黃澤鋒58歲太太懷第二胎透露性別及預產期 稱再有喜為計劃之中

藝人黃澤鋒與58歲太太陳麗麗於5月5日在社交平台分享喜訊，宣布陳麗麗再次懷孕，即將迎來第二胎，網友親暱稱之為「小黃妃2.0」。這對自2010年結婚的夫妻多年來積極嘗試擴大家庭，陳麗麗曾在2019年以52歲高齡誕下長女黃熙恩（乳名「小黃妃」）。如今6歲的小黃妃即將升格做姐姐。