「翻版林明禎」Miko酒店遇靈異怪事 嚇到全裸披浴巾驚險求救

有「翻版林明禎」之稱的大馬女神黃潔琪（Miko Wong）以傲人身材及豪爽性格聞名，經常透過性感短片分享生活點滴。近日，她身穿低胸貼身衫拍片，自爆在酒店拍攝節目時遭遇靈異事件，甚至全裸披著浴巾衝出房間求救，驚魂一幕引發熱議。網友卻出乎意料地要求她重演「撞鬼」過程，讓她既震驚又忍俊不禁。