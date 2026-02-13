41歲男藝人宣布離巢TVB！上位無望重操舊業 曾爆粗控訴前任亂搞關係引關注
黃潤成突然宣布離巢TVB感謝8年磨練
黃潤成日前在Instagram發布長文，無預警宣布結束與TVB的賓主關係。他在文中寫道：「又完成咗一段喜怒哀樂嘅里程碑。感恩呢8年喺電視台磨練到點同鏡頭做朋友。」這位2018年底加入無綫電視藝員訓練班的男藝人，對這段演藝生涯充滿感激，特別感謝啟蒙老師羅冠蘭以及在電視台認識的朋友和工作夥伴。他更表示最大的收穫是認識到了真兄弟陳建文，顯示出他對這段經歷的珍惜和不捨。
戲劇才華未能盡顯決定重操舊業
雖然在TVB工作了8年，但黃潤成坦承「雖然這些年未能盡顯小弟既戲劇才華」，這句話流露出他對表演熱誠與機會不成正比的無奈。作為一名入行前已是鼓樂演奏家及室內設計裝修技師的多才多藝藝人，他決定回歸本業，在設計及流行鼓教育領域繼續發展。黃潤成更在文中為自己宣傳：「未來亦會繼續擴展喺室內裝飾設計及流行鼓教育既領域，要裝修或學鼓嘅朋友要諗清楚先搵我，因為我對裝修或教學既質素、熱誠同執著會嚇親你。」這份專業精神和幽默感贏得不少網民支持。
愛回家客串13個角色始終未能上位
回顧黃潤成的演藝生涯，他最為人熟悉的作品是長篇處境劇《愛．回家之開心速遞》，據統計他曾在該劇客串過13個不同角色，包括酒客、銀行經理、攝影師、足球員、足球迷等，幾乎涵蓋各行各業的專業人士。雖然演出積極且角色多樣化，但始終都是無名閒角和小配角，未能晉升主角之列。他曾在《福祿壽訓練學院》中扮演Mr. Bean而獲網民大讚演技超凡，可惜星途一直未見起色，這也成為他最終選擇離開的重要原因。
回顧曾在網上爆粗控訴陳曉彤亂搞關係
據密友透露，陳曉彤一年前在朋友聚會中與黃潤成邂逅並火速撻着，但她對這段戀情非常避忌，甚少在社交網上載兩人合照。更令人震驚的是，除了《東張西望》女導演外，陳曉彤還與一名叫Jasmine的女性過從甚密，令這段關係變成複雜的四角戀。黃潤成其後再次爆粗補充：「阿叔都唔興搞緋聞呢味嘢！玩緊咩呀陳大姐你！要喺TVB起兵工廠自己玩夠佢啦⋯⋯唔好搞阿叔吖大佬！小朋友玩泥沙咩，亂X七八糟，癲嘅！內耗夠了！」據悉兩人早前已經斬纜分手。