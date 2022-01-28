黃曉明Angelababy離婚｜新歡現身？ 內地女神級網紅周子然六個字回應

黃曉明與Angelababy（楊穎）於2022年1月28日透過社交網公布離婚消息，結束6年半婚姻，而黃曉明工作室亦已發出聲明表示兒子小海綿將會由二人共同撫養。然而，二人離婚消息傳出之後，網民又開始「金田一上身」紛紛在到過必留痕的網絡世界上蒐證，發現2021年4月，黃曉明疑似已經在追求一位內地女神級網紅周子然。