黃澤鋒58歲再添丁！老婆陳麗麗Lilian高齡懷孕惹熱議
黃澤鋒近日分享一家四口新合照，陳麗麗腹部微隆，幸福滿溢。他以hashtag表達喜悅：「願望達成」、「我要做家姐喇」、「不一樣的母親節」、「一家四口的幸福」，透露小黃妃一直夢想做姐姐，今次終於如願。
「BB 18歲 兩夫妻76歲」
根據資料，陳麗麗現年58歲（2025年），預計當這位黃家新成員18歲時（即2043年），兩夫妻將屆76歲！
黃澤鋒5歲女變「女飛魚」奪水運會金牌 7字稱讚騷魔鬼教練本色
黃澤鋒冧爆晒5歲女學生相 表情多多6秒10個pose勁到model咁！
黃澤鋒4歲囡囡被批粗魯 自然流露竟惹負評 網民反駁：又唔係學校上課
不一樣的爸媽｜黃澤鋒老婆52歲「超高齡產婦」竟被嘲 4歲女20字霸氣反擊
網民反應兩極
喜訊公布後，網民反應熱烈但意見分歧。有人恭喜黃氏夫婦，讚歎陳麗麗高齡懷孕的勇氣；但亦有網友質疑高齡生育的風險及對孩子的影響。網民留言：「58歲都未停經？就嚟攞綠悠卡…」，又有人擔心：「12歲小學畢業，父母70歲，邊個照顧邊個？」更有網友直言：「以為爺爺嫲嫲同孫仔出街」，反映社會對高齡生育的關注與爭議。
高齡生育風險引關注
醫學專家指出，女性超過50歲懷孕屬極高風險，母嬰健康需密切監察。黃澤鋒與陳麗麗連續兩次挑戰高齡生育，展現勇氣，但也引發公眾對倫理與責任的討論。
黃澤鋒曾有兩段婚姻
黃澤鋒1999年與前妻Winnie結婚，2004年離婚；2010年3月8日，他在屯門婚姻登記處與時裝設計師陳麗麗註冊結婚。黃澤鋒當時都沒想過老婆52歲還可以成功懷上第一胎，指深知老婆已是超高齡孕婦，犧牲很大。
盤點圈中17位「高齡產婦」女星！
高齡產子的女藝人個案愈來愈多，以前常常說「有仔趁嫩生」，高齡懷孕難度和幸運程度等同中六合彩。但現在女人年過40還能索得一男半女的，已經屢見不鮮。其實，娛樂圈中還有不少女藝人都是高齡產子的，現在就同你一看究竟！
黃翠如：宣佈43歲懷孕 承認曾經歷小產之痛
剛剛在10月踏入43歲的黃翠如，與蕭正楠自2018年結婚以來度過了6年的幸福時光，最近有關她懷孕的傳聞一直不斷。雖然他們一直未正面回應，但黃翠如終於在11月17日證實了這個喜訊。黃翠如在公開喜訊之餘，也透露自己曾經經歷過懷孕但失去的痛苦，時間就是2021年中的時間，經歷過傷痛之後，蕭黃夫婦終於在2024年成功懷孕，黃翠如也鼓勵其他經歷過小產傷痛的父母們互相支持。她希望大家能夠相信，無論發生什麼事，生活都會變得更美好。
黎姿：39歲誕孖女
現年49歲的前無綫花旦黎姿2008年嫁給富商馬廷強後，隱退娛樂圈。2010年順利誕下一對孖女。
邱淑貞：33歲生到42
2010年，邱淑貞當時已經42歲並育有兩女，不過卻依然希望誕下男嬰追番個仔，只因老公非常喜歡兒子，雖然最後都係生多個女（沈晨），一家五口都好幸福。
關詠荷：42歲產女
外表賢惠的關詠荷雖然一直到42歲才生下了可愛的女兒，不過產後的她好似將積攢了四十年的母愛傾情付出，漸漸減少了娛樂圈中的應酬和片約，專心致志做賢妻良母。張家輝和關詠荷12歲的女兒看起來非常斯文，五官和神韻都像足媽媽關詠荷。
梁詠琪：38歲懷孕
Gigi與西班牙籍老公Sergio結婚3年後，Gigi終於在2014年8月宣佈懷孕，翌年2月誕下囡囡並改名為Sofia，囡囡岀世後，Gigi經常喺IG post 佢地一家嘅幸福照。一家三口十分幸福！最近有報導指，42歲嘅Gigi早已決定要追第二胎，並在積極努力中！
楊采妮：42歲誕孖胎
楊采妮2013年同做律師嘅邱韶智拉埋天窗，努力咗3年，終於喺2017年宣布懷孕，同年以42歲之齡生咗對孖仔。一對孖仔出世後 ，楊采妮喺社交平台留言：「親愛的小寶貝們，謝謝你們，到我們的生命裏來，讓我們對愛多了另一種新體悟。爸爸媽媽一直是懷著感恩的心來迎接你們，我們承諾會用心愛著你們，亦希望你們能在充滿愛和感恩之下，健康平安地成長，擁有自己幸福的人生。」當時因為早產而致孖仔體重比正常BB輕，令佢好擔心呀！好彩而家孖仔順利成長！
楊采妮在新加坡被「野生捕獲」48歲白髮素顏街坊Look獲讚優雅自在
周汶錡：43歲誕第二胎
周汶錡Kathy今年47歲，2015年7月生咗大仔Jacques ，細仔Avner就喺2017年3月20日出世。Kathy話第二次懷孕，身體有冇比之前辛苦，佢就話基本上同上一胎一樣，完全唔辛苦，冇嘔又冇好容易就攰，胃口亦都冇變，Kathy解釋指可能因為自己的體質問題，所以身邊的朋友都話佢唔似大肚，整個過程就好似正常生活但個肚大咗。
謝安琪：40歲誕第二胎
謝安琪當年初入行未婚懷孕，07年大仔張瞻出世，相隔10年，40歲嘅阿Kay就再生咗囡囡張靖。初為人母的謝安琪曾揚言要做全職奶媽，實行無了期停工湊女：「希望可以餵足一年母乳！真係擺低工作，以家庭為先，囡囡都係得幾個月，雖然囝囝10歲，但都係要傾偈嘅階段，只要睇住小朋友開心就乜都值得！」如今細女張靖（Kakaball）已經7歲大表演慾強愈大愈似媽咪。
徐若瑄：42歲300支安胎針誕「小V寶」
徐若瑄以42歲之齡，於2015年誕下囝囝「小V寶」，不過Vivian陀B嗰陣，由於胎位太低，需要一直卧床直至分娩當日！懷孕期間，總共打咗300支安胎針！呢個B真係得來不易呀！
49歲徐若瑄確診甲狀腺癌 擁悲慘童年身世 險被母賣掉 與富商離婚原因曝光
李嘉欣：41歲誕Jayden
李嘉欣於2011年為富二代許晉亨生咗囝囝Jayden，懷孕時風采依舊，絲毫不見浮腫。大美人當時都係41歲。
楊張新悅：42歲意外懷第四胎
42歲嘅楊張新悅（Nicola)與區議員老公楊哲安婚後，先後誕下三個囡囡Lucy、Lily和Leah。楊張新悅2018年宣佈意外懷上第四胎，同年7月誕下第四位千金。
https://www.instagram.com/p/BlB7Km5n857/?taken-by=nicolacheungyoung
朱茵：41歲做媽媽
2012年4月，41歲嘅朱茵突然上載一張與阿Paul的赤裸相擁黑白合照，公佈懷孕的消息。囡囡叉燒包於12年10月出世，為作紀念，朱茵執筆推出新著作《6磅10安士》，寫下整個懷孕歷程。她於書中寫到自己很喜歡小朋友，小時候已很想當母親，可惜因身體狀況不好，更自爆婦科醫生曾告知只有一成機會懷孕，要有小朋友是一件很難的事。奇蹟懷孕誕下女兒，對朱茵及黃貫中來說，都不是一件容易的事。
吳君如：41歲誕女
2006年，41歲嘅吳君如生咗囡囡陳是知，據講當時君如大住個肚，依然晚晚返電台開咪做節目。吳君如在圈內出晒名的愛女，同時亦管教得好嚴！有報導指囡囡陳是知每年花過百萬學費栽培囡囡，單係playgroup已經年年十萬，仲有報大量琴棋書畫的興趣班，囡囡考入南區私立貴族學校的弘立書院。而在家也營造出一個獨特語境，平時用英文及泰文同囡囡溝通，所以年紀小小已一口流利英文。
吳君如愛女陳是知伴爸爸陳可辛現身金像獎 原來鋪路闔家拍廣告 16歲性感私密照曝光
劉若英：45歲做媽媽
由結婚到生仔都超低調，45歲就生咗第一胎，當時劉若英仲話想生多個，因為怕囝囝一個人會覺得孤單，所以想多個等佢有個伴。