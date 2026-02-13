41歲男藝人宣布離巢TVB！上位無望重操舊業 曾爆粗控訴前任亂搞關係引關注

現年41歲的TVB男藝人黃潤成突然在社交平台宣布離巢，結束長達8年的演藝生涯，這個決定令不少觀眾感到意外。入行以來一直擔任綠葉角色的他，在告別文中坦言「未能盡顯戲劇才華」，決定重操舊業回歸室內設計和音樂教育領域。這位曾在《愛．回家之開心速遞》客串過13個不同角色的實力派演員，選擇在事業的十字路口華麗轉身，開展人生新篇章。