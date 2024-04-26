HK Mr. Bean黃潤成｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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「福祿壽訓練學院」中，代號「HK Mr. Bean」的黃潤成Samuel是Professor Sau 李思捷隊的成員。39歲的他同樣是TVB藝人，專長於聲音模仿及扮嘢系，特別是模仿郭富城、鄭伊健、黎明等。黃潤成不僅於模仿方面有獨到之處，他還創辦了Sbeat Studio Ltd，涉足鼓教育及室內設計裝修業務。他出生於基層家庭，透過自身努力，在多個領域達成了卓越表現。黃潤成的經歷展示了他如何利用多樣化的才能和創業精神，在娛樂和商業界取得成功。
HK Mr. Bean黃潤成個人資料一覽
- 分組：Professor Sau 李思捷隊成員
- 代號：「HK Mr. Bean」
- 姓名：黃潤成Samuel
- 年齡：39
- 職業：TVB藝人
- 專長：聲音模仿／扮嘢系
- 學歷：中五畢業
HK Mr. Bean黃潤成個人簡介
創辦 Sbeat Studio Ltd 執行鼓教育及室內設計裝修業務。出身基層屋邨家庭，既是中學校內足球隊成員，亦是桌球愛好者。十六歲開始打工賺錢自學鼓樂，2010-2013年間獲得五個香港鼓手獎項。創立鼓樂教育中心並成為英國倫敦Trinity香港區流行鼓考試場地，同時成為香港區Trinity流行鼓主理導師。
HK Mr. Bean黃潤成表演履歷
扮聲：郭富城、鄭伊健、黎明、費玉清，另包括鼓樂音效聲及機械人
扮人：張家輝、Mr.Bean、達浪@海派甜心、占基利及林敏驄等
其他專長：打鼓、室內設計、作曲及編曲、裝修技師及判頭、爵士鼓導師及鼓樂演奏家
HK Mr. Bean黃潤成曾獲奬項及特別個人經歷
- 蒲窩青少年樂隊比賽2010 最佳鼓手
- YAMAHA Asian Beat 2010 最佳鼓手
- 青少年樂隊大賽2012 最佳鼓手
- 2012年YAMAHA Asian Beat 2012 最佳鼓手
- HESO drum competition 2013 季軍
- 2021年第十七屆國際建築裝飾及設計藝術博覽會《亞太華人設計作品大賽-金獎》（室內設計獎項）
- 職業鼓樂手時期曾合作藝人包括：關心妍、張繼聰、周國賢、周啟生、糖妹、super junior等
HK Mr. Bean黃潤成表演片段
圖片來源：TVB