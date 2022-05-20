前《東張》女神黃穎君憶10年前選港姐原因 網民：你先係我心目中嘅亞軍

無綫皇牌資訊節目《東張西望》有不少主持都是落選港姐出身，其中已在去年12月離巢無綫、轉行做政府工的黃穎君，原來曾在2012年參選港姐，是一名高學歷港姐！近日香港小姐正進行招募，黃穎君在社交網重提當年參選港姐的原因，獲網民大讚：「你先係我心目中嘅亞軍！」