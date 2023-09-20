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戀講嘢︱41歲黃榕公開前男友「高難度壁咚」合照 遭𡃁模朋友陷害而被狠撇

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ViuTV《晚吹-戀講嘢》最新一集邀請到近年轉玩健美的41歲黃榕擔任嘉賓，在節目中分享戀上比自己細10年的大隻教練經驗，更公開了二人高難度體位的放閃照！雖然兩人曾經一度去到談婚論嫁地步，不過卻遭𡃁模朋友陷害而被男方狠撇，最後仲⋯⋯

黃榕 黃榕擔任《戀講嘢》最新一集嘉賓。
黃榕擔任《戀講嘢》最新一集嘉賓。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
黃榕 見到黃榕一出場就騷肌肉，193就即刻話自己驚女朋友太大隻！
見到黃榕一出場就騷肌肉，193就即刻話自己驚女朋友太大隻！（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
黃榕 近年轉型玩健美。
近年轉型玩健美。（圖片來源：IG@glorianawong）

黃榕公開與前男友「高難度壁咚」合照

近年轉玩健美的黃榕在節目中分享剛開始練健美時認識了比自己細十年嘅大隻教練，當時黃榕對對方一見鐘情，可惜對方已經名「草」有主，所以黃榕等到對方分手才進一步認識對方。經過黃榕三個月的主動追求，二人終於成為情侶。男方亦會開始為了配合喜歡拍照的黃榕，一齊拍攝一些「高難度動作」的合照：

「我哋會做埋地好多高難度動作，佢又會肯。我曾經試過「壁咚」佢，將隻腳擺落佢個膊頭到。有一次試過佢將我成個人舉起，我就覺得好開心！」

黃榕 黃榕指當年與對前男友一見鐘情。
黃榕指當年與對前男友一見鐘情。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
黃榕 Ashina話原來佢係識黃榕前男友！
Ashina話原來佢係識黃榕前男友！（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
黃榕 又話雖然前男友唔鐘意影相，但都會陪自己影「高難度動作」嘅合照。
又話雖然前男友唔鐘意影相，但都會陪自己影「高難度動作」嘅合照。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
黃榕 翻查返黃榕曾經上傳到社交平台的合照。
翻查返黃榕曾經上傳到社交平台的合照。（圖片來源：IG@glorianawong）
黃榕 真係厲害。、
真係厲害。（圖片來源：IG@glorianawong）、
黃榕 張張尺度都好大！
張張尺度都好大！（圖片來源：IG@glorianawong）
黃榕 真係少啲肌肉都做唔到。
真係少啲肌肉都做唔到。（圖片來源：IG@glorianawong）

對方家長不滿黃榕曾做𡃁模

雖然二人年紀相差十年，但依然非常甜蜜，二人更曾經去到談婚論嫁的地步。黃榕起初上門拜侯對方家人時，對方家人相當客氣，以為她只是一個喜歡做運動的普通女生，但到後來男方家長得悉黃榕的年紀和曾經做過𡃁模的過去後，就開始態度180度大變：

「佢哋Search我嗰名，發現原來我係影性感相，同埋知道我嘅年齡，就開始覺得佢屋企人唔鐘意我。」

黃榕 黃榕指男方家長不滿意自己曾經做過𡃁模
黃榕指男方家長不滿意自己曾經做過𡃁模（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）
黃榕 黃榕一直不介意曾經做過𡃁模，更曾經帶以前寫真上《全民造星4》面試。
黃榕一直不介意曾經做過𡃁模，更曾經帶以前寫真上《全民造星4》面試。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》截圖）

遭𡃁模朋友陷害而被男方狠撇

黃榕憶述因為遭𡃁模朋友陷害，而令到二人關係決裂：「喺某個活動，有個遭𡃁模朋友突然恭喜我結婚，我都唔知自己結婚，我就希望佢唔好亂講，但一有記者出嚟，佢又係記者面前恭喜我就快結婚。」因為該名遭𡃁模朋友亂講嘢，而令到前男友以為黃榕公開逼婚，漸漸對黃榕態度冷淡，之後更在健美比賽完畢後主動向黃榕提出分手，然後在三個月後就有新女友，令黃榕徹底心碎。

黃榕 二人分手不足三個月，前男友就已經有新歡。
二人分手不足三個月，前男友就已經有新歡。（圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖）

41歲黃榕轉型玩健美網民驚呼：咁大抽嘅？

黃榕出過寫真集，曾被影到半夜坐的士到陳冠希屋企做「外賣妹」，她也以「陳冠希舊愛」自居表示與對方交往三年，因為陳冠希之名令她登上娛樂頭條﹗現年41歲的黃榕愛上健身，練得一身粗線條肌肉，更參加健美小姐﹗經常在社交平台大曬爆肌圖的她，早前就近鏡拍下自己下身，並寫道「左手爆哂筋d血管飛哂出來好正呀」，網民焦點卻放在其下身，並驚呼黃榕竟然現雄風，指她下面激凸，追問她「咁大抽既？有冇眼花？」等。

黃榕 雄風
黃榕近月愛上健身，努力操出爆肌身形，對自己苦練下變成大隻女感到很滿意﹗（圖片來源：IG@glorianawong）
黃榕 雄風
黃榕再自拍自己下半身﹗（圖片來源：IG@glorianawong）

黃榕被插消費阿儀

黃榕日前貼出和「亞視一姐」薛影儀郊遊照片，隨即引起很大回響，黃榕在合照中甫士多多，阿儀被指如藝術裝置一樣﹗黃榕被網民狠批消費阿儀，被網民叫收手，黃榕現身回應網民指控：「雖然管不住別人的咀，但不好的詞語點到做好，網絡霸凌可能很爽，即管罵我髒話，老女人，榕姨姨，我也習慣，少謾駡 少憤怒 多開心正能量」，與網民你一言我一句在網上開火。

黃榕近日貼出與亞視一姐薛影儀郊遊合照，被網民指她當阿儀是裝置藝術，不停在消費阿儀，黃榕現身同網民開火﹗
黃榕近日貼出與亞視一姐薛影儀郊遊合照，被網民指她當阿儀是裝置藝術，不停在消費阿儀，黃榕現身同網民開火﹗（圖片來源：IG@glorianawong）
黃榕指當阿儀係朋友﹗
黃榕指當阿儀係朋友﹗（圖片來源：IG@glorianawong）

曾被邀100萬出席飯局

黃榕之前自爆曾經試過有人私訊她邀請出席飯局，由最初酬勞10萬遭她拒絕後，對方不斷加價至100萬，不過黃榕話當然拒絕並封鎖對方﹗

黃榕 雄風
黃榕透露曾被邀出席飯局﹗（圖片來源：IG@glorianawong）
黃榕 雄風
黃榕在床上腿張開食pizza﹗（圖片來源：IG@glorianawong）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV《戀講嘢》截圖、IG@glorianawong、ViuTV《全民造星4》截圖

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