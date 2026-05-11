24歲黃淑蔓超狂履歷起底！14歲入行兩奪金像獎 擁皇家八級聲樂資格震驚網民

黃淑蔓（Feanna）在《唱錢》節目中一鳴驚人，但原來她的超強實力絕非偶然！年僅24歲的她，音樂履歷卻異常豐富，早已是身經百戰的實力派。不少網民在看完節目後對她進行起底，才驚訝發現這位甜姐兒的背景原來如此強勁，難怪能輕鬆駕馭魔王級歌曲！