64歲黃日華激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」

64歲黃日華正式宣布退出娛樂圈，豈料好友任達華一句玩笑話，竟然令他與59歲關寶慧的緋聞再次爆發！面對千名觀眾，黃日華激罕開腔澄清兩人關係，更首度透露曾向已故太太承諾「終身不娶」，令人動容。這位昔日無綫當家小生，原來退出幕前的真正原因與太太梁潔華有着深刻關連。