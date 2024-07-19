《聲夢2》亞軍烏身福利勁有料！出道至今多次被攻擊外表

27歲的黃洛妍，因參加TVB的《聲夢傳奇2》而踏入娛樂圈，並榮獲亞軍。儘管在比賽期間曾面臨外貌批評，但她的形象在過去一年有了顯著的變化，逐漸變得更加苗條，贏得了眾多網友和粉絲的讚賞。最近，她在Instagram上分享了一組新照片，立即引發了網友的熱烈討論。

