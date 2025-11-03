24歲女團成員尖沙咀遇色狼被抽水 求救無人理心寒 曾陷小三風波全城熱議
黃淑蔓尖沙咀商場遭色狼襲擊
黃淑蔓在社交平台詳述事發經過，表示當時獨自在尖沙咀行走時突然被人撞到。她寫道：「喺tst行行吓，突然之間俾人撞咗下，膊頭同大髀都俾人hi咗，第一下反應唔切，淨係覺得好驚。」更令她震驚的是，該名男子撞完她後立即瞄準前面另一名女子，企圖故技重施，令她確信對方是有預謀的行為。黃淑蔓當時感到非常害怕，決定立即遠離現場，並成功拍下疑兇的背影照片，只見對方身穿黑衫黑褲，手拉紅白藍膠袋。
黃淑蔓求救無人理感心寒
最令黃淑蔓感到失望的是途人的冷漠反應。她透露：「最唔開心嘅係我停咗喺度望我後面經過嘅人求救，竟然冇人理我。」她強調自己當時穿著保守，身穿長袖衫、長牛仔褲，並戴帽和口罩，但仍然遇上此事，感到非常無助。黃淑蔓亦提醒其他女生外出時要小心，並表示收到不少網民的溫暖訊息後感到安慰。她在帖文中呼籲各位女生行街時要提高警覺，因為即使穿著保守也可能成為目標。
網民爆料疑遇同一色狼慣犯
黃淑蔓的帖文引起網民熱烈回應，有網友留言表示在金鐘站、Elements等地遇過同一「疑兇」。其中一名網民詳細描述遭遇：「當時我經已見佢向住我行過嚟，我避開，點知佢轉彎撞到正我，當時我好愕然，轉身見佢即刻再打個大S撞另一個女仔。」該網民指出男子撞人後沒有任何反應繼續前行，確信對方是故意行為，更追上前大叫「佢係專登㗎」提醒其他女性。網民表示：「相信你同我遇到都係同一個人，專揀係商場落手。」多名網民的證詞顯示，該名男子可能是在不同商場專門針對女性的慣犯，令人擔心還有更多受害者。
黃淑蔓曾捲入小三風波後澄清
黃淑蔓早前曾陷入「W姓大胸女歌手做小三」風波，成為網民熱烈討論的焦點人物。當時有跨性別人士在網上爆料，指一名W姓女歌手勾引對方並甘願做小三，更形容該歌手「胸大」、「十幾歲時出道唱主題曲成名」等特徵。由於黃淑蔓符合多項描述，一度成為頭號嫌疑人。她其後在社交網貼出攤開手的照片，並寫下「唔係我，大家唔使估」作出澄清。現年24歲的黃淑蔓在2015年以14歲之齡出道，憑電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》成名，更成為史上最年輕的「叱咤樂壇生力軍」得主。