ViuTV「御用壞人」黃溢濠 試過窮到一個月使1500蚊 曾因冇工開被女飛

ViuTV原創劇《940920》播出後獲得不少好評，「新晉男神」劉俊謙、蔡思韵和吳海昕人氣再度上升，連帶配角黃溢濠的討論度也變高。在劇中飾演收數佬兼詐騙集團主腦「魚蛋」的黃溢濠其實並非「新人」，他早在2008年出道，14歲就擔任男一。