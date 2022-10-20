靜婷逝世｜「黃梅調歌后」享年88歲 母女二人原本計劃同遊沖繩
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有「黃梅調歌后」之稱的靜婷驚傳死訊，根據新加坡傳媒報道，靜婷的獨生女Ivy已經證實母親過世的噩耗，享壽88歲。
「黃梅調歌后」靜婷逝世 享壽88歲
今日新加坡傳媒報道，有「黃梅調歌后」之稱的靜婷逝世，享壽88歲。靜婷的獨生女Ivy亦向媒體證實消息，指母親在半夜中自然老化過世，現正趕往位於台北的醫院處理母親的身後事。在接受傳媒訪問時，Ivy一度難掩傷痛，她表示原本與母親計劃在疫情過後到沖繩旅行，可惜再沒有機會實現。
因代唱「祝英台」成經典
出生於1934年的靜婷是黃梅調電影的幕後代唱人。靜婷生前曾謙虛地表示自己除了黃梅調，其他地方的戲都不會唱，所以才誤打誤撞唱起黃梅調。靜婷最為人熟悉的是在《江山美人》中，以黃梅調替「祝英台」唱《戲鳳》、《扮皇帝》兩曲，風靡一時。在1960年代亦推出經典歌曲《我的心裡沒有他》，一度被鄧麗君、黃小琥等好歌之人翻唱過。
靜婷曾以75歲高齡開紅館個唱
靜婷亦曾經以69歲和75歲的高齡，登上紅館舞台舉辦歌唱。在2009年舉辦紅館演唱會的當時，靜婷雖然已經75歲，但依然活力充沛，一口氣唱足3個小時。當時演唱會更邀請到呂方、楊千嬅和張偉文等星級歌手擔任嘉賓。靜婷最後一次公開亮相，是在2017年為台灣「寶島回想曲 周藍萍經典作品演唱會」演唱。
靜婷曾一度想封咪：不能對不起觀眾
17歲開始，唱到83歲的靜婷，曾經多次向封咪。她表示礙於年紀大，體力有限之餘，背歌詞亦額外辛苦。在台灣演出之後，儘管世界各地都有邀請靜婷開個唱，靜婷亦沒有答應，她解釋是因為年紀大了，狀態不如往年，不能對不起買票入場的觀眾，所以婉拒了各界的邀請。
常見問題
靜婷為何曾一度想封咪？
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