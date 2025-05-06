黃澤鋒58歲夫婦高齡再生仔 黃子華 《破.地獄》金句再被廣傳
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黃澤鋒近日分享一家四口新合照，陳麗麗腹部微隆，幸福滿溢。他以hashtag表達喜悅：「願望達成」、「我要做家姐喇」、「不一樣的母親節」、「一家四口的幸福」，又透露小黃妃一直夢想做姐姐，今次終於如願。
黃子華 《破.地獄》生仔金句被廣傳
對於高齡懷孕的議題，不少網友都聯想到去年電影《破.地獄》中黃子華的金句，並廣為引述作出討論：「我都唔細喇，五十幾歲，到個仔18歲，七十㗎喇喎，我有幾多時間畀佢呀？就當我哋好彩，活到九十好唔好？咁即係話佢要用呢世人最黃金、最美麗、最當打嘅年華，去照顧我哋兩個老嘢呀，喂我哋都無問過佢想唔想嚟呢個世界，佢一嚟到我哋就掉兩嚿大包袱畀佢，咁公唔公平呢對佢？」當被戲中女友質疑想法太負面時，黃子華飾演的道生就辯解：
「我面對現實咋，我哋一出世其實就已經開始倒數緊，我唔想同個仔感情累積到咁上下，我哋就要分開 。我更加唔想我死嘅時候，見到佢好傷心，咁我又好傷心，又或者，佢唔傷心，我就仲傷心！」
雖然故事中主角決定將孩子生下來，不過以上對白得到不少觀眾共鳴，甚至引用來回應今次黃澤鋒夫妻再度高齡生B的消息。
電影結局正面 道生想法有變
雖然上面爭吵一段得到不少觀眾認同，不過編劇到最後也有交代主角想法有變，願意和女友將孩子生下來，電影最後的對白如下：
「人海茫茫，能夠趕上同一班車，真的很不容易，與其擔心自己什麼時候下車， 倒不如好好享受這趟旅程，看一下沿途的風景，那才不枉此行。」
圖片來源：黃澤鋒IG、《破.地獄》電影截圖資料或影片來源：原文刊於新假期