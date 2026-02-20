29歲黃洛妍《唱錢》表現引關注 超猛料音樂背景起底震撼網民

29歲《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍Janees現身TVB節目《唱錢》，表現驚驚豬頻拋「肉緊表情包」引起網民關注，其超強音樂背景隨即被起底。原來這位被封為「靚聲大魔王」的才女，擁有令人震撼的學術履歷，8歲開始的音樂路更是精彩絕倫。