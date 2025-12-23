64歲黃日華走出喪偶陰霾 被任達華踢爆與關寶慧拍拖細節 ：快有結果
任達華節目爆料稱兩人戀情快有結果
任達華在節目中接受關寶慧預錄影片提問時，聽到她的名字後即刻說：「滿族女仔，佢唔係同華哥（黃日華）有一段感情咩？我真係希望佢同華哥有一段感情。」主持人王鎮泉忍不住在鏡頭前掩嘴笑到「騎騎聲」，問任達華是否想爆料。任達華更進一步透露關寶慧「依家開始都鍾意足球」，暗示她為了黃日華而培養共同興趣，並衝口而出說：「我諗都快㗎嘞….快嘞快嘞！」
關寶慧投其所好開始愛上足球
任達華在節目中愈說愈多，透露關寶慧現在會與黃日華等明星足球隊成員一起食飯和看球賽。他提到：「之後又世界盃啦，可以約朋友一齊去睇波，要幾個朋友先開心，一齊食飯，一齊睇波。」當被問及關寶慧會與誰一起看球時，任達華表示：「叻哥、阿倫、華哥呀，仲有好多球隊唔同嘅足球隊成員。」最後更舉起兩隻手指公大聲說「寶慧姐！」以表支持，令現場氣氛更加熱烈。
黃日華關寶慧緋聞由來已久
64歲的黃日華和59歲的關寶慧於2021年9月首次傳出緋聞，因為兩人在半個月內兩度食飯，並曬出「黐到好埋」的合照，加上關寶慧曾稱擇偶條件為四眼仔、拒絕姊弟戀、接受失婚人士，令網民猜測二人譜出戀曲。不過當時關寶慧及黃日華女兒黃芷晴已即時否認戀情。到了2023年，內地網站又再瘋傳黃日華向關寶慧求婚成功的消息，令這段緋聞再度升溫。
黃日華曾神秘回應求婚傳聞
面對求婚傳聞，黃日華當時以十字回應：「真的該說了，假的不提罷。」他澄清並沒承諾「終身不娶」，而是當時的傳媒以此為題作炒作。對於感情問題，黃日華表示已習慣單身生活，認為愛情是由上天安排，不會盲目投入。關寶慧則在受訪時表示，當時兩人緋聞再被炒熱後，感覺黃日華有意疏遠她，令她感到困擾。
網民熱議任達華爆料真實性
任達華在節目中的爆料引起網民熱烈討論，有人認為他的話充滿暗示，相信黃日華和關寶慧的關係確實有進展。網民留言：「任達華講嘢好有玄機，睇嚟真係有料到」、「關寶慧為咗華哥開始鍾意足球，呢個已經好明顯啦」。不過也有網民質疑任達華只是在節目中製造話題，認為：「可能只係想幫手撮合，未必代表佢哋真係有嘢」、「華哥咁低調嘅人，應該唔會咁容易俾人發現」。