黃曉明揀女品味始終如一 網紅新歡葉珂撞樣Angelababy

黃曉明與Angelababy(楊穎)離婚4個月，各自各精彩，早前Baby與小鮮肉賴冠霖公開甜蜜放閃，黃曉明都唔執輸，被指與網紅葉珂撻著，有趣的是葉珂的樣子與Baby撞樣，仲被揭失婚有2個小朋友。究竟是黃曉明揀女品味始終如一，抑或對前妻Baby念念不忘？