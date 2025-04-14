74歲黃柏高抗癌後高調回歸 剖白健康出事過程：之前實在太瘋狂

現年74歲，有金牌經理人之稱的黃柏高(Paco)，他於2020年6月離職太陽娛樂前已變得低調，行內有傳他失勢，亦有傳他患上喉癌。今年，他加持網上帶了七年老虎面具唱歌成名的老虎歌皇，為其打造及拍攝AI製作MV推出首支自家創作派台歌《上帝話事》。Paco高調回歸廣東歌，更接受雷霆881商業一台星光背後專訪。談抗癌10個月，Paco說：「驚！諗住自己玩完！」再簽老虎歌皇，談作爲經理人面對過的人情冷暖，他說：「無唔開心，因為我都係咁！」至於Paco談人生遺憾及驕傲，一概與藝人無關，他說：「我最叻係聽日！」