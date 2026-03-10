32歲黃潔琪Miko真空上陣拍片換衫 低胸透視裝核彈身材呼之欲出

《夜王》票房大賣帶紅一眾女星，其中「大馬網絡女神」黃潔琪Miko近日在社交平台大方分享穿搭心得，坦言自己偏愛淘寶尋寶勝過名牌服飾，更無料放送多套性感造型，包括低胸透視裝等挑戰視覺尺度的小心機穿搭，瞬間引起網民熱烈討論。這位擁有107萬IG追蹤者的大馬女神，究竟如何用平價淘寶貨穿出不輸名牌的時尚感？