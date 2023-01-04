黃明志集完日本妹再集埋韓妹 新賀年MV搵DJ Soda化身兔女郎自肥

繼與蒼井空、明日花綺羅及三上悠亞等日本女神拍過MV後，馬來西亞歌手黃明志（Namewee）近日公開的新歌《I Love You Tu兔》，首次搵來韓國性感女神DJ Soda合唱，DJ Soda仲化身埋性感兔女郎，為他擔任MV女主角！