21歲黃曦誼《夜校》同張天賦MC有感情線 仙氣十足曾與姜濤傳緋聞
黃曦誼《夜校》與MC擦出愛火花
YOLO五位女主角之一，為Dior beauty、Armani beauty、植村秀等品牌拍下不少廣告，近年是美容界寵兒的黃曦誼 (Candy) 近日忙於不停為新戲宣傳，《夜校》的故事圍繞喺荒廢學校發生，片中與MC張天賦有感情線，互相傾慕，問到Candy 怕唔怕惹來一眾「賦二代」羨慕又妒忌，她表示：「我覺得唔會，我相信賦二代們睇完齣戲之後，只會羨慕凌文龍前輩！」合作過後，Candy 對MC最深印象係：「佢好Nice，好活潑好有Energy，同埋真係好鍾意唱歌」
黃曦誼《夜校》愈拍愈瘦
回想拍攝時的日子，Candy表示：「大家係凌晨時間，喺又熱又焗嘅環境底下，又要跑又有各種動作，記得仲要我由第二日開始病到尾，愈拍愈瘦，係各種情況下進行拍攝，大家都有好多嘅挑戰，好難忘有趣，有呢個機會同經歷真係好難得，覺得好感恩。」 提到入行就遇到好多不同機會，Candy 再說：「我人生第一部嘅電影，至入行以嚟有幻想過會係各種類型嘅電影，不過從來無諗過係喜劇，雖然由細到大睇港產喜劇電影可以重覆睇無數次，但從來唔覺得自己有喜劇天份，所以都好高興有份參與其中！」
黃曦誼靚相：
浮床︳為Dear Jane新歌獻出螢幕初吻
除了新戲值得期待，早前Candy更為Dear Jane新歌拍攝MV; 每之Dear Jane推出歌曲的MV都備受注目，繼之前找來鄧麗欣（Stephy)、柯煒林和小薯茄的吳冰出演，今次Candy為新曲〈浮床〉擔任女主角，更獻出螢幕初吻！
浮床︳主動錫游學修 怒摑4、5次先收貨！
這次獲邀出演MV，Candy說：「我都一段時間冇拍MV，而今次MV有好多新嘗試，有甜蜜嘅戀愛，更有首次嘅吻戲同激烈嘅爭吵戲份。拍吻戲前覺得好緊張，我更要主動錫落游學修度，不過拍攝前導演Maggie同我都好做咗好多溝通，最後只需要兩take就順利完成。但印象最深刻並唔係接吻戲，而係要我掌摑阿修，因為我嘅性格係唔會出手果種人，但拍攝要我摑佢，結果我應該摑咗佢4、5次導演先收貨，喺度我都想同佢講聲唔好意思。」
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