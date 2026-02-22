唱錢｜黃洛妍Janees獲封「練習之鬼」！揭秘每首歌練100次備戰內幕 網民：聽到起雞皮
昨晚連過8關贏萬元獎金 Eric Kwok大讚黃洛妍愈難愈勁
在昨晚（21日）播出的《唱錢》中，黃洛妍Janees挑戰連過8關，歌單由Level 1《天窗》一直唱到Level 8《Where Did You Go》，愈唱愈強。她在挑戰堪稱「鐵肺之歌」的Level 7《失戀無罪》及Level 8《Where Did You Go》時，綜合成績分別高達94.2%及95%，連音樂總監Eric Kwok都忍不住大讚：「愈難嗰啲佢先愈勁」、「佢勁得嚟仲要好聽吖嘛」。為免獎金歸零，Janees最終選擇不挑戰堪稱「難中之難」的Monster Level歌曲《I Will Always Love You》，成功為觀眾贏得10,000港元獎金。雖然未有正式挑戰，但Janees事後仍大方試唱，Eric Kwok直言該曲難度是「點解要咁難」的級別，可見Janees的實力備受肯定。
黃洛妍Janees親揭「練習之鬼」秘訣：「我個人最鍾意練習」
Janees全晚表現最亮眼的，是Level 2的《祝福》，綜合成績高達97.3%，拍子準確率更達99.1%，被森美大讚是「直情係音樂會嗰種享受」。對於被指聲線與轉折位都與原唱葉蒨文「神倒模」，Janees坦言全靠苦練，自爆每首歌至少練習了100遍，更笑稱自己是「練習之鬼」。Janees在節目中分享其獨門練習心法：「我會嘗試將我所有練習嘅嘢攞番出嚟」、「我個人最鍾意練習架喇。為咗今次挑戰，我每首歌首先都會聽番原唱，一句一句咁聽，聽完一句再跟住唱一句，跟住中間如果聽到有咩特別嘅 design，我會跟足佢。跟住之後就兩句、三句咁練，然後四、五句咁練，再黐埋 12345（句）咁練。然後我會錄低自己（唱歌），之後再跟番原唱齊齊播，跟住就發現自己成日有啲位硬係錯，有時係咬字、有時係拍子。」節目組更播出Janees私下忘情練習的片段，畫面中她完全投入，不但毫無表情管理，更肉緊到頭髮亂了，對音樂的專注與熱情表露無遺。
網民洗版式力撐黃洛妍Janees：「未來HK樂壇接班人」
節目播出後，黃洛妍Janees的驚人毅力和專業態度引來網民洗版式激讚，一面倒認為她是有實力的唱將，前途無可限量。大批網民湧入討論區留言：「欣賞 Janees 認真練習，尊重節目、尊重自己」、「唱得好好，好有實力」、「唱《祝福》好似原版翻唱咁」、「一開聲就知實力派」、「聽到起雞皮！」。更有不少樂迷看好她成為樂壇新一代接班人：「未來 HK 樂壇接班人，唱作都有才華」、「近年最值得關注嘅音樂新人」、「有實力嘅人自然會發光」、「欣賞佢有啲料到」、「真係唱將」。Janees對待音樂一絲不苟的「練習之鬼」精神，顯然已成功俘虜大批觀眾的心。