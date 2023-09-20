戀講嘢︱41歲黃榕公開前男友「高難度壁咚」合照 遭𡃁模朋友陷害而被狠撇

ViuTV《晚吹-戀講嘢》最新一集邀請到近年轉玩健美的41歲黃榕擔任嘉賓，在節目中分享戀上比自己細10年的大隻教練經驗，更公開了二人高難度體位的放閃照！雖然兩人曾經一度去到談婚論嫁地步，不過卻遭𡃁模朋友陷害而被男方狠撇，最後仲⋯⋯