79歲黃百鳴激情唱《用背脊唱情歌》 網民封「廣東歌殺手」：樂壇欠交代
黃百鳴激情咆哮式演繹震撼網民
黃百鳴在YouTube頻道分享的翻唱片段中，以其獨特的咆哮式唱法重新演繹《用背脊唱情歌》，配上充滿中國色彩的敲擊樂編曲，營造出與原版截然不同的風格。片段中可見百鳴哥表情投入，激情獻唱每一句歌詞，完全展現出其「本色演出」的一面。這種大膽的改編手法成功吸引網民關注，不少人都被其跟得上潮流的態度所震撼，認為79歲的他依然懂得欣賞和演繹新音樂，展現出驚人的學習能力和適應力。
網民封百鳴哥為廣東歌殺手爆笑留言不斷
片段上載後立即引發網民熱烈討論，留言區充滿搞笑評論。有網民忍不住笑言「聽完差啲唔記得原唱係點」，直接將黃百鳴封為「原唱殺手」和「廣東歌殺手」。更有網民被逗得「笑到咳」、「笑到食唔到飯」，形容其演出為「新春賀歲片」級別的娛樂效果。不少人讚賞百鳴哥「把聲勞氣，個樣開懷」的真性情表現，認為這種毫不做作的演出反而更加吸引。有網民更創出「已是百鳴beat」的新詞彙，顯示其翻唱已成為一種獨特的音樂風格標籤。
樂壇欠百鳴哥交代成網民熱議話題
最令人印象深刻的是網民留言「音壇幾時俾個交代百嗚？」和「樂壇欠百鳴哥一個交代」，暗示黃百鳴的音樂才華一直被低估。雖然他在電影界成就斐然，但在音樂方面的表現卻鮮為人知，今次透過YouTube平台展示歌藝，反而獲得意想不到的關注和支持。有網民更表示「自己唔聽，都要介紹俾朋友聽嘅系列」，顯示其翻唱作品已具備病毒式傳播的潛力，成為朋友間分享的熱門內容。黃百鳴的YouTube頻道「百鳴歌」近期成為網民熱烈討論的焦點，不僅在YouTube平台獲得大量觀看，更延伸至Threads等其他社交媒體平台。有網民提到「有冇人係threads睇完要過黎聽返全首歌」。
黃百鳴獻唱MC《記憶棉》 網民：「家有囍事」feel
有網友在小紅書上傳了一段黃百鳴唱歌的影片，這位影壇大亨身穿碎花西裝配卡其色西褲，在一間疑似掛上福字的band房唱出了MC張天賦的《記憶棉》，歌廳背景亦好有年代感！
網民形容黃百鳴的版本有90年代風格有「家有囍事」feel，更猜不到《記憶棉》這首歌能有如此的演繹方式，有點似尹光「好厲害！諗唔到呢首歌可以唱到變粵曲版，不過其實尹光都係咁唱法」「我想知MC听到會有咩感覺 」、「 聽到轉假音果下、即刻經眽盡碎」。
另外係有網民讚佢嘅： 「好後悔㩒咗入去聽, 我個腦袋被洗了… 諗唔返原版究竟係點咖」、 「起碼每隻字都聽到佢唱咩」、「輕快版，又幾得意」、「 如未聽過mc版 可能會愛上百鳴版」、「78歲算係咁, 口齒伶俐」。
黃百鳴版《記憶棉》超越原唱？被封「黃百棉」
對於呢個改編版，除了可以欣賞到百鳴哥嘅美妙歌聲，唔少網友仲好驚喜，估唔到《記憶棉》可以改編成咁！更有人指「聽得多會跟咗佢個拍子，開始唔記得原版點唱」。好多網友發揮創意將呢首神曲再改名叫：「黃百棉」、「老人棉」、「變咗開心鬼版本」、「聽完百鳴版 聽吾番mc版」，另外更有人希望搵埋搵埋吳君如合唱！
