《聲夢2》亞軍烏身福利勁有料！出道至今多次被攻擊外表
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27歲的黃洛妍，因參加TVB的《聲夢傳奇2》而踏入娛樂圈，並榮獲亞軍。儘管在比賽期間曾面臨外貌批評，但她的形象在過去一年有了顯著的變化，逐漸變得更加苗條，贏得了眾多網友和粉絲的讚賞。最近，她在Instagram上分享了一組新照片，立即引發了網友的熱烈討論。
黃洛妍新相脫胎換骨？力騷長腿事業線
黃洛妍在長州的海邊拍攝了一系列照片，照片中她身穿短褲，低頭系鞋帶的姿勢展現了她的事業線和修長的雙腿。她幽默地用英文寫道：「Jan can tie her own shoelaces」
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網民大讚開始有星味 vs 27？以為47
這組照片獲得了網友的熱烈回應，紛紛留言讚美她的變化：「有星味，夠型，夠靚，夠性感」、「嘩嘩嘩Janees咁靚得唔得架？」、「Jan靚到令人暈晒浪」、「瘦咗好多😍」、「靚靚JanJan好fit」「戰鬥格」不過都有網民認為黃洛妍仍睇落「有福氣」而且樣子不像27歲「27？以為47」竟有網民認為攝影師技術不行「先唔講條女 影相果個真係唔得」「實力派」「都係搞唔掂」
黃洛妍背景原來超猛料 完全係才女
除了在娛樂圈的成就，黃洛妍還擁有令人印象深刻的學術背景。從八歲開始學習小提琴，她曾師從中國著名小提琴家鄭石生和被譽為小提琴大師的Pierre Amoyal。中學三年級時，她前往奧地利深造音樂，並在15歲時被全球排名前50的薩爾斯堡莫扎特音樂大學（Mozarteum University Salzburg）錄取，獲得小提琴演奏學士學位。此後，她又進入維也納普萊納音樂學院（Prayner Conservatory of Music and Dramatic Arts Vienna）進一步深造，再次獲得小提琴演奏學士學位。
黃洛妍：覺得自己冇樣嘢符合靚嘅標準
黃洛妍曾在TVB節目《成人教科書》透露，清楚知道自己並不「靚」：「美醜對於我嚟講唔係典型嘅靚與唔靚，係一種感覺。我覺得自己外表上未必係靚，因為傳統嘅靚係要眼大、鼻高同嘴細，亞洲區仲特別要好瘦添。我覺得自己基本上冇樣嘢符合，但我由細到大冇乜覺得自己唔靚，我搵到自己靚嘅地方。」談到最喜歡的五官部分，Janees竟坦言是小時候最不喜歡的眼睛及嘴巴：「去到一個年紀我就覺得，唔係吖，佢哋幾特別吖！」足證心態決定一切。
圖片來源：ig＠janees_official資料或影片來源：原文刊於NewMonday