32歲Miko 生日吐氣揚眉 洗脫翻版林明禎之名 《夜王》成壓軸救場女王

32歲大馬女神Miko黃潔琪今日生日，在社交平台分享慶生照片並發表感性留言，透露自己連續三年參與賀歲檔電影，從被標籤為「翻版林明禎」到如今成為港產片新寵，事業發展令人刮目相看。她在限動中寫道感謝能夠做自己喜歡的事情並被看見記得，字裡行間流露出對演藝事業的珍惜與感恩，而她的最新作品更是與黃子華、鄭秀文合作的重磅電影。