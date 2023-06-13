黃智雯入行16年未拎過視后 傳將與TVB約滿無意續約想轉戰舞台劇

現年40歲的黃智雯（Mandy）出道至今演過的電視作品超過40部劇，她主演的新劇《隱門》現正播映中，但卻於今日（13日）突然傳出身為女主角的她快將與TVB約滿但仍未續約的消息，離巢機會極大而引起外界關注。