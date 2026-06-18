80歲黃百鳴即時入獄5個月 「樂壇判官」周啟生罕有發聲護航
黃百鳴撤銷擔保即時服刑5個月入獄
藝名黃百鳴的電影人黃栢鳴被控於2017年涉及天馬影視內幕交易罪，指他在掌握內幕消息期間慫使胞妹進行股份交易。案件早前經審訊後被裁定罪成，判監5個月及罰款逾99,000元，其後獲准以20萬元保釋等候上訴。辯方昨日在西九龍裁判法院申請撤銷擔保，裁判官高偉雄批准申請，黃百鳴須即時服刑。控方由資深大律師陳政龍代表，辯方則由資深大律師謝華淵代表。
周啟生罕有發聲憶述黃百鳴疫情捐款義舉
一向以毒舌見稱的「樂壇判官」周啟生，昨日在facebook罕有發長文力撐黃百鳴。他憶述疫情期間為失業樂手發起籌款活動，四處致電求助卻處處碰壁，「卡拉OK老闆，唱片公司/娛樂圈高層，燈光音響公司大佬，冇一個肯捐一條毛！」唯獨黃百鳴在凌晨3時47分收到留言後，5分鐘內即回覆承諾私人捐出4萬元，兩日後再追加120,000元。整個籌款活動共籌得650,000元善款，黃百鳴一人包辦160,000元。周啟生形容黃百鳴「如此有義氣嘅娛樂圈中大哥大大，小弟一生冇見過幾個」，並表示等待大哥光榮歸來時，「細佬一定準備香檳燒鵝，為大哥伴奏，一齊唱歌！」
樂壇判官過往狠批多位歌手從不留情面
周啟生素來對樂壇新人極為嚴苛，過往曾公開批評MIRROR、林家謙、陳蕾，甚至天后級的楊千嬅都未能倖免。被問到有沒有欣賞的新一代歌手時，他曾直言：「如果新一代真係好突出，我一早讚咗啦。」近期他更轉發MC張天賦與康堤的演唱片段，狠批康堤翻唱關淑怡《難得有情人》的表現為「午間一笑話」，又貼出MC張天賦2022年的演唱片段質疑其走音問題。如此一位對後輩從不口下留情的樂壇前輩，今次卻對黃百鳴展現截然不同的溫情一面，令不少網民感到意外。原來二人早於2014年已在酒吧jam歌，2018年周啟生在香港機場舉辦「群星360馬拉松音樂會」，黃百鳴應邀擔任表演嘉賓上台獻唱。
網民感慨黃百鳴重情重義盼早日出獄
除周啟生外，影視圈人士樂易玲亦曾為黃百鳴撰寫求情信，她讚揚黃百鳴為影視界貢獻不少，裁培了好多後輩，希望他可以快點出獄。網民對事件反應兩極，有人認為法律面前人人平等，亦有不少人被周啟生的長文打動，留言表示「患難見真情」、「呢個年代仲有人記得你好已經好難得」，更有人感慨80歲高齡入獄實在令人唏噓。