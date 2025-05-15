黃澤鋒太太高齡懷孕 鄧兆尊承諾包BB一年奶粉錢！江美儀猜測陀第二胎真相 網民咁反應

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黃澤鋒太太陳麗麗再次高齡懷孕成為網民焦點，近日在網台節目《娛樂好好玩》中，鄧兆尊就豪氣地承諾，他作為「Uncle」，將會包起BB頭一年的奶粉錢！

黃澤鋒與太太選擇高齡懷孕江美儀猜測真正原因

黃澤鋒與太太陳麗麗都已58歲，仍堅持懷上第二胎，兩人解釋是為了幫大女「小黃妃」圓夢，但江美儀就推測兩人這個做法的真正原因，是因為想讓女兒「小黃妃」能多一個依靠：「佢知道佢兩個可能喺（女兒）唔係好年紀大嗰陣已經要走，如果剩返一個女會好孤單，所以先會想快啲生多個女出嚟，到時候兩姊妹有個伴！」但鄧兆尊就反駁指：「兩姊妹有個伴都冇用，都好細過咋喎！」

黃澤鋒 黃澤鋒與太太陳麗麗都已58歲，仍堅持懷上第二胎，引起網民熱議。（圖片來源：IG@briancfwong）
黃澤鋒與太太陳麗麗都已58歲，仍堅持懷上第二胎，引起網民熱議。（圖片來源：IG@briancfwong）
黃澤鋒 江美儀猜測兩人這個做法的真正原因，是因為想讓「小黃妃」多一個依靠。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
江美儀猜測兩人這個做法的真正原因，是因為想讓「小黃妃」多一個依靠。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）

鄧兆尊豪言：頭一年奶粉錢我包！

而對於網民批評黃澤鋒夫婦年紀大，將來難以照顧小朋友長大，鄧兆尊竟豪言：「頭一年奶粉我嘅！」引起網民關注。

鄧兆尊直言同黃澤鋒夫婦「好熟」，作為「Uncle」的他在有需要的時候，也願意幫手照顧兩位小朋友，因此認為大家無需過於擔心。江美儀立刻揚言叫各位記者朋友作見證：「兆尊收契女，話有咩會（負責）…」鄧兆尊即時否認，但拍心口承諾：「唔係收契女，頭一年奶粉我嘅！即係如果你成功得咗，呢樣我出唔緊要，大家咁好兄弟！」眾人立即鼓掌。

黃澤鋒 鄧兆尊表示作為「Uncle」，在有需要的時候願意幫手照顧兩位小朋友，江美儀就叫各位記者朋友作見證。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
鄧兆尊表示作為「Uncle」，在有需要的時候願意幫手照顧兩位小朋友，江美儀就叫各位記者朋友作見證。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
黃澤鋒 鄧兆尊即時否認收契女，但拍心口承諾願意包BB頭一年奶粉錢，眾人立刻鼓掌。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
鄧兆尊即時否認收契女，但拍心口承諾願意包BB頭一年奶粉錢，眾人立刻鼓掌。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）

網民質疑：以為係養佢一世㖭

鄧兆尊這番豪言不僅顯示了對黃澤鋒夫婦的支持，也引來了網民的熱烈討論。有網民質疑：「咁有錢但只出一年奶粉咁手低」、「咁豪，養到18歲啦」、「咁有錢養咁多女人，應該包到戒奶為止」、「起碼養到讀完大學喇」、「以為係養佢一世㖭！」還有網民寸爆：「巧多士，人哋都話已經安排好哂，原來個安排就是你呀！」、「佢哋咁有計劃，應該都安排好晒用母乳，兆尊應該一蚊都唔使俾」等。

黃澤鋒 黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，婚後努力足9年才誕下愛情結晶黃熙恩（小黃妃），轉眼間小黃妃已近6歲大。（圖片來源：IG@briancfwong）
黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，婚後努力足9年才誕下愛情結晶黃熙恩（小黃妃），轉眼間小黃妃已近6歲大。（圖片來源：IG@briancfwong）
黃澤鋒 有網民質疑鄧兆尊只包黃澤鋒第二胎BB一年奶粉錢，出手太低。（圖片來源：IG@briancfwong）
有網民質疑鄧兆尊只包黃澤鋒第二胎BB一年奶粉錢，出手太低。（圖片來源：IG@briancfwong）

黃澤鋒太太揭高齡生第二胎全因女兒小黃妃

黃澤鋒太太以58歲之齡再懷孕，引起全城關注，TVB早前為此訪問了黃澤鋒太太陳麗麗，讓她親自解釋今次第二胎的原因。

在專訪中，黃澤鋒太太自揭生第二胎原因，全因女兒「小黃妃」一直都想做「家姐」，她憶述當時見到女兒太傷心又很孤單，經常自己一個：「小黃妃又覺得為何同學們身邊有兄弟姐妹，但自己沒有，求了我很久，問可否有個伴。」

黃澤鋒 黃澤鋒太太爆女兒「小黃妃」很孤單，經常自己一個。（圖片來源：TVB）
黃澤鋒太太爆女兒「小黃妃」很孤單，經常自己一個。（圖片來源：TVB）
黃澤鋒 黃澤鋒開心大曬一家四口照。（圖片來源：IG@briancfwong）
黃澤鋒開心大曬一家四口照。（圖片來源：IG@briancfwong）
黃澤鋒 指妃妃終於夢想成真做家姐。（圖片來源：IG@briancfwong）
指妃妃終於夢想成真做家姐。（圖片來源：IG@briancfwong）

去年曾不幸流產

黃澤鋒與太太陳麗麗於6年前誕下女兒「小黃妃」，陳麗麗指囡囡一直都想做「家姐」，兩夫婦亦想「追多個」，去年曾成功自然懷孕，但不幸流產。及後，兩夫婦經諮詢醫生及轉介，決定到台灣接受「試管嬰兒」受孕，用了約半年，花了約20萬港元，最終在58歲高齡成功懷孕。

黃澤鋒 58歲陳麗麗選擇去台灣搵醫生培育「試管嬰兒」。（圖片來源：TVB）
58歲陳麗麗選擇去台灣搵醫生培育「試管嬰兒」。（圖片來源：TVB）
黃澤鋒 最終用時半年，花了約20萬港元。（圖片來源：TVB）
最終用時半年，花了約20萬港元。（圖片來源：TVB）

透露BB性別及預產期

陳麗麗透露第二胎性別同樣是女，預產期9月。她直言最初做這個決定時，醫生亦與他們作很多溝通：「他說醫學很昌明，可幫你篩選，先幫你檢測，成功了，百分比高才放入身體，以及你要吃藥，可能配藥你吃。」

黃澤鋒 黃澤鋒與太太陳麗麗同樣58歲。（圖片來源：TVB）
黃澤鋒與太太陳麗麗同樣58歲。（圖片來源：TVB）

已計劃到第二胎BB讀大學

成功懷孕後，他們一家十分開心，而對於父母和子女年齡差距、負擔等問題，他們表示早已規劃。陳麗麗說：「講真我們做了這麼多年人，自己必定有計劃，計劃過才做這件事，我已計劃到她讀大學，所有事已規劃，不會擔心任何東西，只擔心她將來自己如何行這條路，懂不懂思想，我們教育這件事。」

黃澤鋒 陳麗麗直言早已有晒計劃，因此無懼與女兒年齡差距大。（圖片來源：TVB）
陳麗麗直言早已有晒計劃，因此無懼與女兒年齡差距大。（圖片來源：TVB）
黃澤鋒 只擔心女兒的思想教育。（圖片來源：TVB）
只擔心女兒的思想教育。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：IG@briancfwong、YouTube@娛樂好好玩、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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