64歲黃日華激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華正式退出娛樂圈 自爆已冇晒戲癮
黃日華自2014年與港視約滿後，已甚少參與幕前演出。日前他出席活動時正式宣布，自己現時已冇晒戲癮，基本上退出娛樂圈，不會再接任何影視演出。他坦言知道自己不會回到以前的顛峰狀態，寧願留下美好印象給觀眾，以及給時間自己去做喜歡的事情。這位曾經叱咤娛樂圈的實力派演員，選擇在事業仍有餘溫時急流勇退，背後原因令人深思。
任達華一句玩笑引爆緋聞 網民瘋狂猜測
黃日華本想遠離鎂光燈，豈料好友任達華在TVB節目《一周星星》上的一句玩笑，令他與關寶慧的緋聞再次成為焦點。當任達華被問到黃日華與關寶慧關係時，以半開玩笑的語氣表示：「我諗都快㗎啦！」這句幽默回應意外引起外界熱議，網民紛紛猜測二人是否真的有發展。一句無心之言，竟然令沉寂多時的緋聞再度升溫，可見娛樂圈對這段「關係」的關注度有多高。
2021年親密聚餐照曝光 傳聞滿天飛
其實早在2021年，已有媒體拍到黃日華與關寶慧相約聚餐，合照姿態親密，隨即被指關係非比尋常。甚至有內地媒體宣稱黃日華已向關寶慧求婚，令緋聞滿天飛。不過，關寶慧與黃日華的女兒黃芷晴曾多次公開否認，令傳聞時起時落。這段疑似「黃昏戀」一直成為娛樂圈的熱門話題，兩位當事人的每一個舉動都被放大檢視，可見外界對這段關係的好奇心有多強烈。
黃日華千人前激罕澄清 強調只係好友
面對輿論再次發酵，沉默多時的黃日華終於在《盧海鵬鳴金收咪演唱會》上公開回應。在現場千名觀眾見證下，他表示自己依然單身，並強調與關寶慧只是好友，絕無戀愛關係。黃日華更直言，希望藉此澄清誤會，讓外界的種種揣測得以終結。這次罕有的公開澄清，顯示他對這段緋聞已感到相當困擾，不得不親自出面解畫。
曾承諾已故太太終身不娶 退圈與愛妻有關
黃日華深情形象深入人心，他的太太梁潔華於2013年確診血癌，黃日華放下手頭大部分工作，全心照顧太太，幾乎將人生重心完全獻給家庭。最終，梁潔華於2020年離世，黃日華一度陷入低谷，曾承諾「終身不娶」。他又指太太是他的「頭號粉絲」，如今再也看不到他演出，演戲少了意義，反映他退出娛樂圈某程度上都與太太有關連。這份深情令人動容，也解釋了為何他對再婚傳聞如此敏感。