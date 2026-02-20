32歲Miko 生日吐氣揚眉 洗脫翻版林明禎之名 《夜王》成壓軸救場女王
32歲大馬女神Miko黃潔琪今日生日，在社交平台分享慶生照片並發表感性留言，透露自己連續三年參與賀歲檔電影，從被標籤為「翻版林明禎」到如今成為港產片新寵，事業發展令人刮目相看。她在限動中寫道感謝能夠做自己喜歡的事情並被看見記得，字裡行間流露出對演藝事業的珍惜與感恩，而她的最新作品更是與黃子華、鄭秀文合作的重磅電影。
Miko連續三年賀歲片榜上有名
黃潔琪在生日當天公開了自己近年的演藝成績單，顯示她已經連續三年參與賀歲檔電影拍攝。2024年她參演了大馬賀歲片《龍龍龍龍龍》，2025年則與袁詠儀合作拍攝賀歲片《阿媽有喜》，而2026年更獲得與黃子華、鄭秀文合作《夜王》的機會。她在社交平台上寫道「每一次看到海報上有自己的樣子和名字，都會特別珍惜」，並引用電影《阿甘正傳》的經典台詞表達對未來的期待。
林明禎甩底後港片邀約斷絕
相比之下，曾經的「正版」林明禎在2024年發生甩底事件後，港產片邀約完全斷絕，只能退守大馬市場發展。據了解，林明禎目前接拍了高志森執導的馬來西亞新版本《富貴逼人「來」》，但該項目充滿不確定性，傳聞已經延遲三個月仍未有開鏡消息。業界人士指出，林明禎的前景令人擔憂，與Miko的蒸蒸日上形成強烈對比。
黃潔琪從網紅轉型演員成功洗脫標籤
回顧黃潔琪的演藝路程，她在約20歲時開始擔任模特兒及Showgirl，因為外形、髮型、甜美笑容及魔鬼身材與林明禎相似，而被封為「翻版林明禎」、「大馬郭雪芙」。2018年她來港出版首本寫真集《MIKO純。潔琪》而爆紅，其後在多個旅遊節目中亮相，包括《走佬去馬拉》、《大馬女神Miko遊澳門》等。2024年她正式涉足電影圈，客串《不是你不愛你》，成功從網紅轉型為演員。
網民大讚Miko比本尊更受歡迎
網民普遍認為黃潔琪雖然年紀比林明禎小，但演技與外型都不輸本尊，而且社交平台的照片更大方和吸晴。有網民留言「撇除正版或翻版的考慮，其實Miko都好正」、「翻版有時只係早入行或遲入行的分別」、「佢比本尊更有親和力」。不少粉絲更表示期待她在《夜王》中的表現，認為她已經成功洗脫「翻版」標籤，建立了自己的演藝地位。
圖片來源：ig@mikowong、《夜王》海報、東方新地、ig@minchen333資料或影片來源：原文刊於新假期