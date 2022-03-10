ViuTV「御用壞人」黃溢濠 試過窮到一個月使1500蚊 曾因冇工開被女飛
ViuTV原創劇《940920》播出後獲得不少好評，「新晉男神」劉俊謙、蔡思韵和吳海昕人氣再度上升，連帶配角黃溢濠的討論度也變高。在劇中飾演收數佬兼詐騙集團主腦「魚蛋」的黃溢濠其實並非「新人」，他早在2008年出道，14歲就擔任男一。
黃溢濠獲封為ViuTV「御用壞人」
其實黃溢濠出道以來都有工作，每年都有劇集或電影上演，可惜並非重要角色。不過在ViuTV劇集中大都飾演「衰人」，令他被冠上ViuTV「御用壞人」的稱號。例如在《打天下》中，飾演有黑社會背景的拳手，更被當成活體試驗禁藥，最後因服用過量禁藥而猝死。在《I.T狗》入面，他亦是飾演欺騙蒙玲（陳漢娜飾）感情的賤男。
黃溢濠曾與岑珈其等組成組合「Playtime」
除了做演員之外。黃溢濠亦曾與林耀聲、岑珈其等組成組合Playtime。有睇《膠戰》的朋友應該都知道，「6膠」成員岑珈其常被恥笑是MK始祖的他原因是曾經組過組合「Playtime」，但原來黃溢濠都是隊友之一！2013年與梁曉豐、林耀聲、岑珈其組成男子組合，黃溢濠更擔任鼓手及隊長，可惜發展未如理想，目前已解散，不過黃溢濠因而與林耀聲及岑珈其成為好友。
即睇當年經典歌曲《說說》：
黃溢濠一出道即做電影男主角
2008年，當時年僅14歲的黃溢濠被劉國昌導演發掘，首次拍攝電影《圍城》即擔任男主角，不過他拍畢電影後繼續學業，暫時將演藝事業放下，直至2012年，在麥曦茵導演的引薦下，拍攝了金像獎新晉導演黃進的獨立短片 《三月六日》，此片獲獎無數，包括獲得鮮浪潮最佳劇本獎及IFVA公開組金獎，入圍台灣金馬獎短片等。隨即又拍戲又拍劇，可惜多年來未見有突出表現，故一直被誤以為是「影壇新星」。
黃溢濠捱不出頭的辛酸 窮到$3000使兩個月
雖然成為新一代ViuTV御用壞人，但原來他背後也曾經歷過無工開無收入的日子，試過半年沒有工作，被迫碌卡度日，然後為找卡數而瞞著公司找兼職謀生，曾經用3000元過兩個月的他，由喜歡吃東西，一日食七餐變成一日食兩餐。
窮到被女飛
為了讓家人安心，他就出門「扮返工」，去朋友家中一直坐，又等晚飯時間再回家吃飯。最慘的是，沒工開的他被女友以為沒有上進心而狠飛。不過，一切都已成過去，黃溢濠多了「ViuTV御用壞人」的銜頭，相信會愈壞愈紅吧！