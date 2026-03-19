57歲黃梓瑋豁出去醫美大改造 新樣曝光網民震驚：變咗張文慈

57歲TVB綠葉演員黃梓瑋Jenny早前參與TVB Plus綜藝節目《醫美直擊 首爾篇》接受多項變靚療程，成為節目中做最多項目的藝人。變靚後的她近日到澳洲出席家人畢業禮，並在社交平台分享當地自拍照，意外引起網民熱烈討論，更有人驚呼她的外貌出現驚人變化。