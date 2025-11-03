24歲女團成員尖沙咀遇色狼被抽水 求救無人理心寒 曾陷小三風波全城熱議

24歲女歌手黃淑蔓近日在社交平台爆出驚人經歷，透露自己在尖沙咀商場遭陌生男子疑似非禮，膊頭和大髀都被觸碰。更令她心寒的是，當她向途人求救時竟然無人理會，令她感到極度無助。事件曝光後，有網民指出曾在不同地點遇過同一名男子，懷疑對方是非禮慣犯，究竟這名神秘男子還有多少受害者？