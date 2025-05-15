黃澤鋒太太高齡懷孕 鄧兆尊承諾包BB一年奶粉錢！江美儀猜測陀第二胎真相 網民咁反應
黃澤鋒與太太選擇高齡懷孕江美儀猜測真正原因
黃澤鋒與太太陳麗麗都已58歲，仍堅持懷上第二胎，兩人解釋是為了幫大女「小黃妃」圓夢，但江美儀就推測兩人這個做法的真正原因，是因為想讓女兒「小黃妃」能多一個依靠：「佢知道佢兩個可能喺（女兒）唔係好年紀大嗰陣已經要走，如果剩返一個女會好孤單，所以先會想快啲生多個女出嚟，到時候兩姊妹有個伴！」但鄧兆尊就反駁指：「兩姊妹有個伴都冇用，都好細過咋喎！」
鄧兆尊豪言：頭一年奶粉錢我包！
而對於網民批評黃澤鋒夫婦年紀大，將來難以照顧小朋友長大，鄧兆尊竟豪言：「頭一年奶粉我嘅！」引起網民關注。
鄧兆尊直言同黃澤鋒夫婦「好熟」，作為「Uncle」的他在有需要的時候，也願意幫手照顧兩位小朋友，因此認為大家無需過於擔心。江美儀立刻揚言叫各位記者朋友作見證：「兆尊收契女，話有咩會（負責）…」鄧兆尊即時否認，但拍心口承諾：「唔係收契女，頭一年奶粉我嘅！即係如果你成功得咗，呢樣我出唔緊要，大家咁好兄弟！」眾人立即鼓掌。
網民質疑：以為係養佢一世㖭
鄧兆尊這番豪言不僅顯示了對黃澤鋒夫婦的支持，也引來了網民的熱烈討論。有網民質疑：「咁有錢但只出一年奶粉咁手低」、「咁豪，養到18歲啦」、「咁有錢養咁多女人，應該包到戒奶為止」、「起碼養到讀完大學喇」、「以為係養佢一世㖭！」還有網民寸爆：「巧多士，人哋都話已經安排好哂，原來個安排就是你呀！」、「佢哋咁有計劃，應該都安排好晒用母乳，兆尊應該一蚊都唔使俾」等。
黃澤鋒太太揭高齡生第二胎全因女兒小黃妃
黃澤鋒太太以58歲之齡再懷孕，引起全城關注，TVB早前為此訪問了黃澤鋒太太陳麗麗，讓她親自解釋今次第二胎的原因。
在專訪中，黃澤鋒太太自揭生第二胎原因，全因女兒「小黃妃」一直都想做「家姐」，她憶述當時見到女兒太傷心又很孤單，經常自己一個：「小黃妃又覺得為何同學們身邊有兄弟姐妹，但自己沒有，求了我很久，問可否有個伴。」
去年曾不幸流產
黃澤鋒與太太陳麗麗於6年前誕下女兒「小黃妃」，陳麗麗指囡囡一直都想做「家姐」，兩夫婦亦想「追多個」，去年曾成功自然懷孕，但不幸流產。及後，兩夫婦經諮詢醫生及轉介，決定到台灣接受「試管嬰兒」受孕，用了約半年，花了約20萬港元，最終在58歲高齡成功懷孕。
透露BB性別及預產期
陳麗麗透露第二胎性別同樣是女，預產期9月。她直言最初做這個決定時，醫生亦與他們作很多溝通：「他說醫學很昌明，可幫你篩選，先幫你檢測，成功了，百分比高才放入身體，以及你要吃藥，可能配藥你吃。」
已計劃到第二胎BB讀大學
成功懷孕後，他們一家十分開心，而對於父母和子女年齡差距、負擔等問題，他們表示早已規劃。陳麗麗說：「講真我們做了這麼多年人，自己必定有計劃，計劃過才做這件事，我已計劃到她讀大學，所有事已規劃，不會擔心任何東西，只擔心她將來自己如何行這條路，懂不懂思想，我們教育這件事。」