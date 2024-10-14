78歲黃百鳴「最強Body」曝光 示範高難度動作曬驚人腰力

現年78歲的黃百鳴一直專注於電影事業，近日因為翻唱MC張天賦的《記憶棉》引來網民熱議，甚至有網友提議將他推薦至叱咤樂壇！近期再次重啟社交平台嘅黃百鳴，日前就在社交平台大曬做瑜伽的相片，仲以超強腰力做出多個高難度動作！

