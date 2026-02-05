黃日華突邀女主播合照激讚似關詠荷 「有線女神」王凌燕港大畢業獲讚才貌兼備

黃日華昨日出席好友謝寧主理的曲奇店開幕活動，竟然主動邀請HOY TV女主播王凌燕（Vanessa）合照，更直言她「五官似足關詠荷」！這個突如其來的舉動不但令Vanessa驚喜萬分，更意外揭開了這位港大高材生女主播的星途密碼。到底Vanessa有咩魅力能夠獲得華哥青睞？她的背景又有幾勁？