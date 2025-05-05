黃澤鋒58歲再添丁！老婆陳麗麗Lilian高齡懷孕惹熱議

58歲藝人黃澤鋒在母親節前夕宣布喜訊，與他同齡的太太陳麗麗（Lilian）再度懷孕，為黃家再添新成員！2019年1月，當時51歲的陳麗麗成功懷孕，同年7月8日剖腹產下女兒黃熙恩（小黃妃）。如今58歲的陳麗麗再次懷孕，令人震驚又佩服。