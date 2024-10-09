黃澤鋒5歲女學水半年奪水運會金牌 7字力讚愛女騷魔鬼教練本色

藝人黃澤鋒2010年與太太陳麗麗拉埋天窗，並於2019年太太52歲高齡時迎來愛情結晶黃熙恩（小黃妃），成功榮升新手父母。今年5歲的黃熙恩在爸爸黃澤鋒的培養下，更對游泳產生濃厚的興趣！日前（8日）黃澤鋒在社交平台晒出囡囡在水運會上獲得的首枚金牌的喜悅，引來唔少網民大讚她為未來的「女飛魚」！

