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黃智雯入行16年未拎過視后 傳將與TVB約滿無意續約想轉戰舞台劇

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現年40歲的黃智雯（Mandy）出道至今演過的電視作品超過40部劇，她主演的新劇《隱門》現正播映中，但卻於今日（13日）突然傳出身為女主角的她快將與TVB約滿但仍未續約的消息，離巢機會極大而引起外界關注。

黃智雯 tvb 現年40歲的黃智雯入行已經16年。
現年40歲的黃智雯入行已經16年。（圖片來源：[email protected]_manman）
黃智雯 tvb 今日有指黃智雯有意離巢。
今日有指黃智雯有意離巢。（圖片來源：[email protected]_manman）

去年零劇出街為離巢先兆

入行16年，黃智雯幾乎年年有劇出街，但相反去年卻零作品出街。現時正播映的《隱門》於去年6月拍完之後，另一套拍完未播的《再見．枕邊人》亦早已在去年底煞科，至今半年黃智雯都未有再入劇組，而是轉戰舞台劇，與朱柏謙主演舞台劇《薄伽梵歌》，並且於本月舉行8場演出。

黃智雯 tvb 黃智雯和陳展鵬主演的《隱門》現正播映中，但其實已經於上年6月拍完。
黃智雯和陳展鵬主演的《隱門》現正播映中，但其實已經於上年6月拍完。（圖片來源：[email protected]_manman）
黃智雯 tvb 黃智雯與朱柏謙主演舞台劇《薄伽梵歌》。
黃智雯與朱柏謙主演舞台劇《薄伽梵歌》。（圖片來源：[email protected]_manman）

參加港姐入行 初期只淪為小配角

黃智雯於2007年以25歲之齡參加《香港小姐競選》，雖然最後只入圍最後五強無緣三甲（當年三甲為張嘉兒、王君馨和周美欣），但她隨即得到TVB賞識成為旗下藝員，不過初期她只擔任《東張西望》及其他資訊節目的外景主持，其後拍劇亦只是演記者、鄰居、秘書等跑龍套角色，未有太多演出機會。

黃智雯 tvb 黃智雯2007年參選港姐，當時個樣同依家好似完全冇分別咁？
（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃智雯 tvb 依家應該好難會見到黃智雯著泳衣示人啦！
（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃智雯 tvb 大家認唔認得當年仲有邊啲佳麗？
（圖片來源：新傳媒資料庫）

獲潘嘉德賞識事業飛升

直到2009年，黃智雯在潘嘉德監製的劇集《巴不得爸爸…》中飾演胡杏兒妹妹「蘇鳳蓮」而開始為人熟悉，之後獲對方賞識，在《搜下留情》中飾演陳慧珊的膽小怕事的妹妹「鵪鶉妹」終於備受注目，並簽約成為無綫經理人合約女藝員，之後接連獲邀出演《怒火街頭》、《潛行狙擊》、《On Call 36小時》、《缺宅男女》等劇集，終在2012年備受公司肯定，擊敗岑麗香、苟芸慧、樂瞳及龔嘉欣奪「飛躍進步女藝員」。之後黃智雯的事業不斷飛升，從配角升呢成為女主角。

黃智雯 tvb 回顧黃智雯11年上位之路 港姐第五、08年藝訓班到雙料視后
黃智雯在潘嘉德監製的劇集《巴不得爸爸…》中飾演胡杏兒妹妹「蘇鳳蓮」而開始為人熟悉。（圖片來源：《巴不得爸爸》劇照）
黃智雯 tvb 回顧黃智雯11年上位之路 港姐第五、08年藝訓班到雙料視后
黃智雯早年喺劇集《搜下留情》裏飾演「鵪鶉妹」雯雯。（圖片來源：《搜下留情》劇照）

憑《三個女人一個「因」》攀事業高峰 仍無緣爭視后成最大遺憾

講起黃智雯不得不提備受《降魔的》，皆因她在劇中一人分飾兩角「莊芷若」和「魔（Salvia）」大受歡迎，不但成為民選視后第二名，亦入圍《萬千星輝頒獎典禮2017》的「最受歡迎電視女角色」最後五強，不過最後敗給《踩過界》的蔡思貝。翌年她亦同樣狀態大勇，在《三個女人一個「因」》中一人分飾三角攀上事業高峰，於該年的《萬千星輝賀台慶》中獲得「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個獎項，成為「星馬雙料視后」。雖然當年是視后呼聲最高的人選之一，不過最後卻依然無緣視后寶座，敗給了憑《BB來了》獲獎的李佳芯。

黃智雯 tvb 黃智雯於2018年獲得「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個獎項，成為「星馬雙料視后」。
黃智雯於2018年獲得「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個獎項，成為「星馬雙料視后」。（圖片來源：[email protected]_manman）
黃智雯 tvb 《降魔的》這部劇幫了黃智雯不少。
《降魔的》這部劇幫了黃智雯不少。（圖片來源：[email protected]_manman）
黃智雯 tvb 黃智雯憑《三個女人一個「因」》攀事業高峰。
黃智雯憑《三個女人一個「因」》攀事業高峰。（圖片來源：[email protected] (official)）

連續幾年食白果 近半年冇再拍劇

之後幾年，黃智雯在頒獎典禮上都是陪跑份子，《街坊財爺》、《使徒行者3》、《降魔的2.0》、《刑偵日記》和《把關者們》都錯失獎項，如今超過半年沒有接劇，再加上合作過9部劇的恩師潘嘉德監製去年離開無綫，未知是否成為她暫時未與TVB續約的原因。對於傳聞，她回應傳媒表示最近忙於宣傳劇集和舞台劇排練，一切會等待舞台劇結束後再處理，未有正面否認離巢的說法。

黃智雯 tvb 黃智雯仍然未有表態。
黃智雯回應表示舞台劇後會再處理。（圖片來源：[email protected]_manman）

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫 [email protected]_manman TVB劇照

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