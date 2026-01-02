79歲黃百鳴激情唱《用背脊唱情歌》 網民封「廣東歌殺手」：樂壇欠交代

79歲電影大亨黃百鳴近期突然轉戰樂壇，在YouTube頻道「百鳴歌」大展歌喉翻唱新舊好歌，繼早前翻唱《記憶棉》掀起熱話後，昨日再次挑戰年輕歌手Gareth. T湯令山的熱門作品《用背脊唱情歌》，並改編為《用背脊唱百鳴歌》，激情演繹配上中國色彩敲擊樂，瞬間震撼全港網民！百鳴哥咆哮式唱法令原曲面目全非，網民笑言「聽完差啲唔記得原唱係點」，更有人直指「樂壇欠百鳴哥一個交代」，這位身兼出品人、編劇、監製、演員多重身份的娛樂界老將，究竟想在樂壇掀起甚麼風浪？