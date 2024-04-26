HK Mr. Bean黃潤成｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

「福祿壽訓練學院」中，代號「HK Mr. Bean」的黃潤成Samuel是Professor Sau 李思捷隊的成員。39歲的他同樣是TVB藝人，專長於聲音模仿及扮嘢系，特別是模仿郭富城、鄭伊健、黎明等。黃潤成不僅於模仿方面有獨到之處，他還創辦了Sbeat Studio Ltd，涉足鼓教育及室內設計裝修業務。他出生於基層家庭，透過自身努力，在多個領域達成了卓越表現。黃潤成的經歷展示了他如何利用多樣化的才能和創業精神，在娛樂和商業界取得成功。

