盤點黃明志7大爭議事件 侮辱國歌被通緝 仲有1事超玩命 網民封爭議製造機！

馬來西亞創作歌手黃明志近日捲謝侑芯死亡案軒然大波，網民紛紛翻出他過往18年來的爭議事件，從2007年侮辱國歌被通緝，到2025年最新的不當言論風波，黃明志的爭議史可謂一波未平一波又起。這位相當出位嘅創作人，究竟如何從一個反諷歌手變成爭議製造機？