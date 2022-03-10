黃溢濠

ViuTV「御用壞人」黃溢濠 試過窮到一個月使1500蚊 曾因冇工開被女飛

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ViuTV原創劇《940920》播出後獲得不少好評，「新晉男神」劉俊謙、蔡思韵和吳海昕人氣再度上升，連帶配角黃溢濠的討論度也變高。在劇中飾演收數佬兼詐騙集團主腦「魚蛋」的黃溢濠其實並非「新人」，他早在2008年出道，14歲就擔任男一。

黃溢濠在《940920》飾演大老千，專門呃人。
黃溢濠在《940920》飾演大老千，專門呃人。（圖片來源：[email protected]

黃溢濠獲封為ViuTV「御用壞人」

其實黃溢濠出道以來都有工作，每年都有劇集或電影上演，可惜並非重要角色。不過在ViuTV劇集中大都飾演「衰人」，令他被冠上ViuTV「御用壞人」的稱號。例如在《打天下》中，飾演有黑社會背景的拳手，更被當成活體試驗禁藥，最後因服用過量禁藥而猝死。在《I.T狗》入面，他亦是飾演欺騙蒙玲（陳漢娜飾）感情的賤男。

黃溢濠在《打天下》做衰人，單在造型上已入型入格。
黃溢濠在《打天下》做衰人，單在造型上已入型入格。（圖片來源：YouTube）
黃溢濠在《I.T狗》中，飾演欺騙蒙玲陳漢娜飾）感情的賤男。
黃溢濠在《I.T狗》中，飾演欺騙蒙玲（陳漢娜飾）感情的賤男。（圖片來源：[email protected]

黃溢濠曾與岑珈其等組成組合「Playtime」

除了做演員之外。黃溢濠亦曾與林耀聲、岑珈其等組成組合Playtime。有睇《膠戰》的朋友應該都知道，「6膠」成員岑珈其常被恥笑是MK始祖的他原因是曾經組過組合「Playtime」，但原來黃溢濠都是隊友之一！2013年與梁曉豐、林耀聲、岑珈其組成男子組合，黃溢濠更擔任鼓手及隊長，可惜發展未如理想，目前已解散，不過黃溢濠因而與林耀聲及岑珈其成為好友。

黃溢濠左三）在2013年與梁曉豐左一）、林耀聲左二）及岑珈其左四）組成男子組合Playtime。
黃溢濠（左三）在2013年與梁曉豐（左一）、林耀聲（左二）及岑珈其（左四）組成男子組合Playtime。（圖片來源：YouTube）

即睇當年經典歌曲《說說》：

黃溢濠一出道即做電影男主角

2008年，當時年僅14歲的黃溢濠被劉國昌導演發掘，首次拍攝電影《圍城》即擔任男主角，不過他拍畢電影後繼續學業，暫時將演藝事業放下，直至2012年，在麥曦茵導演的引薦下，拍攝了金像獎新晉導演黃進的獨立短片 《三月六日》，此片獲獎無數，包括獲得鮮浪潮最佳劇本獎及IFVA公開組金獎，入圍台灣金馬獎短片等。隨即又拍戲又拍劇，可惜多年來未見有突出表現，故一直被誤以為是「影壇新星」。

《三月六日》中的黃溢濠，相當青澀。
《三月六日》中的黃溢濠，相當青澀。（圖片來源：YouTube）

黃溢濠捱不出頭的辛酸 窮到$3000使兩個月

雖然成為新一代ViuTV御用壞人，但原來他背後也曾經歷過無工開無收入的日子，試過半年沒有工作，被迫碌卡度日，然後為找卡數而瞞著公司找兼職謀生，曾經用3000元過兩個月的他，由喜歡吃東西，一日食七餐變成一日食兩餐。

一臉滄桑嘅黃溢濠為實現夢想甘願捱窮。
一臉滄桑嘅黃溢濠為實現夢想甘願捱窮。（圖片來源：[email protected]

窮到被女飛

為了讓家人安心，他就出門「扮返工」，去朋友家中一直坐，又等晚飯時間再回家吃飯。最慘的是，沒工開的他被女友以為沒有上進心而狠飛。不過，一切都已成過去，黃溢濠多了「ViuTV御用壞人」的銜頭，相信會愈壞愈紅吧！

其實黃溢濠都有青靚白淨嘅一面！
其實黃溢濠都有青靚白淨嘅一面！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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