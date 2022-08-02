前《東張》女神黃穎君辭去民政事務局媒體主任 調任文體旅局好路數？

前《東張西望》主持黃穎君在去年12月離巢無綫後，轉行去打政府工，擔任民政事務局媒體主任，月薪高達6.7萬港元，近日卻忽然傳出她已經離職的消息，但原來實情是她被調職去了政府另一新部門工作，她形容現在新崗位同之前分別不大，加上自己對文化藝術也有興趣，因此答應調職。
黃穎君：新崗位職責同之前分別不大
黃穎君自去年12月離巢無綫後，便開始任職民政及青年事務局媒體主任，她透露今次調職的原因是政府架構重組，擴大至「3司15局」，包括增設了黃穎君新調任到的文化體育及旅行局，她在這個部門不單止職位不變，都係做媒體主任，連人工都差無幾，月薪根據政府招聘廣告指有67,295港元，也同樣是合約制職位，她形容現在的新崗位同之前分別不大，都係負責回應傳媒查詢、宣傳活動等工作，加上自己對文化藝術也有興趣，因此答應調職。
中大社會系碩士畢業
現年33歲的黃穎君曾在2010年贏過《工展小姐選舉》冠軍，2012年她參選港姐，落選後加入無綫，擔任TVB娛樂新聞台主播。原本已有香港大學教育系學士學位的她，入行後繼續進修，到2015年取得中文大學社會系碩士學位，2019年加入《東張西望》，並一度憑勇闖「曱甴屋」做採訪而人氣急升，被封為「東張女勇士」，直到去年12月8日黃穎君宣布離巢，並轉行做政府工。
曾接受警察訓練
黃穎君在無綫工作近10年人緣甚佳，離職當日帶埋散水餅返工周圍派，她接受傳媒訪問親證離巢消息，表示因為主持《東張》激發她的使命感，希望在另一個崗位上為社會作更多貢獻，繼續關注社會問題。黃穎君直言一切都是機緣巧合，有朋友見到該政府職位，覺得好適合她，所以叫她去嘗試。據知十幾年前黃穎君曾在警察訓練學校受訓14週，最後因為想繼續學業而退出警隊，現在再度加入政府工作。
《東張西望》採訪「曱甴屋」成黃穎君告別作
《東張西望》多次深入探訪公屋其中一個好嚴重的小強問題，去年報道大埔富亨邨一位獨居男人養到一屋曱甴，估計數量超過百萬，最終要搵滅蟲公司義務滅蟲，《東張》派出女主持黃穎君到場直撃，畫面非常震撼，由於黃穎君表現好勇猛，面對過百萬隻曱甴依然鎮定，被封「東張女勇士」，但原來這次採訪是她的告別作，畢業於香港大學教育系學士、中文大學社會系碩士的她，其後離巢轉職民政事務局媒體主任，月薪超過6萬元。
劇裡劇外都係好媽媽
黃穎君曾在《降魔的2.0》中自劇中老公「龍貓」過身後，要獨力揸的士養家並照顧一對仔女，網民都指劇情十分催淚。黃穎君直言 《降魔的》系列是她入行以來最愛的劇集，但她和「龍貓」何遠東對手戲卻不多，已死去的 「龍貓」更只在回憶和幻境中出現。黃穎君劇中為了養大一對仔女，而妻承夫業做的士司機，面對野蠻客人都要頂硬上開工，而現實中她即使已懷孕六個月，為了囝囝出世後能有更好的環境，她仍頂硬上照開工拍劇，幸好獲得監製體諒，取消劇集尾段飛車一幕。
感謝老公幫手湊B
黃穎君與 J2節目《#後生仔傾吓偈》監製丘一峯在2015年結婚，並在2019年誕下兒子丘在源（Ollie），現時囝囝已3歲大，她感性表示：「好多謝老公同父母幫我手照顧囝 囝，支持我去做鍾意嘅事，等我可以認真咁投入工作，同時亦可以畀孩子一個榜樣。」