黃曉明女友葉珂被爆加入「名媛訓練班」網友多圖舉證 一堂課收費超驚人
葉珂疑似「名媛訓練班」成員身份被揭露
葉珂被爆疑似是「名媛訓練班」的成員，是因為她在社交平台上發布的一系列炫富照片與其他網紅撞款，包括法拉利、愛馬仕等奢侈品牌。儘管她擁有自己的服裝品牌、投資房產，並住在價值高達4億台幣的深圳市中心豪宅，但她在被揭露後急忙刪除相關帖子。網友紛紛表示：「培訓班的就業率比大學畢業還高」、「不是故意攻擊女方（葉珂），可是刪文的樣子也太心虛了吧」、「這個培訓班怎麼連人都長一樣？」、「男明星愛美女被騙那是活該，但把我們小老百姓當笨蛋耍是不是有點噁心人了。」
「名媛訓練班」課程公開 一節堂索價近3萬元
「名媛訓練班」，亦稱「天王嫂特訓營」，是一個專門訓練網紅進入豪門或嫁給明星的機構。據內部消息透露，這些機構會將會員打造成高端白富美形象，並利用共有的奢侈品、名牌服飾作為拍攝道具。此外，如果會員有意接近某位明星，機構還會提供「針對性項目」，只需支付一定金額，便可安排會員與目標明星「偶遇」，並提供後續的戀愛發展策略，費用根據目標明星的知名度而定，據知「名媛訓練班」一節堂索價29800人民幣，內容包括化妝、禮儀、情緒管理、社送能力等。
葉珂認「微do」40％ 網民：這還不夠多啊？
黃曉明女友網紅葉珂在一次直播互動中，當被問及是否有進行過容貌調整時葉珂沒有迴避，首次公開回應：「微do但真的do的不多，不是從頭到腳都科技人，一點點科技，40％科技吧」。這番話引起了網民的熱烈討論，有人質疑40%的整形程度是否還能稱為「微」，留言質疑：「40％叫微do？」、「這還不夠多啊？」「重新定義微do」「我懷疑你連嗓子都do了」。然而，也有不少網友對葉珂的坦白表示讚賞，認為她的誠實是難能可貴的品質，再次提到黃曉明前妻Angelababy楊穎曾到北京接受面部鑑定「但至少她敢承認，不會跑去醫院證明自己沒do。」。
Angelababy容貌改造疑雲：十年後她的臉就會塌下來 期限到Po素顏相獲讚！
葉珂學生時期照片曝光 天生麗質係校花
此外，網上曾流出葉珂學生時期的照片，從中可以看到她的五官已經相當立體，尤其是她那一雙大眼和高挺的鼻梁，再加上明顯的V型臉和白皙的皮膚，展現出她的天生麗質。據悉，葉珂在學生時代就已是眾所矚目的校花，無論是美貌還是氣質都極受關注。