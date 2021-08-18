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把關者們｜黃智雯被袁偉豪踢爆已婚有老公？與男友拍拖多年傳好事近 黃智雯親自回應

東方新地 - 娛聞

黃智雯和有米男友詹文天（Anthony）拍拖多年，不時傳出婚訊，日前她與好友胡定欣、袁偉豪、陳山聰在社交網開Live宣傳即將開播的無綫新劇《把關者們》時，被袁偉豪一句說話，疑似踢爆黃智雯已婚人妻身份！其後黃智雯接受傳媒訪問時，就親自回應傳聞。

文：東方新地｜圖：黃智雯IG、胡定欣IG、新傳媒圖片庫、TVB影片截圖

黃智雯 被袁偉豪踢爆有老公？

胡定欣日前相約好友黃智雯、袁偉豪及陳山聰在其社交網開Live，影片有超過20萬人次觀看，期間黃智雯突然斷線，袁偉豪即話：「佢又借人啲wifi畀人cut咗，一係佢老公出嚟叫佢收線！」講完「老公」兩字，幾秒後袁偉又補鑊說：「佢未結婚㗎嘛？哈哈！」胡定欣亦有幫口制止袁偉豪說：「你唔好亂咁講呀！」

眾人開Live狂玩不同濾鏡。（圖片來源：胡定欣IG）
眾人開Live狂玩不同濾鏡。（圖片來源：胡定欣IG）
當黃智雯斷線時，袁偉豪口快快講出「佢老公」一詞，被胡定欣叫佢「唔好亂咁講」。（圖片來源：胡定欣IG）
當黃智雯斷線時，袁偉豪口快快講出「佢老公」一詞，被胡定欣叫佢「唔好亂咁講」。（圖片來源：胡定欣IG）

黃智雯：氹吓大家開心

對於被袁偉豪在直播中疑似「爆響口」講出黃智雯「已婚」身份，黃智雯其後接受傳媒訪問時，亦有親自回應傳聞，她笑指自己如果真係結婚，大家點會唔知，又解釋袁偉豪只係口快快，無心之失，想氹吓大家開心啫！不過她也直認婚期已「望見家鄉」，隨時會同男友即興結婚。

黃智雯話如果佢結婚大家一定會知。（圖片來源：黃智雯IG）
黃智雯話如果佢結婚大家一定會知。（圖片來源：黃智雯IG）
袁偉豪和黃智雯拍檔主演的新劇《把關者們》將於9月13日在翡翠台開播。（圖片來源：黃智雯IG）
袁偉豪和黃智雯拍檔主演的新劇《把關者們》將於9月13日在翡翠台開播。（圖片來源：黃智雯IG）

黃智雯與男友詹文天拍拖多年有共識

現年38歲的黃智雯（Mandy）入行14年來緋聞不多，直到她遇到比她年長幾歲的珠寶集團高層男友詹文天（Anthony），與男朋友拍拖已有9年的Mandy感情穩定，之前已進駐男友位於東半山的2,000萬豪宅同居試婚，有傳原本在去年已打算舉行婚禮，但因疫情關係需要延期。此外也有指Mandy近年一心想在事業上再創高峰，因此決定將婚期押後。

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Mandy曾在訪問中表示同男友詹文天對結婚一事有共識，覺得依家個節奏幾舒服，唔需要心急。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

曾有知情者指：「其實Mandy係有過結婚衝動，仲有結婚計劃，但後尾男友工作突然好忙，《降魔的》之後Mandy又劇接劇，公司畀好多機會佢，加上TVB花旦凋零，鍾嘉欣、香香都唔續約走咗，佢覺得呢個係自己搏殺嘅最好時機，唔想錯過發展機會，佢覺得結婚遲一步都唔係問題！」

Mandy曾透露同男友感情保鮮的秘訣，是不用經常見面，她認為溝通重要過見面時間長短，要給對方足夠自由度，正因為男友已給她十足安全感，令她可放心為事業衝刺！（圖片來源：黃智雯IG）
Mandy透露同男友感情保鮮的秘訣，是不用經常見面，她認為溝通重要過見面時間長短，要給對方足夠自由度，正因為男友已給她十足安全感，令她可放心為事業衝刺！（圖片來源：黃智雯IG）
黃智雯話有可能會即興結婚，因為她和男友都不喜歡大排筵席，是那種享受兩個人婚禮的人。（圖片來源：黃智雯IG）
Mandy話有可能會即興結婚，因為她和男友都不喜歡大排筵席，是那種享受兩個人婚禮的人。（圖片來源：黃智雯IG）
黃智雯大讚男友好有誠信，不是一個空口講白話的人。（圖片來源：黃智雯IG）
Mandy大讚男友好有誠信，不是一個空口講白話的人。（圖片來源：黃智雯IG）
黃智雯強調即使成為人妻，都會繼續演戲事業！（圖片來源：黃智雯IG）
Mandy強調即使成為人妻，都會繼續演戲事業！（圖片來源：黃智雯IG）

《把關者們》有志偉新抱

即將在9月13日開播的新劇《把關者們》，講述香港海關三大部門，包括版權及商標調查科、貿易管制處、毒品調查課，合力打擊香港罪行，這三個部門在劇中分別由袁偉豪、黃智雯及王敏奕帶領。除了由袁偉豪、黃智雯、王敏奕、陳家樂、陳自瑤、丁子朗、劉穎鏇、羅天宇及劉佩玥等主演外，這部劇集還有香港海關全力協助，以真實場景展現香港把關精神。

黃智雯同陳自瑤劇中都有唔少捉犯的動作場面。
黃智雯同陳自瑤劇中都有唔少捉犯的動作場面。（圖片來源：TVB）
這部劇集女主角之一有曾志偉新抱王敏奕，飾演劉佩玥同羅天宇等人的上司。
這部劇集女主角之一有曾志偉新抱王敏奕，飾演劉佩玥同羅天宇等人的上司。（圖片來源：TVB）
雖然現年39歲的袁偉豪唔係Keep得咁好，但佢其實只係比陳家樂大五歲，呢組男丁入面最年輕係23歲丁子朗。
雖然現年40歲的袁偉豪唔係Keep得咁好，但佢其實只係比陳家樂大上五歲多，呢組男丁入面最年輕係24歲丁子朗。（圖片來源：TVB）
劉穎鏇跑完《大步走》，到《把關者們》又係要跑，今次她在劇中將和丁子朗有感情線。
劉穎鏇跑完《大步走》，到《把關者們》又係要跑，今次她在劇中將和丁子朗有感情線。（圖片來源：TVB）

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