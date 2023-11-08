黃淑蔓、譚旻萱組全新女團「Me&」 仲有呢位學界女神加入 網民起底背景超強
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今天（8日）寰亞音樂（MediaAsiaMusic）宣布大搞女團，由22歲人靚聲甜的黃淑蔓（Feanna）、一雙迷人迷人電眼的「籃球女神」譚旻萱（Mandy）以及素人身份加入的學界舞林高手「長腿師妹」連家穎（Vian）一起組成全新女團「Me&」。三位Y2K世代出生靚女，活潑開朗，勇於挑戰，充滿冒險精神。她們的靚相在官網IG曝光後，不少人也相知道素人身份加入的連家穎是誰…
連家穎名校出身 學界拎過唔少獎項
對於前兩位黃淑蔓和譚旻萱不少人認識，而素人連家穎即被網民人肉起底，據知她來自拔萃女書院，曾在學界參加過跳舞和運動比賽得過獎項統統被起底，認真誇張。
新歌星期五出爐 仲預告會有快閃活動
另外新歌將於周五曝光後，她們隨即展開一浪接一浪宣傳攻勢，除了在舖天蓋地網絡媒體上會見到她們又唱又跳，發動全球Dance Challenge挑戰舞技，Me& 更會真人跳唱到人群玩快閃，並登上各音樂活動舞台表演。
新歌3女化身愛的特工
Me& 三美化身愛的特工，以獨有氣質和專長攻陷每個人的內心。Feanna的特工代號是「Sugar Spice」，顧名思義，她的超能力是無與倫比的歌唱才華和甜美氣質，準備好主宰愛的戰場。
而Vian是「Sweet Groove」，她的超凡能力在於無懈可擊的舞蹈，憑藉她充滿活力的年輕舞步，準備好跳進每個人的心靈，傳遞愛的能量到世界盡頭。被喻為Me&王牌的Mandy代號是「Velvet Charm」，她擁有超凡的獨特魅力，任何人與她的眼睛對視，冷酷的心就會瞬間融化，全世界被她的愛洗禮。
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供