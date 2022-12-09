黃浩然與太太恩愛慶祝結婚17年 曾染怪病 一度被瘋傳「此處」潰爛！

「愛妻號」黃浩然近日與太太恩愛慶祝結婚17週年，太太莫家嘉亦在社交平台大曬甜蜜合照，獲得大批好友和網民的祝福。兩人一路走來並不容易，除了曾經經歷過婚姻危機之外，黃浩然在數年前更曾一度患上怪病，被外界盛傳怪病導致下體潰爛，幸得太太不離不棄！