把關者們｜黃智雯被袁偉豪踢爆已婚有老公？與男友拍拖多年傳好事近 黃智雯親自回應

黃智雯和有米男友詹文天（Anthony）拍拖多年，不時傳出婚訊，日前她與好友胡定欣、袁偉豪、陳山聰在社交網開Live宣傳即將開播的無綫新劇《把關者們》時，被袁偉豪一句說話，疑似踢爆黃智雯已婚人妻身份！其後黃智雯接受傳媒訪問時，就親自回應傳聞。

文：東方新地｜圖：黃智雯IG、胡定欣IG、新傳媒圖片庫、TVB影片截圖