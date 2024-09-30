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黃曉明女友葉珂被爆加入「名媛訓練班」網友多圖舉證 一堂課收費超驚人

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內地男星黃曉明自與前妻Angelababy（楊穎）結束婚姻關係後，最近公開宣布與小他15歲的網紅葉珂戀愛，此事迅速成為網絡熱點。葉珂的背景也隨之被大眾關注，有消息指出她曾是所謂的「礦山王子」的前妻，並且是深圳大學畢業的白富美，社交媒體上頗受歡迎。然而，有網友爆料稱，葉珂疑似是專門訓練釣富豪和明星的「名媛訓練班」的一員，並指其身份有造假之嫌，引起公眾再次熱議。
黃曉明 有網友爆料稱，葉珂疑似是專門訓練釣富豪和明星的「名媛訓練班」的一員，並指其身份有造假之嫌，引起公眾再次熱議。（圖片來源：葉珂@微博圖片）
有網友爆料稱，葉珂疑似是專門訓練釣富豪和明星的「名媛訓練班」的一員，並指其身份有造假之嫌，引起公眾再次熱議。（圖片來源：葉珂@微博圖片）

葉珂疑似「名媛訓練班」成員身份被揭露

葉珂被爆疑似是「名媛訓練班」的成員，是因為她在社交平台上發布的一系列炫富照片與其他網紅撞款，包括法拉利、愛馬仕等奢侈品牌。儘管她擁有自己的服裝品牌、投資房產，並住在價值高達4億台幣的深圳市中心豪宅，但她在被揭露後急忙刪除相關帖子。網友紛紛表示：「培訓班的就業率比大學畢業還高」、「不是故意攻擊女方（葉珂），可是刪文的樣子也太心虛了吧」、「這個培訓班怎麼連人都長一樣？」、「男明星愛美女被騙那是活該，但把我們小老百姓當笨蛋耍是不是有點噁心人了。」

黃曉明 葉珂被爆疑似是「名媛訓練班」的成員，是因為她在社交平台上發布的一系列炫富照片與其他網紅撞款（圖片來源：微博圖片）
葉珂被爆疑似是「名媛訓練班」的成員，是因為她在社交平台上發布的一系列炫富照片與其他網紅撞款（圖片來源：微博圖片）
黃曉明 葉珂已刪走具爭議帖文（圖片來源：微博圖片）
葉珂已刪走具爭議帖文（圖片來源：微博圖片）
黃曉明 （圖片來源：微博圖片）
（圖片來源：微博圖片）

「名媛訓練班」課程公開 一節堂索價近3萬元

「名媛訓練班」，亦稱「天王嫂特訓營」，是一個專門訓練網紅進入豪門或嫁給明星的機構。據內部消息透露，這些機構會將會員打造成高端白富美形象，並利用共有的奢侈品、名牌服飾作為拍攝道具。此外，如果會員有意接近某位明星，機構還會提供「針對性項目」，只需支付一定金額，便可安排會員與目標明星「偶遇」，並提供後續的戀愛發展策略，費用根據目標明星的知名度而定，據知「名媛訓練班」一節堂索價29800人民幣，內容包括化妝、禮儀、情緒管理、社送能力等。

葉珂認「微do」40％ 網民：這還不夠多啊？

黃曉明女友網紅葉珂在一次直播互動中，當被問及是否有進行過容貌調整時葉珂沒有迴避，首次公開回應：「微do但真的do的不多，不是從頭到腳都科技人，一點點科技，40％科技吧」。這番話引起了網民的熱烈討論，有人質疑40%的整形程度是否還能稱為「微」，留言質疑：「40％叫微do？」、「這還不夠多啊？」「重新定義微do」「我懷疑你連嗓子都do了」。然而，也有不少網友對葉珂的坦白表示讚賞，認為她的誠實是難能可貴的品質，再次提到黃曉明前妻Angelababy楊穎曾到北京接受面部鑑定「但至少她敢承認，不會跑去醫院證明自己沒do。」。

黃曉明 黃曉明公開承認與網紅葉珂的戀情成為熱門話題（圖片來源：weibo＠黃曉明、珂kerr）
黃曉明公開承認與網紅葉珂的戀情成為熱門話題（圖片來源：weibo＠黃曉明、珂kerr）
黃曉明 Angelababy與黃曉明2015年結婚，二人過去愛得高調，曾被認為是圈中的金童玉女。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
Angelababy與黃曉明2015年結婚，二人過去愛得高調，曾被認為是圈中的金童玉女。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
黃曉明 2015年Angelababy素顏上陣接受整形醫生的面部鑑定，指沒有切口痕跡。（圖片來源：愛奇藝影片截圖）
2015年Angelababy素顏上陣接受整形醫生的面部鑑定，指沒有切口痕跡。（圖片來源：愛奇藝影片截圖）
黃曉明 不少網民都會比較葉珂以及Angelababy，認為最大分別應該在於身材上…（圖片來源：weibo＠葉珂kerr）
不少網民都會比較葉珂以及Angelababy，認為最大分別應該在於身材上…（圖片來源：weibo＠葉珂kerr）

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葉珂學生時期照片曝光 天生麗質係校花

此外，網上曾流出葉珂學生時期的照片，從中可以看到她的五官已經相當立體，尤其是她那一雙大眼和高挺的鼻梁，再加上明顯的V型臉和白皙的皮膚，展現出她的天生麗質。據悉，葉珂在學生時代就已是眾所矚目的校花，無論是美貌還是氣質都極受關注。

黃曉明 葉珂學生時期照片曝光（圖片來源：weibo圖片）
葉珂學生時期照片曝光（圖片來源：weibo圖片）
黃曉明 天生麗質係校花（圖片來源：weibo圖片）
天生麗質係校花（圖片來源：weibo圖片）
黃曉明 有網民認為正過全盛時期AngelaBaby（圖片來源：《矮仔多情》劇照）
有網民認為正過全盛時期AngelaBaby（圖片來源：《矮仔多情》劇照）

更多葉珂靚相：

黃曉明 （圖片來源：weibo＠葉珂kerr）
（圖片來源：weibo＠葉珂kerr）
黃曉明 （圖片來源：weibo＠葉珂kerr）
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黃曉明 （圖片來源：weibo＠葉珂kerr）
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圖片來源：葉珂@微博圖片、微博圖片、weibo＠黃曉明、珂kerr、新傳媒圖片庫、愛奇藝影片截圖、weibo＠葉珂kerr、weibo圖片、《矮仔多情》劇照

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