64歲黃日華走出喪偶陰霾 被任達華踢爆與關寶慧拍拖細節 ：快有結果

64歲黃日華自2020年愛妻梁潔華因病離世後，一直被外界關注其感情動向。近日任達華在TVB節目《一周星星》中大爆料，不但公開為黃日華和59歲關寶慧牽紅線，更暗示兩人戀情「快嘞」，令這段傳了多年的緋聞再度成為焦點。任達華的一番話充滿玄機，究竟黃日華是否真的走出喪偶陰霾，與關寶慧發展出新戀情？