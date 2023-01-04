黃明志集完日本妹再集埋韓妹 新賀年MV搵DJ Soda化身兔女郎自肥
黃明志 首度孖韓歌手合唱
黃明志笑言DJ Soda是他追蹤了很久的女神，這也是他第一次和韓國歌手合唱，他笑言：「人家韓國的農曆春節是冷冷的，她應該沒想到來馬來西亞拍攝新年歌會熱到融掉！」這部MV上架短短4日，已有近200萬Views數。
以百多年前移民潮為背景
黃明志介紹《I Love You Tu兔》這首歌曲，是一首以100多年前移民潮為背景所創作的新年歌，他說：「那時候的華裔、韓裔，還有其他亞洲國家的人，有移民、有經商、有逃難的，還有被賣到各國當豬仔的。這就是為什麼現在在世界的各個角落都在慶祝農曆春節…在此預祝各位兔年快樂！兔飛猛進，揚眉兔氣，不兔不快，大展宏兔，下面兔兔的。」
DJ Soda：最難係唱「兔」字發音
DJ Soda在接受傳媒訪問時，笑言初時以為黃明志是個比較野蠻的人，但原來他為人十分謙虛，是一個認真又嚴格的工作狂。她直言今次合作最困難是要唱出正確的「兔」字發音，又透露即將推出自己獻唱和製作的歌曲，名叫《Starlight》。
DJ Soda率先私聊黃明志
拍MV前兩人在馬來西亞正式會面，黃明志當時曾透露：「我經常follow她的IG動態，現在很緊張，手心都已經流汗了！」原來在黃明志私訊邀約合作的3個月之前，DJ Soda就先以IG私訊他，提到男方是馬來西亞數一數二的藝人，非常期待能夠跟對方互動。
黃明志獲封人生贏家
今次DJ Soda在MV中大跳性感的兔子舞，獲網民大讚這個組合十分完美，亦有網民笑指「志哥在這3年都好幸福」、「真是人生贏家」、「自肥無誤」等等，事關近年黃明志推出的歌曲，曾先後搵來不少日本女神擔任MV女主角，包括蒼井空、明日花綺羅和三上悠亞！
重溫蒼井空拍黃明志MV 大玩制服誘惑
黃明志去年12月公開新曲MV《別人的老婆》，以錯的時間遇上對的人為主題，邀請前著名AV女優蒼井空扮演老師並合作歌曲。MV中有大量日劇會出現的場景，黃明志更自肥找來三個AV女優扮演學生和她們有近距離的接觸，MV上架至今短短一個月，已吸引了近800萬Views數！
黃明志憑歌寄意剖白男孩心聲
《別人的老婆》的制作組特意從馬來西亞飛到日本拍攝，並且結合不同國藉的制作成員組成跨國團隊。黃明志特意找不同的著名日劇場面如東京街頭、醫院等作為拍攝場面。黃明志和蒼井空上演一場師生、護士病人的愛情故事，藉此帶出很多男生錯誤時間，沒有能力照顧一個人的時候，還愛著一個人的階段，最後只能惋惜自己愛的人變成了「別人的老婆」。
蒼井空再度扮老師與3個AV女優合作
蒼井空對於這次的拍攝表示非常開心，再度扮演老師令她經歷了一場瘋狂甜蜜戀愛的感覺。她續說其中一場拍結婚照的場景中令自己不禁懷念起在她的婚禮，因為婚禮是夏威夷舉辦，當時疫情剛開始爆發，而這次的拍攝則令蒼井空再度回憶起，表示希望可以再次出國玩。
劇中也特別設立了一所「蒼井醫院」，黃明志笑稱，只要是男人有不舒服的地方來這裡馬上包治百病，因為會有美麗的女護士照顧，不舒服也醫到舒服為止。女神蒼井空亦特別飾演老師和護士，上演師生之間的愛情故事，非常浪漫和刺激。
黃明志大讚蒼井空專業
黃明志這次和蒼井空合作大讚蒼井空老師表現專業，她很清楚演員該做甚麼，而且作為前輩的蒼井空還是非常虛心，一直都很配合劇組安排的每個細節、劇情和時間。即時她因為有孩子需要照顧，但仍願意配合時間、請保母照顧小朋友。黃明志又指蒼井空表現非常符合MV中所拍的青澀感，猶如尋回了十年前的初戀。
激嬲「D槽女神」明日花綺羅
去年10月，黃明志又與日本女神明日花綺羅合唱《我愛的 What I Love》，他笑言：「五年前，我特地到一場活動上追她；五年後，我終於鼓起勇氣到日本找她，並一起完成了我們的第一次合作。這首《我愛的》我要致我們的青春歲月，致我們的單身時光，致我們永遠的D槽女神！」引來不少網大嗌好羨慕！
不過兩人合作過後，有台灣傳媒報道指兩人因為MV的宣傳而鬧翻，有指明日花綺羅方面希望能在新歌MV與相關宣傳素材曝光前，先通過她的事務所審核，但黃明志以自己身為創作方為由，未肯答應明日花綺羅的要求，讓她嬲爆拒絕在社交平台上為他做任何宣傳。
邀三上悠亞玩有味歌詞MV
2020年，黃明志又曾邀請三上悠亞擔任歌曲《不小心 I Shot You》 MV女主角，大玩有味歌詞，包括「一起啪啪啪拍掌看著舊日劇」、「樹懶叫的聲音」等，熱爆YouTube，MV上載僅11小時點擊率已過百萬，一星期後點擊率更突破了430萬。
《不小心》MV片尾更不忘自製彩蛋，藉三上悠亞進行自嘲，由三上悠亞教他以日語自我介紹「我是大變態、性無能，我寫了很多下流的歌曲，請多多指教」作為結尾。
至今這部MV的Views數已突破了千萬大關！
常見問題
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