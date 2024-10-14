78歲黃百鳴「最強Body」曝光 示範高難度動作曬驚人腰力
78歲黃百鳴大曬驚人腰力
黃百鳴昨日在其IG上傳了練習瑜伽的照片，並配文：「運動日 #yoga #放鬆身心靈 #健康」。照片中他穿著灰色背心，仲展示了一系列高難度的瑜伽動作。其中一個動作是用腹部頂住滾筒，雙手撐地，下半身向上拉伸。這不僅考驗平衡力，也展現了黃百鳴的腰部力量。而另一組動作則是仰臥，背部靠在滾筒上，手腳撐起身體，進行盤膝拉筋，大騷結實的手臂和零贅肉的腰部。
黃百鳴「最強Body」曝光
黃百鳴上月他在社交平台分享了自己半裸游泳的照片，更大方展示了自己的六塊腹肌。為咗維持fit爆嘅體型，黃百鳴就曾表示，如果要維持身體健康就需要避免隨意飲食，每餐只食七分飽，兼且要保持定期運動的習慣。而除了演戲，黃百鳴仲會每週抽時間進行兩天的健身和跑步。
網民留言激讚：一定係想搵返家嫂
網民見到黃百鳴「最強Body」，紛紛留言大讚：「78歲有個咁嘅body真係堅」、「一定係想搵返家嫂」、「又大隻，唱歌又好聽，玩晒啦」、「自律的人最值得敬佩」、「好多78歲都已經冇自理能力」等。
黃百鳴獻唱MC《記憶棉》 網民：「家有囍事」feel
最近，有網友在小紅書上傳了一段黃百鳴唱歌的影片，這位影壇大亨身穿碎花西裝配卡其色西褲，在一間疑似掛上福字的band房唱出了MC張天賦的《記憶棉》，歌廳背景亦好有年代感！
網民形容黃百鳴的版本有90年代風格有「家有囍事」feel，更猜不到《記憶棉》這首歌能有如此的演繹方式，有點似尹光「好厲害！諗唔到呢首歌可以唱到變粵曲版，不過其實尹光都係咁唱法」「我想知MC听到會有咩感覺 」、「 聽到轉假音果下、即刻經眽盡碎」。
另外係有網民讚佢嘅： 「好後悔㩒咗入去聽, 我個腦袋被洗了… 諗唔返原版究竟係點咖」、 「起碼每隻字都聽到佢唱咩」、「輕快版，又幾得意」、「 如未聽過mc版 可能會愛上百鳴版」、「78歲算係咁, 口齒伶俐」。
黃百鳴版《記憶棉》超越原唱？被封「黃百棉」
對於呢個改編版，除了可以欣賞到百鳴哥嘅美妙歌聲，唔少網友仲好驚喜，估唔到《記憶棉》可以改編成咁！更有人指「聽得多會跟咗佢個拍子，開始唔記得原版點唱」。好多網友發揮創意將呢首神曲再改名叫：「黃百棉」、「老人棉」、「變咗開心鬼版本」、「聽完百鳴版 聽吾番mc版」，另外更有人希望搵埋搵埋吳君如合唱！
一齊睇片：
黃百鳴著名香港電影制作人之一
78歲的黃百鳴曾在1980年代擔任新藝城影業有限公司的主席，並於1991至1993年間創立東方電影發行有限公司。後來，他與兒子黃子桓共同創辦了天馬電影有限公司。黃百鳴不僅是電影公司的掌舵人，也曾是銀幕上的主角，他製作並主演的電影《開心鬼》和《家有囍事》都大受歡迎。