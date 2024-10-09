黃澤鋒5歲女學水半年奪水運會金牌 7字力讚愛女騷魔鬼教練本色
小黃妃首奪游泳金牌 爸爸罕有公開稱讚愛女
在元朗區的一場兒童水運會中，「小黃妃」黃熙恩表現出色，成功獲得首面游泳金牌。
賽後，她興奮地拿著獎牌合照，場邊的黃澤鋒也分享了這個重要時刻，他在Instagram發文公開讚賞女兒肯努力，「努力係有成果嘅」。此外，他還自認是「魔鬼教練爸爸」：
「人生的第一塊游泳金牌#元朗區賀國慶#兒童水運會#努力係有成果既（嘅）#好朋友齊齊攞#金銀銅牌#齊齊繼續進步#謝謝栽培與提拔#普揚體育藝術學會#魔鬼教練爸爸#魔鬼教練黃sir#」
黃澤鋒更透露，女兒的好朋友也同樣獲得獎項，這是一件非常值得高興的事。此外，他也鼓勵她們「齊齊繼續進步」。
小黃妃學游水半年已奪金牌
兩年多前，黃澤鋒一家在泳池進行了下水禮，還為愛女準備了全套游泳裝備。今年三月，黃澤鋒正式開始教導小黃妃游泳，她穿著泳裝，戴著泳帽，與父親一起在水中拍照。短短學習半年已奪得金牌，不少網民都稱讚她「好叻女」、「妃妃係爸爸接班人，大個代表香港去奧運，加油」。
黃澤鋒女兒K1已奪英語朗誦冠軍
黃澤鋒和太太陳麗麗夫婦致力於女兒的多元發展，黃澤鋒作為游泳教練，親自指導女兒學習游泳；而媽媽陳麗麗則負責教導女兒靜態活動，例如繪畫和填色。
年紀小小的小黃妃已多才多藝，絕對是幼兒頒獎禮上領獎常客。她在K1時已奪得英語朗誦冠軍及普通話朗誦殿軍，又曾獲故事演講比賽優異獎等獎項，早前更參加了全國奧林匹克數理競賽幼兒組。
盼望女兒能遺傳到鬥志和毅力
有魔鬼教練之稱黃澤鋒曾受訪表示，希望愛女能遺傳到他的鬥志和毅力，他鼓勵女兒學習游泳，但不會強迫她將來成為運動員。
小黃妃就讀區內口碑佳名幼 父母用心良苦
現年5歲的小黃妃目前就讀位於屯門的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園K3，為一所採用學券制的幼稚園，一直深受區內家長喜愛，非常熱門。
黃澤鋒夫婦為愛女揀選這所傳統幼稚園其實另有原因，因二人有感囡囡的個性較為放任，故此希望她能在有適當管束、有紀律的環境中成長和學習， 不少人都認為爸媽用心良苦，甚為同意品格的教育對年幼小孩來說比成績更重要。