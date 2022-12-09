黃浩然與太太恩愛慶祝結婚17年 曾染怪病 一度被瘋傳「此處」潰爛！
黃浩然與太太恩愛慶祝結婚17年
近日47歲的黃浩然與太太莫家嘉慶祝結婚周年紀念，太太莫家嘉在社交平台上傳多張甜蜜合照，兩人不但在照片中做出17的手勢，黃浩然更為太太獻上鮮花，幸福滿滿。此外，莫家嘉亦上傳了一家四口的溫馨合照，從合照中可見兩位兒子非常精靈，特別細仔盡得黃浩然真傳，細細個已經非常靚仔！
曾染怪病 一度被瘋傳下體潰爛
兩人亦曾經經歷過不少難關，黃浩然在數年前曾經患上罕有的免疫系統疾病「貝賽特氏症」，起初只以為是扁桃腺發炎的黃浩然，身上漸漸有多處潰瘍，足足10日不能進食。「貝賽特氏症」的患者最嚴重的情況更有可能會導致下體潰爛，l幸好黃浩然在住院半個月之後，親自回應表示大家不需要擔心他的生殖器，其他器官亦開始恢復正常。
兩人曾經歷婚姻危機
除了生死關頭之外，兩人亦曾經經歷過婚姻危機。曾經有人向傳媒發出足足19頁的告密信，信中除了指控莫家嘉傷害別人家庭之外，更附上莫家嘉和一名男子的親密照和曖昧短訊截圖。黃浩然當時挺身而出護妻，表示只是笑料一則：「其實係笑料但傷害都好大，咁我自己係呢一行當然唔怕，但譬如大仔，我嘅劇集出街時我個仔都會問我尋日做咗乜，因為佢同學都會睇，會話返畀佢知，變咗我擔心呢類新聞小朋友會睇到，佢哋心智未成熟消化唔到，家變實驚㗎，當然太太都會唔開心，自己責任要保護家庭，保護太太，保護小朋友，啱啱都有人提我12月1號結婚週年，突然諗返起我哋都13年，經歷好多事，呢個係小問題，已經過去咗。」
黃浩然 同老婆話題多多
黃浩然同老婆多年來出名恩愛，而家嘉除咗持家有道、教得兩個仔精叻乖巧入埋名校、煮得一手好菜可以開live教人之外，仲係圈中知名Stylist，咁多年都keep住咁潮，仲一手包辦老公造型。之前本刊影到黃浩然同老婆拍住拖行銅鑼灣，就見兩人雞啄唔斷由街頭傾到街尾，感情仲好過拍拖嗰陣！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！