80歲黃百鳴即時入獄5個月 「樂壇判官」周啟生罕有發聲護航

80歲黃百鳴因內幕交易罪成，昨日（17日）在西九龍裁判法院被撤銷擔保，須即時入獄服刑5個月。消息傳出後，有「樂壇判官」之稱的周啟生罕有在社交平台發長文力撐，細數黃百鳴疫情期間慷慨解囊的往事，字裡行間盡見兄弟情義。