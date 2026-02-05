黃日華突邀女主播合照激讚似關詠荷 「有線女神」王凌燕港大畢業獲讚才貌兼備
黃日華突然邀合照 親解「眼緣」之謎
昨日（2月4日）謝寧曲奇店新舖開幕，黃日華與苗僑偉現身撐場。當Vanessa完成訪問工作後，華哥竟然主動邀請她合照，更搭住她膊頭，舉動相當親切。Vanessa事後透露當時內心疑惑：「心諗點解？」直到影完相，華哥才解釋因為覺得她似足昔日拍檔關詠荷，令她感到非常榮幸。有趣的是，Vanessa笑言以往都有行家及網民提過兩人相似，甚至曾經訪問過關詠荷老公張家輝，但對方卻未有提及此事，形成有趣對比。
港大高材生變身索爆女主播
Vanessa絕對不是花瓶主播！她畢業於香港大學日本研究學系，副修傳理，更曾遠赴日本創價大學交換留學，考獲日本語能力測試N1資格，學歷相當亮眼。有趣的是，她的日本留學同學竟然是TVB前新聞主播黃紫盈，可見她的人脈網絡不簡單。
精通日語成採訪王牌 酒井法子都讚好
憑住流利日語，Vanessa經常被公司委派採訪日本明星，包括酒井法子、戶田惠梨香及搖滾天團LUNA SEA等。她分享最難忘是與酒井法子的專訪經驗：「法子小姐見我頭髮有啲亂，竟然叫佢個髮型師幫我整吓頭，佢真係好nice！」這種貼心舉動令Vanessa印象深刻。
動靜皆宜索爆身材 單身等運動型男
Vanessa在社交平台經常分享畫畫、行山、做運動的照片，形象健康正面，唔會刻意賣弄性感。不過她的泳衣照和一雙長腿依然相當吸睛！問及感情生活，她怕羞地透露現正單身，比較喜歡運動型男生。
歐錦棠做媒人 首部劇集博命演出
Vanessa的演藝路同樣精彩，前年獲歐錦棠邀請參演ViuTV劇集《打天下》，原來兩人早在她中學時期已有淵源。當時歐錦棠到她學校做舞台劇導師，多年後重遇時仍記得這段往事，更主動邀請她客串演出。劇中她飾演厭世少女，更要吊威吔坐在十幾層高的天橋邊，認真博命！2018年由香港有線電視轉工去ViuTV，2021年再重返香港有線電視。Vanessa是開電視娛樂新聞主播之一，主力報導娛樂新聞節目。
中產家庭出身卻極慳家 愛犬如命
Vanessa出生中產家庭，父母經商，但自小的家庭教育令她十分慳家。她還是愛狗之人，對愛犬Makun視如己出，錫到燶。這種反差萌的性格令她更加討人喜歡。從港大高材生到索爆女主播，Vanessa憑住實力和魅力在娛樂圈闖出一片天地。難怪連黃日華都對她有「眼緣」，主動邀請合照！