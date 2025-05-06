黃澤鋒58歲太太懷第二胎透露性別及預產期 稱再有喜為計劃之中
黃澤鋒宣布58歲太太陳麗麗再度懷孕
現年58歲的黃澤鋒上載一家四口全家福宣布喜訊，相中看到58歲陳麗麗腹部微隆，幸福滿溢。他表示：「願望達成」、「我要做家姐喇」、「不一樣的母親節」、「一家四口的幸福」，透露小黃妃一直夢想做姐姐，今次終於如願。
黃澤鋒稱太太懷二胎為計劃之喜
黃澤鋒向傳媒回應太太再次懷孕屬計劃之中。被問及準備工作，黃澤鋒以平常心迎接二胎，強調保持正面心態最重要。他又表示有了照顧長女妃妃的經驗，準備工作並不困難，只需妥善安排和調理。他透露太太孕期順利，至今五個月，沒有明顯不適。
黃澤鋒老婆58歲再陀B！陳麗麗Lilian高齡懷孕惹熱議
黃澤鋒受訪爆陳麗麗一年前曾流產
陳麗麗此次懷孕屬於「超高齡產婦」，年屆58歲，這引起不少網民關注和祝福。黃澤鋒接受傳媒訪問表示，太太於一年前曾經歷小產，因此這次懷孕更加小心。
當時5歲大女小黃妃覺得媽媽流產與自己不乖巧有關，
「自己唔乖，小BB唔願意留低。」
夫婦二人決心再試一次，並嘗試醫生建議人工受孕的方法，結果成功懷孕。
黃澤鋒5歲愛女小黃妃 K3學生照曝光 讀口碑佳名幼另有原因 網民：用心良苦
人工受孕後再度懷孕 陳麗琳預產期及第二胎性別
此外，黃澤鋒透露太太正佗B女5個月，預產期在今年9月初。他又指夫妻二人都拜佛，故此選擇在佛誕公佈喜訊。黃澤鋒非常感激太太，坦言自己「我真係好幸運」 ，又強調自己正努力賺錢養家。
黃澤鋒不解網民毒舌咒妻兒
兩人曾上《日日媽媽聲》談及當年宣佈懷孕後的種種挑戰，其中最讓他們不解的是輿論。陳麗麗憶述當時受到網民惡意批評，更坦言自己很傷心。她表示，最無奈是自己非圈中人，未試過面對輿論、批評等情況。她不解一群不相識的人為何說出如此難聽的話，當中最難聽的是有人話希望她有個不健全的唐氏綜合症小朋友。感到心痛的黃澤鋒表示，人們不祝福也可以，但用不著要詛咒，大家之間又沒有恩怨，為此心感無奈。幸好陳麗麗是一位堅強媽媽，調整好心態，化悲憤為力量。她指：「提到高齡產婦，在我的字典入面，不覺我是。」她指既然有人希望自己有妊娠毒血，自己就用意志，完完全全戒甜食。她又指，網民的惡言，反讓她更加警惕，帶來更多懷孕資訊。
陳麗麗52歲高齡產女一度命危入ICU
回顧陳麗麗首胎懷孕經歷，當時她因血壓急升而患上妊娠毒血症，甚至一度有中風危險，產後入ICU觀察，幸好母女最後平安出院。黃澤鋒曾描述當時生產過程的驚險，強調母女能平安是奇蹟。
6歲小黃妃正開始學習做家姐
對於即將成為姐姐的6歲大女兒小黃妃，黃澤鋒表示她非常開心，經常求父母多一個妹妹，已開始學習做家姐的角色。
總結來說，黃澤鋒與58歲太太陳麗麗再度迎來懷孕喜訊，經歷過小產與高齡生育的挑戰，夫妻二人堅持追求家庭幸福，而大女兒小黃妃也期待迎接新生命，這個四口之家將迎來更多歡樂時光。
黃澤鋒老婆陳麗麗產後昏迷3小時 曾被網民詛咒生唐氏BB 歷生死表愛妻宣言
提起「高齡產婦」會想起黃澤鋒老婆陳麗麗。2019年黃澤鋒太太以51歲高齡成「超高齡產婦」，並於同年7月8日剖腹誔下女兒黃熙恩（小黃妃）。小黃妃來到世界前，一點也不容易，期間，陳麗麗經歷過很多挑戰、難關，才成功組織成3人家庭。早前黃澤鋒和老婆陳麗麗作客《日日媽媽聲》細訴當年懷孕以及太太與鬼門關擦身而過的經歷，勉勵高齡媽媽樂觀面對種種挑戰。
黃澤鋒和陳麗麗努力9年才成功造人
黃澤鋒和陳麗麗在2010年3月8日結婚，二人於屯門婚姻登記處進行註冊儀式。一直希望為家庭增添一員的二人，努力造人，更足足努力了9年，期間屢試屢敗。當二人欲努力嘗試最後一次之時，於2019年透過抽血驗出成功懷孕。當時，陳麗麗以51歲之齡，成為「超高齡產婦」。同年7月8日剖腹誔下女兒黃熙恩（小黃妃），組織了幸福的三口之家。
生產時與鬼門關擦身黃澤鋒經歷擔心3小時
到生產時，陳麗麗卻與鬼門關擦身。陳麗麗憶述：「當時我做半昏迷，下半身麻醉，但是醫生叫我數幾秒，之後我就無記憶。」黃澤鋒續說：「因為太太在注射麻醉後，麻醉藥未能傳到下半身，反而麻醉上到腦，那一刻妊娠毒血爆發，起初神志非常不清，後來醫生只好作全身麻醉。」由於全身麻醉，黃澤鋒需要離開產房，看到剛才發生的事情，當刻他十分擔心和內疚。產後，護士請黃澤鋒入產房，但請他只好看右邊（即女兒的位置），他知道女兒平安無事。他眼氾淚地說：「最緊要我太太無事。我說過，兩個人入去，一定要三個人走。」原來，太太產後昏迷，他們怎麼呼喊，都未能甦醒，黃澤鋒過了最難過的3小時。期間，醫生不停幫太太注入解藥，幸好，吉人天相，她慢慢醒來，便送往深切治療部。
經歷生死黃澤鋒願與愛妻來世再續前緣
在節目最後，黃澤鋒感謝太太讓他願望達成，真的如願有了孩子。更說出感人的一席話：「我這把年紀還能有個孩子，你願意為我生，可說是賭命。如果有一日，我百年歸老要走之時，我一定要等你，我希望下輩子再跟你當父妻。我想你開心，我想你快樂，我們三口子開心。放心！我不會放棄你，因為我真的好愛你！」願與愛妻來世再續前緣。
陳麗麗分享懷孕時所面對挑戰
前無綫藝人黃澤鋒今年年初宣佈52歲太太陳麗麗懷孕，轉眼間陳麗麗（Lilian）已經陀B女8個月。陳麗麗早前到TVB最新節目做真人騷《媽媽唔易造》，在節目中透露自己初為人母的感受，以及公開透露自己成功懷孕的關鍵因素。
陳麗麗超高齡自然懷孕
黃澤鋒與陳麗麗在2010年結婚，但一直未有懷孕。喜愛小朋友的二人直言已經努力了9年，最終Lilian以52歲之齡成功自然懷孕，可謂「願望成真」！有醫生表示，40歲用試管嬰兒技術成功機會率低於10%，而50多歲做就成功機會接近零，所以以這個年紀自然懷孕實屬罕見，可謂「萬中無一」。
陳麗麗：運動是關鍵因素
陳麗麗在節目中表示，她認為是次懷孕成功最重要的關鍵因素是運動，更指做運動有心不怕遲：「我以前是很少做運動的人，我41歲才接觸泰拳，這運動令我自我調整，再次啟動機能，打好了基礎，無論在甚麼年紀，成功懷孕的機會應該大一點。」
懷孕首3個月 曾下體流血
很多人都指，懷孕首3個月是最關鍵，因為很容易在這個時期流產。不過，原來陳麗麗都有遇過驚險的情況。當時她咳嗽，到去洗手間時發現下體有血，事隔一小時後血不旦沒有停止，還流得更多，猶如月經流量最多的時候。
Lilian指，當時自己十分擔心，曾想：「難得懷孕，會不會只是短暫的開心？」，而老公就一直在問怎麼辦。最終，二人即時見醫生，檢查後發現是胎兒下神經線的微絲血管，在她咳嗽時破裂，之後還流出淙色的分泌物。直到傷口癒合，Lilian兩夫婦都安心下來。
望見證囡囡成長
陳麗麗表示，想陪伴小朋友成長，所以對自己的身體健康要求十分高，又指要做好自己才可以見證她成長，因為要教她怎樣思考、想像、成長，而不是只待在她身邊成長，培養她有自己的想法和世界，希望可以把自己最好的都教給女兒，讓她看到世界是怎樣的。
《Dear Future Kid》 企劃 –黃澤鋒太太 Lilian 52歲高齡產婦 生仔揾命搏
早前，SundayKiss推出《Dear Future Kid》 企劃，邀請100位香港的懷孕媽媽，為未來孩子寫100封信，訴說她們的心路歷程，而黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）都有參與其中「母親」兩個字對於黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）來說，感受特別強烈。她努力了9年才懷孕，試問人生有幾多個9年? 她52歲，屬非一般的高齡產婦，亦因此惹來惡言：「小心生唐氏綜合症bb!」為母則強，Lilian默默承受身心上的挑戰，全心守護得來不易的小女兒。快將為人母，此刻的她份外想念已逝世的母親。Lilian忍不住落淚說：「媽媽對我的影響很大⋯⋯她的性格本來很開朗，後來癌症⋯⋯走了⋯⋯她教曉我放下，做人要開心⋯⋯」一字一淚。母親，生命的傳承者。母親，為了子女，欣然迎接生命中的冷嘲熱諷與無盡挑戰。
https://www.youtube.com/watch?v=SmPoKz1gQVo
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Lilian 現在懷孕6個月，bb是一名小女兒，乳名「小黃妃」。「她很活潑，經常在我肚裡手舞足動。」她和丈夫黃澤鋒是泰拳教練，丈夫從前是游泳健將，曾習國術，小黃妃當然深得他們真傳。Lilian 懷孕至今戰勝過不少困難，現在來到懷孕中後期，算是比較穩定，「但有時會不夠氣、腳腫，行路亦要很慢。」有時肚子會微痛，又會令她心情忐忑。不過，一切遠不及她在懷胎3個月時爆發嚴重妊娠濕疹，把她折騰得歇斯底里。
妊娠濕疹
「濕疹突然爆發，一下子由頭到腳長滿紅疹，腹、背、頭，除了腳底，全身濕疹，極痕極痛。我無法安睡，每兩小時就痛醒。不能使用類固醇怕影響女兒，唯有死忍。澤鋒也很無助，每晚幫我掃背。有一次痛得實在太厲害，我再忍不住，大哭了一場。我問自己，是我吃了什麼令女兒不適嗎? 我跟自己說，只要女兒他日健康，這些苦我甘願承受。就是這樣我想通了，我忍受著。換了中醫，嚴厲戒口，終於纏擾了一個多月的濕疹過去了。」Lilian說。
高齡懷孕是一件不容易的事。她和丈夫均52歲，婚後9年一直不設防，終於自然成孕，本來是大喜的事，但有人斥責他們高齡生子自私，有人留言「小心生唐氏綜合症bb!」態度涼薄。「其實我真心覺得年齡不是問題，我們兩夫婦教拳，經常和小朋友及青少年相處，令我們心境年輕。年齡不過是數字，心境更重要。我的婆婆在我出生後仍生子女，所以我也不要受年齡限制。」
高齡搏命
黃澤鋒在接受訪問時說過，「生仔揾命搏。」Lilian懷孕兩個月時曾經半夜出血，令他們擔心孩子不保，共同度過了人生最難捱的一夜。「第二日即刻去看醫生，幸好不是流產，才鬆一口氣，可能是咳嗽令微絲血管爆裂。」
經過這一次，Lilian連打噴嚏也份外小心，護著肚，放輕力度，步步為營。基本上，生活中不少細節都為了女兒改變。「我現在吃什麼穿多少，全以她為先。」Lilian曾經是時裝設計師，著重打扮。但現在為了女兒健康，她不染髮，任由白髮當highlight。衣著她不介意臃腫，最緊要不著涼，不影響女兒。「一日未生下來一日都擔心。」誠惶誠恐的心情，懷孕媽媽完全明白。
懷孕闖關
過了一關又一關，Lilian感到女兒生命力頑強，自己和丈夫更加積極，熱切期待女兒來臨。「我的人生下半場將會屬於她。懷孕以來我自問已經盡了最大努力照顧她，做到100分了。澤鋒更加是100分爸爸，他看很多懷孕和育兒書，比我知得還要多。他為了讓我多休息，現在由他一個人揹起整個家，我希望bb將來見到爸爸的付出，會為爸爸感到驕傲。」
9年成果
回望過去9 年無法成孕的歲月，Lilian竟然毫無怨言。「我們一直抱著順其自然的態度，沒有用人工方法懷孕。孩子是上天所賜，如果上天覺得是時候就會給我們，如果上天不給就是我們未受得起。」憑著這信念，雖然一個月又一個月的落空，但沒有對夫妻關係構成任何壓力，他們總是說「下次再來過! 」Lilian ：「我們原本訂了10年為界線，如果第10年仍沒有就算了，把精神和心機用來栽培學生。」結果，上天眷顧他們，一償所願。「懷孕令我學會忍耐，訓練EQ。孕婦有很多情緒，出現負面情緒時，千萬不要隨意發洩，破壞夫婦感情。我年紀大，人生閱歷較多，比較想得開。當身體不適、面對別人傷害性的說話時，最重要是自我控制，把負能量轉化為正能量。網絡世界令人疏離，我希望人和人之間充滿人情味。現在有了bb，我更加明白媽媽從前對我的付出和心血⋯⋯.」每提到母親，Lilian 總是忍不住掉眼淚。
她摸摸肚皮叮囑女兒：「你一定要健康啊！爸爸媽媽每日關心你的健康。我和爸爸真心相愛才有你，最愛最愛就是你！到時見! 」