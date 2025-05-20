黃秋生大仔29歲黃一一近況曝光！現任職呢個行業 網民：無老豆後生個樣咁惡
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黃秋生最近在社交媒體上分享了一系列型男照片，還寫道：「估下係邊個？乜真係咁似咩？」引起網民熱烈討論，並好快估到呢位型男就係29歲大仔黃一一！
黃秋生大仔黃一一近照曝光！網民：無老豆後生個樣咁惡
黃秋生與妻子吳惠貞育有兩名兒子，大仔黃一一（又名黃睿名）於1996年出生，次子黃煜政則於1998年出生。此外，黃秋生在1998年還有一名由岑建勳的外甥女Joyce所生的私生子William，目前母子在英國居住，黃秋生目前正忙於舞台劇《螳螂捕蟬》的演出。
照片曝光後，不少網友大讚：「俾人嘅感覺似爸爸，但都係爸爸靚仔啲」、「善良好多，無老豆後生個樣咁惡」、「虎父無犬子！」、「唔似……秋生哥你型好多……佢陣味有排都未儲夠……」
黃一一9年前曾遇嚴重車禍
黃一一畢業於美國西雅圖的華盛頓大學，曾在中學時期參演電影《報應》，飾演黃秋生的兒子。不過，他並未選擇跟隨父親的腳步進入演藝圈。2016年，黃一一在美國留學期間發生了一起嚴重車禍，一度生命垂危。黃秋生當時因工作和簽證問題未能立即前往美國，後來他在社交媒體上寫道：「撞到這樣都生還，我很感恩，感謝主。」黃一一最終康復，黃秋生感慨地表示：「我寫呢段係想畀大家知道，遭遇乜嘢困難都唔緊要，擘大眼仍然行得走得，都應該感謝主！」
黃一一任服裝品牌經理
黃秋生分享的照片引起了網民的廣泛關注。有網民評論說：「個樣好文青，好似好識填詞咁」，對此黃秋生回答：「唔識，識玩樂器」。還有網民好奇黃一一是否在英國耕田，黃秋生澄清：「佢唔喺英國，喺加拿大。加拿大耕田好有錢㗎。多謝」。
另有網民留言稱讚黃一一的風格：「仔仔玩日系美式風格啵！」黃秋生解釋目前黃一一在加拿大生活，並在一家服裝公司擔任經理，也曾客串為品牌擔任模特兒：「咁佢係賣美國品牌嘛」。對於黃一一的身高，有網民好奇是否像黃秋生一樣高大，黃秋生驕傲地回答：「高過我」。
圖片來源：Facebook@黃秋生 Anthony Perry、《報應》、微博圖片、新傳媒資料室圖片資料或影片來源：原文刊於新假期