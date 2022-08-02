前《東張》女神黃穎君辭去民政事務局媒體主任 調任文體旅局好路數？

前《東張西望》主持黃穎君在去年12月離巢無綫後，轉行去打政府工，擔任民政事務局媒體主任，月薪高達6.7萬港元，近日卻忽然傳出她已經離職的消息，但原來實情是她被調職去了政府另一新部門工作，她形容現在新崗位同之前分別不大，加上自己對文化藝術也有興趣，因此答應調職。