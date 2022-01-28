黃曉明Angelababy離婚｜新歡現身？ 內地女神級網紅周子然六個字回應
黃曉明與Angelababy（楊穎）於2022年1月28日透過社交網公布離婚消息，結束6年半婚姻，而黃曉明工作室亦已發出聲明表示兒子小海綿將會由二人共同撫養。然而，二人離婚消息傳出之後，網民又開始「金田一上身」紛紛在到過必留痕的網絡世界上蒐證，發現2021年4月，黃曉明疑似已經在追求一位內地女神級網紅周子然。
文：東方新地 ｜ 圖：黃曉明微博、周子然微博
傳聞2021年4月已離婚
其實近年黃曉明與Angelababy屢傳離婚，最主要的原因是二人結婚初期非常甜蜜，定時定候就會在社交場網站上放閃曬恩愛。可惜近兩三年二人聚少離多，黃曉明更曾在節目上致電給小海綿，接聽的Angelababy第一句就爆出「好久沒見你了」，客氣地不勝唏噓。但原來早於2021年4月，就有網民爆料稱黃曉明與Angelababy當時已經離婚，更透露黃曉明當下正向內地女神級模特兒兼網紅周子然展開追求，黃曉明甚至用私人飛機載對方飛到武漢請女方與女方媽媽吃飯，當時曾引起過一番討論，不過到最後亦不了了之。
周子然6個字回應
黃曉明與Angelababy（楊穎）離婚的消息廣傳之後，由於二人未有解釋過分開的原因，所以例如「黃曉明為了媽媽結婚」等舊新聞隨即引起網民的聯想力，當中包括周子然與黃曉明的關係亦再次成為網民討論的話題。而周子然亦沒有沉默，在黃曉明與Angelababy（楊穎）宣布離婚當日，被冠上「新歡」之名的她亦以「謠言止於智者」六個大字作回應。
黃曉明喜歡的類型？
現時27歲的周子然出身自荊州，相貌精緻，五官深邃，而且有172cm高，相當高䠷，更擁有一雙亮眼大長腿。據知在學生時期已經是校花級別，亦曾於「2013首屆華誼新面孔影視模特大賽」武漢賽區影視平面組中奪得冠軍。而近年在抖音發展得相當唔錯，由於不少網民都認為她的樣子與Angelababy有幾分相似，如今又再度傳出「黃曉明新歡」的傳言，難怪網民都一致認同「黃曉明真的就喜歡這類型」。