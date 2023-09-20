戀講嘢︱41歲黃榕公開前男友「高難度壁咚」合照 遭𡃁模朋友陷害而被狠撇
黃榕公開與前男友「高難度壁咚」合照
近年轉玩健美的黃榕在節目中分享剛開始練健美時認識了比自己細十年嘅大隻教練，當時黃榕對對方一見鐘情，可惜對方已經名「草」有主，所以黃榕等到對方分手才進一步認識對方。經過黃榕三個月的主動追求，二人終於成為情侶。男方亦會開始為了配合喜歡拍照的黃榕，一齊拍攝一些「高難度動作」的合照：
「我哋會做埋地好多高難度動作，佢又會肯。我曾經試過「壁咚」佢，將隻腳擺落佢個膊頭到。有一次試過佢將我成個人舉起，我就覺得好開心！」
對方家長不滿黃榕曾做𡃁模
雖然二人年紀相差十年，但依然非常甜蜜，二人更曾經去到談婚論嫁的地步。黃榕起初上門拜侯對方家人時，對方家人相當客氣，以為她只是一個喜歡做運動的普通女生，但到後來男方家長得悉黃榕的年紀和曾經做過𡃁模的過去後，就開始態度180度大變：
「佢哋Search我嗰名，發現原來我係影性感相，同埋知道我嘅年齡，就開始覺得佢屋企人唔鐘意我。」
遭𡃁模朋友陷害而被男方狠撇
黃榕憶述因為遭𡃁模朋友陷害，而令到二人關係決裂：「喺某個活動，有個遭𡃁模朋友突然恭喜我結婚，我都唔知自己結婚，我就希望佢唔好亂講，但一有記者出嚟，佢又係記者面前恭喜我就快結婚。」因為該名遭𡃁模朋友亂講嘢，而令到前男友以為黃榕公開逼婚，漸漸對黃榕態度冷淡，之後更在健美比賽完畢後主動向黃榕提出分手，然後在三個月後就有新女友，令黃榕徹底心碎。
41歲黃榕轉型玩健美網民驚呼：咁大抽嘅？
黃榕出過寫真集，曾被影到半夜坐的士到陳冠希屋企做「外賣妹」，她也以「陳冠希舊愛」自居表示與對方交往三年，因為陳冠希之名令她登上娛樂頭條﹗現年41歲的黃榕愛上健身，練得一身粗線條肌肉，更參加健美小姐﹗經常在社交平台大曬爆肌圖的她，早前就近鏡拍下自己下身，並寫道「左手爆哂筋d血管飛哂出來好正呀」，網民焦點卻放在其下身，並驚呼黃榕竟然現雄風，指她下面激凸，追問她「咁大抽既？有冇眼花？」等。
黃榕被插消費阿儀
黃榕日前貼出和「亞視一姐」薛影儀郊遊照片，隨即引起很大回響，黃榕在合照中甫士多多，阿儀被指如藝術裝置一樣﹗黃榕被網民狠批消費阿儀，被網民叫收手，黃榕現身回應網民指控：「雖然管不住別人的咀，但不好的詞語點到做好，網絡霸凌可能很爽，即管罵我髒話，老女人，榕姨姨，我也習慣，少謾駡 少憤怒 多開心正能量」，與網民你一言我一句在網上開火。
曾被邀100萬出席飯局
黃榕之前自爆曾經試過有人私訊她邀請出席飯局，由最初酬勞10萬遭她拒絕後，對方不斷加價至100萬，不過黃榕話當然拒絕並封鎖對方﹗
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！