黃淑蔓、譚旻萱組全新女團「Me&」 仲有呢位學界女神加入 網民起底背景超強

今天（8日）寰亞音樂（MediaAsiaMusic）宣布大搞女團，由22歲人靚聲甜的黃淑蔓（Feanna）、一雙迷人迷人電眼的「籃球女神」譚旻萱（Mandy）以及素人身份加入的學界舞林高手「長腿師妹」連家穎（Vian）一起組成全新女團「Me&」。三位Y2K世代出生靚女，活潑開朗，勇於挑戰，充滿冒險精神。她們的靚相在官網IG曝光後，不少人也相知道素人身份加入的連家穎是誰…