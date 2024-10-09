黃澤鋒 黃熙恩

黃澤鋒5歲女學水半年奪水運會金牌 7字力讚愛女騷魔鬼教練本色

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藝人黃澤鋒2010年與太太陳麗麗拉埋天窗，並於2019年太太52歲高齡時迎來愛情結晶黃熙恩（小黃妃），成功榮升新手父母。今年5歲的黃熙恩在爸爸黃澤鋒的培養下，更對游泳產生濃厚的興趣！日前（8日）黃澤鋒在社交平台晒出囡囡在水運會上獲得的首枚金牌的喜悅，引來唔少網民大讚她為未來的「女飛魚」！
黃澤鋒 黃熙恩 （圖片來源：Instagram@babefayefaye）
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小黃妃首奪游泳金牌 爸爸罕有公開稱讚愛女

在元朗區的一場兒童水運會中，「小黃妃」黃熙恩表現出色，成功獲得首面游泳金牌。

賽後，她興奮地拿著獎牌合照，場邊的黃澤鋒也分享了這個重要時刻，他在Instagram發文公開讚賞女兒肯努力，「努力係有成果嘅」。此外，他還自認是「魔鬼教練爸爸」：

「人生的第一塊游泳金牌#元朗區賀國慶#兒童水運會#努力係有成果既（嘅）#好朋友齊齊攞#金銀銅牌#齊齊繼續進步#謝謝栽培與提拔#普揚體育藝術學會#魔鬼教練爸爸#魔鬼教練黃sir#」

黃澤鋒 黃熙恩 （圖片來源：Instagram@babefayefaye）
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黃澤鋒 黃熙恩 （圖片來源：Instagram@babefayefaye）
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黃澤鋒更透露，女兒的好朋友也同樣獲得獎項，這是一件非常值得高興的事。此外，他也鼓勵她們「齊齊繼續進步」。

黃澤鋒 黃熙恩 （圖片來源：Instagram@babefayefaye）
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黃澤鋒 黃熙恩 （圖片來源：Instagram@babefayefaye）
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小黃妃學游水半年已奪金牌

兩年多前，黃澤鋒一家在泳池進行了下水禮，還為愛女準備了全套游泳裝備。今年三月，黃澤鋒正式開始教導小黃妃游泳，她穿著泳裝，戴著泳帽，與父親一起在水中拍照。短短學習半年已奪得金牌，不少網民都稱讚她「好叻女」、「妃妃係爸爸接班人，大個代表香港去奧運，加油」。

黃澤鋒 黃熙恩 （圖片來源：Instagram@babefayefaye）
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黃澤鋒 黃熙恩 （圖片來源：Instagram@babefayefaye）
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黃澤鋒女兒K1已奪英語朗誦冠軍

黃澤鋒和太太陳麗麗夫婦致力於女兒的多元發展，黃澤鋒作為游泳教練，親自指導女兒學習游泳；而媽媽陳麗麗則負責教導女兒靜態活動，例如繪畫和填色。

年紀小小的小黃妃已多才多藝，絕對是幼兒頒獎禮上領獎常客。她在K1時已奪得英語朗誦冠軍及普通話朗誦殿軍，又曾獲故事演講比賽優異獎等獎項，早前更參加了全國奧林匹克數理競賽幼兒組。

黃澤鋒 黃熙恩 （圖片來源：Instagram@babefayefaye）
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盼望女兒能遺傳到鬥志和毅力

有魔鬼教練之稱黃澤鋒曾受訪表示，希望愛女能遺傳到他的鬥志和毅力，他鼓勵女兒學習游泳，但不會強迫她將來成為運動員。

小黃妃就讀區內口碑佳名幼 父母用心良苦

現年5歲的小黃妃目前就讀位於屯門的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園K3，為一所採用學券制的幼稚園，一直深受區內家長喜愛，非常熱門。

黃澤鋒夫婦為愛女揀選這所傳統幼稚園其實另有原因，因二人有感囡囡的個性較為放任，故此希望她能在有適當管束、有紀律的環境中成長和學習， 不少人都認為爸媽用心良苦，甚為同意品格的教育對年幼小孩來說比成績更重要。

黃澤鋒 黃熙恩 （圖片來源：Instagram@babefayefaye）
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黃澤鋒 黃熙恩 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園甚有口碑，透過「從遊戲中學習」，發展幼兒的多元智能，並按幼兒的能力採用不同的教學法。(圖片來源：新傳媒資料庫）
順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園甚有口碑，透過「從遊戲中學習」，發展幼兒的多元智能，並按幼兒的能力採用不同的教學法。(圖片來源：新傳媒資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：Instagram@babefayefaye、新傳媒資料庫

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