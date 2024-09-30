黃曉明女友葉珂被爆加入「名媛訓練班」網友多圖舉證 一堂課收費超驚人

內地男星黃曉明自與前妻Angelababy（楊穎）結束婚姻關係後，最近公開宣布與小他15歲的網紅葉珂戀愛，此事迅速成為網絡熱點。葉珂的背景也隨之被大眾關注，有消息指出她曾是所謂的「礦山王子」的前妻，並且是深圳大學畢業的白富美，社交媒體上頗受歡迎。然而，有網友爆料稱，葉珂疑似是專門訓練釣富豪和明星的「名媛訓練班」的一員，並指其身份有造假之嫌，引起公眾再次熱議。

