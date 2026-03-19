57歲黃梓瑋豁出去醫美大改造 新樣曝光網民震驚：變咗張文慈

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57歲TVB綠葉演員黃梓瑋Jenny早前參與TVB Plus綜藝節目《醫美直擊 首爾篇》接受多項變靚療程，成為節目中做最多項目的藝人。變靚後的她近日到澳洲出席家人畢業禮，並在社交平台分享當地自拍照，意外引起網民熱烈討論，更有人驚呼她的外貌出現驚人變化。

黃梓瑋澳洲自拍照曝光網民熱議

黃梓瑋早前到澳洲出席家人畢業禮時拍攝的自拍照在網上流傳，照片中的她容貌與之前大不相同。網民紛紛留言討論她的新造型，有人搞笑留言「竟然變咗張文慈嘅？你跟佢張相整？」，對比她變靚前後的巨大差異感到驚訝。不少網民都認為她這次醫美效果相當成功，特別是之前因整容失敗而變得不自然的鼻子終於修復得宜。

Jenny坦言變靚後感受「唔想記得以前咩樣」

在《醫美直擊 首爾篇》節目中，黃梓瑋接受了包括「埋線」在內的多項變靚療程，是所有參與者中做最多項目的一位。節目播出改造後的情況時，Jenny直言自己後生了不少，甚至表示「唔想記得自己以前咩樣」，可見她對這次醫美效果相當滿意。她在節目中展現的勇氣和決心，讓觀眾看到她對美麗的追求和改變的渴望。

黃梓瑋30年演藝路曾因荷爾蒙失調暴肥

入行超過30年的黃梓瑋在90年代開始演藝生涯，曾在多套電影及劇集中飾演綠葉角色，甚至被封為TVB御用師奶。已是兩子之母的她一度因為荷爾蒙失調而暴肥30磅，後來靠針灸和運動成功減磅。黃梓瑋多年前已經嘗試過醫美療程，但因為整鼻後「日久失修」而留下心理陰影，不過她仍然願意「豁出去」為節目做真人示範。

網民大讚醫美效果「睇落順眼好多」

網民對黃梓瑋這次醫美效果普遍給予正面評價，認為她之前因整容失敗而搞到形狀不自然的鼻子終於修復得當，「而家睇落順眼好多」。有網民更幽默地將她的新造型與其他藝人作比較，顯示出她外貌上的顯著改善。不少人都為她能夠重新找回自信而感到高興，認為這次醫美讓她重獲新生。

黃梓瑋 醫美直擊 57歲黃梓瑋接受醫美療程前（圖片來源：TVB）
57歲黃梓瑋接受醫美療程前（圖片來源：TVB）
黃梓瑋 醫美直擊 在韓國接受「埋線」等醫美療程（圖片來源：TVB）
在韓國接受「埋線」等醫美療程（圖片來源：TVB）
黃梓瑋 醫美直擊 效果非常好！（圖片來源：TVB）
效果非常好！（圖片來源：TVB）
黃梓瑋 醫美直擊 黃梓瑋變靚後在澳洲拍攝自拍照（圖片來源：IG@tzewai128）
黃梓瑋變靚後在澳洲拍攝自拍照（圖片來源：IG@tzewai128）
黃梓瑋 醫美直擊 Jenny澳洲出席家人畢業禮（圖片來源：IG@tzewai128）
Jenny澳洲出席家人畢業禮（圖片來源：IG@tzewai128）
黃梓瑋 醫美直擊 網民都笑指同張文慈撞樣（圖片來源：Facebook@張文慈）
網民都笑指同張文慈撞樣（圖片來源：Facebook@張文慈）

醫美直擊 首爾篇｜57歲黃梓瑋曾整容失敗！豪花巨款做5大療程 靠溶脂點滴逆轉人生？

57歲演員黃梓瑋（Jenny）今晚（6日）在《醫美直擊 首爾篇》迎來終極改造！曾歷整容失敗的她，在節目中豪擲千金進行五大醫美療程，誓要擺脫中年危機。今晚她更接受「溶脂點滴」作最後衝刺，淚灑當場！究竟她能否逆轉歲月痕跡，重拾自信？

黃梓瑋今晚終極改造 挑戰溶脂點滴

在今晚播出的《醫美直擊 首爾篇》最後一集中，全場焦點落在57歲演員黃梓瑋（Jenny）身上。畫面所見，Jenny為了身型改造下定決心，接受「溶脂點滴」作為終極一擊。面對鏡頭，她坦言隨著年齡增長，減肥變得異常困難，更忍不住感觸落淚說：「身型入行時係有自信嘅，但隨住年齡增長新陳代謝變慢，用盡方法減都唔成功，而且反彈得好緊要。」據節目中解釋，溶脂點滴是將藥劑直接打入脂肪層，因此成效最快。看著Jenny為了變靚而承受痛楚與付出淚水，其決心與勇氣實在令人動容，觀眾都萬分期待她改造後的成果。

黃梓瑋整容失敗陰霾 5大療程全記錄

黃梓瑋的醫美之路並非一帆風順，她曾有過整容失敗的慘痛經歷，但今次為了擺脫陰霾，她在節目中以前所未有的決心，一口氣接受了五大醫美項目。整個改造過程橫跨多個範疇，首先是進行「割雙眼皮手術」，以解決因年齡增長導致的眼皮鬆弛問題；接著是面部「神力拉提」埋線，全方位提升緊緻臉部輪廓，對抗地心吸力；其後再以「透明質酸填充注射」，改善因膠原流失而造成的臉部輪廓下陷；為了追求完美膚質，她更接受了「白玉針」療程，以達至美白效果。來到最後階段，再以「溶脂點滴」減去頑固脂肪，可謂由內到外、由面到身進行徹底大改造，毅力驚人。

網民熱議黃梓瑋勇氣 佩服其決心

節目播出後，黃梓瑋的驚人改造之旅隨即引爆網民熱議。大部分網民對她年屆57歲仍敢於追求美麗的勇氣表示佩服，紛紛留言力撐：「57歲仲咁有勇氣去改造自己，真係好犀利！」、「見到佢講起減肥辛酸時喊，好心痛，希望佢可以搵返自信！」、「女人無論幾多歲都有權利變靚，支持Jenny！」亦有網民對醫美療程的威力感到震驚：「原來而家啲醫美咁勁，可以一次過做咁多樣！」黃梓瑋的故事無疑為不少面臨中年焦慮的女性帶來了衝擊與啟發，成為網上熱話。

黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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黃梓瑋 醫美直擊 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB、IG@tzewai128、Facebook@張文慈資料或影片來源：原文刊於新假期

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