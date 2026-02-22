唱錢｜黃洛妍Janees獲封「練習之鬼」！揭秘每首歌練100次備戰內幕 網民：聽到起雞皮

昨晚（21日）播出的《唱錢》中，實力唱將黃洛妍（Janees）憑驚人毅力連過8關，表現震撼全場！Janees挑戰多首高難度歌曲，其中一曲更獲讚與原唱葉蒨文「神倒模」，綜合成績高達97.3%。節目更揭露她為求完美的驚人備戰方法，究竟這位「練習之鬼」是如何煉成的？