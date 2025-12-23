夜王｜Miko化身夜總會小姐被質疑「大細超」 獨缺海報介紹慰勞宴又缺席

31歲大馬女神黃潔琪（Miko）向來有「翻版林明禎」之稱，今次在黃子華、鄭秀文主演的賀歲片《夜王》中化身東日夜總會小姐Mickey，但她的待遇卻引起網民熱議。在官方釋出的人物海報中，只有Miko的海報沒有8字介紹，而在煞科舉行的慰勞宴中也不見她的身影，令不少粉絲質疑她在劇組中的地位。