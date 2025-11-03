盤點黃明志7大爭議事件 侮辱國歌被通緝 仲有1事超玩命 網民封爭議製造機！
2007年 侮辱國歌遭通緝成名
黃明志的爭議生涯可追溯至2007年，當時他創作《2007大馬觀光年主題曲》反諷馬來西亞公務體系與政治光譜，被指涉及《1948年煽動法令》，遭馬來西亞政府正式通緝。這起事件讓黃明志一夜成名，也奠定了他日後「敢言敢做」的創作風格。事件發生後，黃明志被迫流亡海外，這段經歷也成為他創作路上的重要轉捩點，讓他更加堅定走上爭議創作道路。
2011年 電影《辣死你媽2.0》被轟尺度過大
2011年，黃明志執導的電影《辣死你媽2.0》再次引發社會討論，多個NGO組織抗議並主張禁映，認為電影尺度過大、有傷風化。然而電影最終仍成功上映，更刷新當時的票房紀錄，證明爭議與商業成功往往並存。黃明志在面對抗議聲浪時堅持創作自由，表示「藝術創作不應受到過度限制」，這種態度也為他日後的爭議事件埋下伏筆。
2019年 跨年演唱會取消 引發不公平打壓質疑
2019年吉隆坡跨年演唱會無預警取消事件，打壓力度再次升級！主辦方聲稱「合作無共識」並保留法律權利，黃明志則反擊指控遭受「不公平打壓」。事件最終以黃明志取回許可、將演唱會收益捐給慈善機構的說法收束，但這次風波也反映出黃明志在商業合作上的複雜處境。
2021年 《玻璃心》遭中國全面封殺
2021年，黃明志與陳芳語合作的單曲《玻璃心》被解讀為「暗諷中國網路現象與政治梗」，結果兩人在中國媒體平台遭到全面下架與封禁。這次風波標誌著黃明志正式與中國市場決裂，也讓他失去龐大的中國粉絲群體，黃明志事後表示不後悔創作《玻璃心》，認為「藝術家應該有表達自由的權利」。
2024年 新年歌《龍的傳人》MV暗諷國家領導人習近平
2024年，馬來西亞歌手黃明志發布新年單曲《龍的傳人》，他在釋出部分MV時，幽默指自己被中共中央總書記習近平「欽點」，擔任2024年新年歌曲〈龍的傳人〉宣傳大使。他曬出一段與習近平「合拍」的宣傳影片，內容充滿嘲諷和影射意味，網友形容一直在玩命。然而，這也導致黃明志遭到「小粉紅」出征，引起爭議。
2024 愚人節「詐死」風波引爭議
黃明志及其經紀公司於2024年4月1日愚人節當天發布訃告和告別式，在消息尚未證實之前，即引發媒體瘋狂追蹤！黃明志甚至請來父母出席「生前告別式」現場，提高事件的可信度。事後，他才公告這是一場「生前告別式」，此舉引起大批網友不滿，認為玩笑開得太過火。黃明志隨後則強硬反駁，表示創作人若不創新等同於瀆職，並向不滿的「假粉」喊話「慢走不送了」。
2025年 篡改新聞播報畫面遭控侵權
隔年4月1日，黃明志再次在愚人節當天發文，PO出八度空間華語新聞主播陳嘉榮和杜文杰播報他「死訊」的照片。照片中，新聞標題寫著「獨家：又死了！黃明志在路邊被大馬記者咬死」。不料，八度空間華語新聞當日下午發出聲明，指控黃明志侵犯了電視台的版權及新聞主播的肖像權。黃明志隨即留言反駁，質疑電視台在未經允許的情況下播放他的歌曲或使用他的影片報導新聞。他強調：「重點我們沒有拿去賺任何1毛錢，只是拿來『二創』放在網絡上而已，完全是非盈利用途」，並重申他捏造的只是自己的新聞，並沒有侮辱到電視台。
網民翻舊帳指黃明志爭議不斷
隨著黃明志成為流量密碼，網民開始大規模翻出他過往的爭議事件，紛紛留言「佢真係爭議王」、「每年都有新爭議」、「18年來從未停止製造話題」。也有網民質疑「究竟係藝術創作定係嘩眾取寵」，認為黃明志已經從創作歌手變成「爭議製造機」。面對鋪天蓋地的批評聲浪，黃明志雖然發行《悔過書》道歉，但網民普遍認為「道歉太遲太假」，對他的觀感已經難以挽回。