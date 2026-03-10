32歲黃潔琪Miko真空上陣拍片換衫 低胸透視裝核彈身材呼之欲出
《夜王》票房大賣帶紅一眾女星，其中「大馬網絡女神」黃潔琪Miko近日在社交平台大方分享穿搭心得，坦言自己偏愛淘寶尋寶勝過名牌服飾，更無料放送多套性感造型，包括低胸透視裝等挑戰視覺尺度的小心機穿搭，瞬間引起網民熱烈討論。這位擁有107萬IG追蹤者的大馬女神，究竟如何用平價淘寶貨穿出不輸名牌的時尚感？
黃潔琪淘寶尋寶心得大公開
黃潔琪日前在Instagram分享日常穿搭秘訣，透露自己經常需要為試鏡準備不同風格的服裝，但相比起昂貴的名牌服飾，她更偏向在淘寶網尋寶買衫。「試鏡時需要穿着不同風格，但相比起名牌服飾，我更偏向在淘寶網尋寶買衫，搭配出不同風格。」Miko坦言這個購物習慣讓她能夠以較低成本打造多元化的造型庫，滿足工作需要之餘亦能展現個人時尚品味。
性感透視裝展現個人優勢
在Miko分享的穿搭照片中，最引人注目的莫過於她身穿的低胸透視裝扮，充分展現她的「個人優勢」。這套透視小心機造型不但突顯她的身材曲線，更將「核彈」級身材展露無遺，網民紛紛留言大讚她的穿搭功力。除了性感路線外，Miko亦示範了時尚OL造型和小洋裝等不同風格，證明淘寶貨同樣可以穿出高級感，完全不輸名牌服飾的效果。
從大馬網紅躍升香港演藝圈
黃潔琪本為大馬網紅和模特兒，早於2018年就曾推出個人寫真集，因外形神似林明禎而有「翻版林明禎」、「大馬郭雪芙」等稱號。她在2019年參與ViuTV節目《走佬去馬拉》後漸漸為港人認識，2023年更先後擔任《大馬女神Miko遊澳門》、《DM 旅導遊》主持，並於電台節目《公子會》擔任主持及嘉賓，其後陸續於多套電影及音樂MV中演出，演藝事業發展相當順利。
網民大讚穿搭片男女通殺
現時黃潔琪的Instagram已有超過107萬追蹤人數，成為小有名氣的網紅、演員和藝人。她分享的穿搭片段不但受到女性粉絲追捧，連男性網民都大讚「Miko啲穿搭片，男女都啱睇」，可見她的時尚魅力確實具有廣泛吸引力。網民紛紛留言表示「呢套衫又幾好睇」、「着淘寶貨都勁靚」，對她的平價時尚搭配功力讚不絕口，更有不少人要求她分享更多淘寶購物心得和穿搭貼士。
圖片來源:ig@mikowong、IG@mikowong、《夜王》海報