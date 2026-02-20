29歲黃洛妍《唱錢》表現引關注 超猛料音樂背景起底震撼網民
Janees現身《唱錢》驚驚豬表現成焦點
黃洛妍Janees日前參與森美、Eric Kwok及李茵彤Desta主持的互動音樂Game Show《AlipayHK呈獻：唱錢》，作為「明星版」嘉賓為觀眾贏取最高30,000港元獎金。不過這位在《聲夢傳奇2》舞台上霸氣十足的亞軍得主，面對AI即時實測系統時卻表現得驚驚豬，還未開始挑戰已明顯緊張，不時「少女心大爆發」玩手指，又頻頻嚇到蹲低、挨後、嘆氣，更與坤哥及張與辰一樣大拋「肉緊表情包」，包括反眼及扁嘴等逗趣表情，與舞台上的霸氣形象形成強烈反差。
黃洛妍8歲學琴師從國際大師
隨著Janees在《唱錢》的表現引起討論，網民開始起底這位才女的驚人背景。原來黃洛妍從8歲開始學習小提琴，師承已故中國知名小提琴家鄭石生，以及享有小提琴大師美譽的Pierre Amoyal等國際級導師。中學三年級時，她更前往奧地利深造音樂，展現出對音樂的極度熱忱和天賦。15歲時，黃洛妍成功考入全球排名前50的薩爾斯堡莫扎特音樂大學，獲得小提琴演奏學士學位，其後再進入維也納普萊納音樂學院進一步深造，再次獲得小提琴演奏學士學位。
黃洛妍坦承外表不符傳統美標準
除了音樂才華備受認可，黃洛妍曾在TVB節目《成人教科書》中坦誠分享對自己外表的看法。她表示「美醜對於我嚟講唔係典型嘅靚與唔靚，係一種感覺。我覺得自己外表上未必係靚，因為傳統嘅靚係要眼大、鼻高同嘴細，亞洲區仲特別要好瘦添。我覺得自己基本上冇樣嘢符合，但我由細到大冇乜覺得自己唔靚，我搵到自己靚嘅地方。」談到最喜歡的五官部分，她竟坦言是小時候最不喜歡的眼睛及嘴巴，「去到一個年紀我就覺得，唔係吖，佢哋幾特別吖！」展現出成熟的自我認知和正面心態。
網民驚嘆黃洛妍才女背景超猛料
黃洛妍的音樂背景曝光後，網民紛紛留言表示震驚，「原來係咁勁嘅才女」、「15歲考入國際音樂大學真係好犀利」、「難怪唱功咁好，原來有咁深厚嘅音樂根底」。不少網民更讚賞她在《聲夢傳奇2》中的表現，特別是與陳奐仁合唱《閉目入神》時的完美聲線融合，以及憑《溝渠暢泳》一日內在YouTube吸引超過10萬點擊率的驚人成績。有網民留言「佢喺《唱錢》驚驚豬嘅樣好可愛，同舞台上判若兩人」、「真正嘅實力派，背景咁強難怪係亞軍」。