「翻版林明禎」Miko酒店遇靈異怪事 嚇到全裸披浴巾驚險求救
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有「翻版林明禎」之稱的大馬女神黃潔琪（Miko Wong）以傲人身材及豪爽性格聞名，經常透過性感短片分享生活點滴。近日，她身穿低胸貼身衫拍片，自爆在酒店拍攝節目時遭遇靈異事件，甚至全裸披著浴巾衝出房間求救，驚魂一幕引發熱議。網友卻出乎意料地要求她重演「撞鬼」過程，讓她既震驚又忍俊不禁。
浴室護髮素離奇現身 Miko嚇到全裸求助
Miko向網友透露，她在拍攝星馬電視節目《超能力學院》期間，入住酒店時遺失了一支護髮素，四處尋找無果。然而，當她正在浴室洗澡時，原本空無一物的地上竟突然出現那支護髮素，彷彿有「人」幫她找回。她驚恐萬分，立即裹上浴巾衝出房間，向助手求救，場面驚心動魄。
法科師傅神秘化解 網民促重演惹笑
事後，Miko請教節目中的法科師傅，師傅檢查房間後未多作解釋，僅在房內放置三個銅錢和兩條羽毛。Miko此後不敢觸碰那支護髮素，直至退房。當她將這段靈異經歷分享到網上，網友反應出奇熱烈，紛紛留言希望她重演浴室撞鬼的驚魂一幕，令Miko哭笑不得，無奈感嘆網友的搞怪提議。
由於Miko全程身穿低胸緊身上衣，分享在酒店遭遇的靈異經歷。網民錯重點留忘她的fit爆身材：「大家有專心在聽嗎？」
圖片來源：IG@mikowong資料或影片來源：原文刊於新假期