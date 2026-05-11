24歲黃淑蔓超狂履歷起底！14歲入行兩奪金像獎 擁皇家八級聲樂資格震驚網民
廣告
黃淑蔓（Feanna）在《唱錢》節目中一鳴驚人，但原來她的超強實力絕非偶然！年僅24歲的她，音樂履歷卻異常豐富，早已是身經百戰的實力派。不少網民在看完節目後對她進行起底，才驚訝發現這位甜姐兒的背景原來如此強勁，難怪能輕鬆駕馭魔王級歌曲！
14歲入行即成半職業歌手
黃淑蔓的音樂之路起步極早，早在14歲時已成為半職業歌手，入行至今已長達11年，絕對稱得上是樂壇「前輩」。當同齡人還在專注學業時，她已一邊讀書，一邊在音樂領域發光發熱。據悉她在讀書期間已是校內外歌唱比賽的常勝將軍，累積了極為豐富的舞台經驗，為日後的演藝事業打下穩固基礎。
兩度勇奪金像獎最佳原創電影歌曲
黃淑蔓最令人矚目的成就，莫過於曾兩度勇奪香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」的殊榮。這項大獎對於任何一位歌手而言都是極高的榮譽，而年紀輕輕的她已兩度問鼎，實力不言而喻。其中一首得獎歌曲《華富一號》更成為她的代名詞之一，足證其演繹早已獲得業界權威的肯定。
擁英國皇家音樂學院八級聲樂資格
除了天賦和實戰經驗，黃淑蔓亦接受過非常正規和嚴格的音樂訓練。她擁有全球公認的英國皇家音樂學院（ABRSM）八級聲樂資格，這相當於專業級別的水平。這也解釋了為何她在《唱錢》中，無論是音準、氣息還是高難度的轉音技巧，都能處理得如此從容不迫，其深厚的音樂根基正是她自信演唱的最大本錢。
網民驚嘆：原來係屈機級實力
在得知黃淑蔓的驚人背景後，網民紛紛表示恍然大悟，並對她更為欣賞。不少人留言：「原來背景咁勁！難怪唱得咁好！」、「態度好、技術好，仲有專業資格，完全係屈機」、「好彩佢上咗呢個節目，等多啲人認識佢」、「佢真係超勁，又夠氣，又準」、「呢啲先係真正嘅歌手！」，認為她的成功是實至名歸。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期