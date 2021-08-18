把關者們｜黃智雯被袁偉豪踢爆已婚有老公？與男友拍拖多年傳好事近 黃智雯親自回應
文：東方新地｜圖：黃智雯IG、胡定欣IG、新傳媒圖片庫、TVB影片截圖
黃智雯 被袁偉豪踢爆有老公？
胡定欣日前相約好友黃智雯、袁偉豪及陳山聰在其社交網開Live，影片有超過20萬人次觀看，期間黃智雯突然斷線，袁偉豪即話：「佢又借人啲wifi畀人cut咗，一係佢老公出嚟叫佢收線！」講完「老公」兩字，幾秒後袁偉又補鑊說：「佢未結婚㗎嘛？哈哈！」胡定欣亦有幫口制止袁偉豪說：「你唔好亂咁講呀！」
黃智雯：氹吓大家開心
對於被袁偉豪在直播中疑似「爆響口」講出黃智雯「已婚」身份，黃智雯其後接受傳媒訪問時，亦有親自回應傳聞，她笑指自己如果真係結婚，大家點會唔知，又解釋袁偉豪只係口快快，無心之失，想氹吓大家開心啫！不過她也直認婚期已「望見家鄉」，隨時會同男友即興結婚。
黃智雯與男友詹文天拍拖多年有共識
現年38歲的黃智雯（Mandy）入行14年來緋聞不多，直到她遇到比她年長幾歲的珠寶集團高層男友詹文天（Anthony），與男朋友拍拖已有9年的Mandy感情穩定，之前已進駐男友位於東半山的2,000萬豪宅同居試婚，有傳原本在去年已打算舉行婚禮，但因疫情關係需要延期。此外也有指Mandy近年一心想在事業上再創高峰，因此決定將婚期押後。
曾有知情者指：「其實Mandy係有過結婚衝動，仲有結婚計劃，但後尾男友工作突然好忙，《降魔的》之後Mandy又劇接劇，公司畀好多機會佢，加上TVB花旦凋零，鍾嘉欣、香香都唔續約走咗，佢覺得呢個係自己搏殺嘅最好時機，唔想錯過發展機會，佢覺得結婚遲一步都唔係問題！」
《把關者們》有志偉新抱
即將在9月13日開播的新劇《把關者們》，講述香港海關三大部門，包括版權及商標調查科、貿易管制處、毒品調查課，合力打擊香港罪行，這三個部門在劇中分別由袁偉豪、黃智雯及王敏奕帶領。除了由袁偉豪、黃智雯、王敏奕、陳家樂、陳自瑤、丁子朗、劉穎鏇、羅天宇及劉佩玥等主演外，這部劇集還有香港海關全力協助，以真實場景展現香港把關精神。