黃曉明揀女品味始終如一 網紅新歡葉珂撞樣Angelababy
黃曉明與Angelababy(楊穎)離婚4個月，各自各精彩，早前Baby與小鮮肉賴冠霖公開甜蜜放閃，黃曉明都唔執輸，被指與網紅葉珂撻著，有趣的是葉珂的樣子與Baby撞樣，仲被揭失婚有2個小朋友。究竟是黃曉明揀女品味始終如一，抑或對前妻Baby念念不忘？
黃曉明一粒湯圓洩戀情
早在今年2月，葉珂在微博表示自己學會整「冰燉燉」湯圓，並上載整熊貓造型湯圓的相片，更留言：「人生第一個湯圓」，不過她的人生「第一個湯圓」很快就交到黃曉明手中，黃曉明更把湯圓放於手上拍照，二人隔空放閃因而傳出戀情。
黃曉明新歡被起底
有傳二人低調交往了幾個月，仍被揭發不少珠絲馬跡，最近葉珂在社交網標示自己身在福建，有網民指在福建目睹黃曉明出現，有傳黃曉明不用開工的時間都會陪伴葉珂四圍遊玩，戀情升溫。葉珂讀大學時是深圳大學校花，精緻的五官被指與Baby撞樣，她擁有一把長長秀髮，大眼睛及長腿，更有指她家底十分厚，從事服裝生意經常親自做直播帶貨，是多間企業的老闆，也是網紅。感情方面，葉珂離過婚，是2名孩子之母。
葉珂突然宣布單身
不過日前葉珂卻在社交網留言：「其實很早就恢復單身了，曾擁有最好的愛情，現在轉化成最好的友情和親情，很多話在心裡，懂的人會懂。」被指與黃曉明打得火熱，葉珂卻自稱單身，令人摸不著頭腦，有傳是因為雙方想維持玩地下情，所以不想高調認愛。就像當年一樣，黃曉明09年與Baby低調地交往，至14年才公開戀情，15年被踢爆在內地領證完婚，不過二人的婚姻始終敵不過「七年之癢」，於今年宣布離婚收場。
黃曉明前「新歡」周子然又似Angelababy
其實在葉珂出現之前，黃曉明在離婚後幾日就已經曾被指與另一名網紅秘戀談情，當時黃曉明被指向內地女神級模特兒兼網紅周子然展開追求，黃曉明甚至用私人飛機載對方飛到武漢請女方與女方媽媽吃飯，而周子然也是被不少網民都認為她的樣子與Angelababy有幾分相似！最後周子然亦以「謠言止於智者」六個大字作回應。