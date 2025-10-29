全民造星6｜16號黃浤智 (Lulu) IG背景起底！30歲專業Dancer目標做歌手 偶像是MC張天賦

黃浤智 (Lulu) 個人資料

ViuTV年度選秀盛事《全民造星6》強勢回歸，今屆96位參賽者經已全數亮相，當中不乏潛力優厚的新星，而16號參賽者黃浤智（Lulu）憑藉其專業舞者背景和轉型為歌手的決心，成功吸引了不少觀眾的目光。現年30歲的Lulu，在舞台上散發著成熟穩重的魅力，與一眾年輕參賽者形成鮮明對比，其追夢故事勢必成為今屆比賽的一大看點。