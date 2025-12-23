夜王｜Miko化身夜總會小姐被質疑「大細超」 獨缺海報介紹慰勞宴又缺席
Miko海報獨缺介紹文字引網民熱議
《夜王》官方陸續釋出一眾演員的人物海報，每位演員的海報都配有8字介紹，例如王丹妮、廖子妤、楊偲泳等女演員都有相應的角色描述。然而，唯獨Miko飾演的Mickey角色海報沒有任何文字介紹，這個明顯的差別待遇立即引起網民關注。有網民在社交平台留言：「點解得Miko冇介紹嘅？係咪佢戲份好少？」亦有粉絲表示不解：「其他人都有8字介紹，點解Miko冇？感覺好奇怪。」
煞科慰勞宴缺席加深網民疑慮
更令人關注的是，在《夜王》煞科後舉行的慰勞宴中，同樣不見Miko的身影。慰勞宴通常是劇組成員齊聚一堂慶祝拍攝完成的重要場合，主要演員都會出席。然而，Miko的缺席令網民更加懷疑她在劇組中的實際地位。有網民猜測：「會唔會佢只係客串？所以慰勞宴都冇去？」另有觀眾分析：「可能佢戲份真係好少，所以官方都唔太重視。」
《夜王》集結金像班底重現尖東風華
《夜王》由《毒舌大狀》億萬票房導演吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文領銜主演，故事講述2012年昔日風光的東日夜總會被收購，大經理歡哥面臨時代轉變挑戰。公司新任CEO竟是歡哥的前妻V姐，強迫歡哥及眾女公關轉型，但背後原來是大財團的操控遊戲。為了保住東日，歡哥及V姐聯手與眾女公關作最後反撲。電影集結王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等一眾美艷女星，重拾尖東昔日夜總會光芒。
網民期待Miko夜總會造型突破
儘管Miko在宣傳上的待遇引起爭議，但不少網民仍期待她在《夜王》中的表現。有粉絲留言：「雖然唔知佢戲份多唔多，但都好想睇Miko扮夜總會小姐嘅造型！」另有觀眾表示：「Miko本身就好靚，相信佢扮夜總會小姐一定好適合。」亦有網民認為：「可能製作方想保持神秘感，所以先唔公開太多Miko嘅資料。」《夜王》將於2026年新春檔期上映，屆時觀眾就能親眼見證Miko的夜總會小姐造型。
Miko晚裝騷超犯規身材
Miko早前現身閨蜜婚禮，高着上閃令令銀色低胸長裙，胸前剪裁大膽，將她招牌澎湃上圍完美展示，即使站在新娘身旁仍完全不輸氣勢少網民重播該段片多次，笑言「原本想睇新娘，到最後眼睛完全被Miko吸住」，亦有人直言「呢件戰衣太犯規」。
Miko喪派泳裝福利超犯規
孖一班好友齊齊去馬來西亞的仙本那考潛水牌，Miko連日嚟喺社交平台大派福利，Miko日前在社交平台大方分享泳裝照，大騷長腿同澎湃上圍！就算今次的泳裝已經相對密實，不過都依然包唔住Miko的震撼身材，引來唔少網民留言激讚：「包不住了！偷偷跑出來了」「這身材簡直完美」「有樣有身材，仲要咁大方」「新照片好邪惡！太犯規了」「這麼密實的泳裝都能穿得如此性感」
Miko開心曬考獲潛水牌
除咗泳裝福利之外，Miko亦分享自己考獲證書的照片，激罕以四眼造型示人的Miko仲配文表示：「終於完成了潛水執照這清單 入門潛水小白」「人嘛就是會疲憊，會黯淡 但也會因為某個瞬間重新喜歡上活著的感覺」。Miko「眼鏡娘」的造型以及勵志發言獲網民大讚：「多謝你這段文字令我想起要找新挑戰新事物，令自己再愛上自己的生活」
Miko遭好友「胸襲」玩到濕身
Miko仲曬出一段搞笑短片，片中Miko企喺船邊，隨後揸機嘅好友仲「胸襲」Miko兼推佢落海，畫面搞笑得嚟仲超動感！搞到大家紛紛留言表示太火辣：「短短的影片 我竟重播了50次」「邪惡的手手」「我要成為那隻手 不要成為朋友」「見到手指公壞壞的給讚」「太過分了，推下水就算了，还襲胸推下水！」