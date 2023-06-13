黃智雯入行16年未拎過視后 傳將與TVB約滿無意續約想轉戰舞台劇
去年零劇出街為離巢先兆
入行16年，黃智雯幾乎年年有劇出街，但相反去年卻零作品出街。現時正播映的《隱門》於去年6月拍完之後，另一套拍完未播的《再見．枕邊人》亦早已在去年底煞科，至今半年黃智雯都未有再入劇組，而是轉戰舞台劇，與朱柏謙主演舞台劇《薄伽梵歌》，並且於本月舉行8場演出。
參加港姐入行 初期只淪為小配角
黃智雯於2007年以25歲之齡參加《香港小姐競選》，雖然最後只入圍最後五強無緣三甲（當年三甲為張嘉兒、王君馨和周美欣），但她隨即得到TVB賞識成為旗下藝員，不過初期她只擔任《東張西望》及其他資訊節目的外景主持，其後拍劇亦只是演記者、鄰居、秘書等跑龍套角色，未有太多演出機會。
獲潘嘉德賞識事業飛升
直到2009年，黃智雯在潘嘉德監製的劇集《巴不得爸爸…》中飾演胡杏兒妹妹「蘇鳳蓮」而開始為人熟悉，之後獲對方賞識，在《搜下留情》中飾演陳慧珊的膽小怕事的妹妹「鵪鶉妹」終於備受注目，並簽約成為無綫經理人合約女藝員，之後接連獲邀出演《怒火街頭》、《潛行狙擊》、《On Call 36小時》、《缺宅男女》等劇集，終在2012年備受公司肯定，擊敗岑麗香、苟芸慧、樂瞳及龔嘉欣奪「飛躍進步女藝員」。之後黃智雯的事業不斷飛升，從配角升呢成為女主角。
憑《三個女人一個「因」》攀事業高峰 仍無緣爭視后成最大遺憾
講起黃智雯不得不提備受《降魔的》，皆因她在劇中一人分飾兩角「莊芷若」和「魔（Salvia）」大受歡迎，不但成為民選視后第二名，亦入圍《萬千星輝頒獎典禮2017》的「最受歡迎電視女角色」最後五強，不過最後敗給《踩過界》的蔡思貝。翌年她亦同樣狀態大勇，在《三個女人一個「因」》中一人分飾三角攀上事業高峰，於該年的《萬千星輝賀台慶》中獲得「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個獎項，成為「星馬雙料視后」。雖然當年是視后呼聲最高的人選之一，不過最後卻依然無緣視后寶座，敗給了憑《BB來了》獲獎的李佳芯。
連續幾年食白果 近半年冇再拍劇
之後幾年，黃智雯在頒獎典禮上都是陪跑份子，《街坊財爺》、《使徒行者3》、《降魔的2.0》、《刑偵日記》和《把關者們》都錯失獎項，如今超過半年沒有接劇，再加上合作過9部劇的恩師潘嘉德監製去年離開無綫，未知是否成為她暫時未與TVB續約的原因。對於傳聞，她回應傳媒表示最近忙於宣傳劇集和舞台劇排練，一切會等待舞台劇結束後再處理，未有正面否認離巢的說法。
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