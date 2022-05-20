前《東張》女神黃穎君憶10年前選港姐原因 網民：你先係我心目中嘅亞軍
黃穎君 去年12月離巢無綫
現年33歲的黃穎君已為人母，原來她早在2010年就贏過《工展小姐選舉》冠軍，2012年參選港姐，落選後加入無綫，擔任TVB娛樂新聞台主播。原本已有香港大學教育系學士學位的她，入行後繼續進修，到2015年取得碩士學位，2019年加入《東張西望》，直到去年12月宣布離巢，並轉行做政府工。日前她在社交網指最近可能因為香港小姐招募，令大家在茶餘飯後都追問她當年為何選港姐？
網民勁讚靚過選港姐嗰陣
黃穎君透露選港姐是因為想經歷「有趣的人生經驗」，又特別提到這已是10年前的事了，網民紛紛留言大讚她「依家靚過選港姐嗰陣」、「你先係我心目中嘅亞軍」等等，點解係亞軍？因為2012年一屆港姐質素相當高，三甲分別是張名雅、黃心穎及朱千雪，此外10強還有湯洛雯、林泳淘、岑杏賢、陳潔玲等，所以黃穎君當年都未能擠身決賽。
《東張西望》採訪「曱甴屋」成黃穎君告別作
《東張西望》多次深入探訪公屋其中一個好嚴重的小強問題，去年報道大埔富亨邨一位獨居男人養到一屋曱甴，估計數量超過百萬，最終要搵滅蟲公司義務滅蟲，《東張》派出女主持黃穎君到場直撃，畫面非常震撼，由於黃穎君表現好勇猛，面對過百萬隻曱甴依然鎮定，被封「東張女勇士」，但原來這次採訪是她的告別作，畢業於香港大學教育系學士、中文大學社會系碩士的她，其後離巢轉職民政事務局媒體主任，月薪超過6萬元。
曾接受警察訓練
黃穎君在無綫工作逾10年人緣甚佳，離職當日帶埋散水餅返工周圍派，她接受傳媒訪問親證離巢消息，表示因為主持《東張》激發她的使命感，希望在另一個崗位上為社會作更多貢獻，繼續關注社會問題。黃穎君直言一切都是機緣巧合，有朋友見到該政府職位，覺得好適合她，所以叫她去嘗試。據知十幾年前黃穎君曾在警察訓練學校受訓14週，最後因為想繼續學業而退出警隊，現在再度加入政府工作。
劇裡劇外都係好媽媽
黃穎君2010年參選《工展小姐選舉》奪冠時，已被指激似謝安琪，其後她在2012年參選香港小姐競選，雖未能躋身決賽，但仍獲簽入無綫，擔任娛樂新聞台主播持。她曾在《降魔的2.0》中自劇中老公「龍貓」過身後，要獨力揸的士養家並照顧一對仔女，網民都指劇情十分催淚。黃穎君直言 《降魔的》系列是她入行以來最愛的劇集，但她和「龍貓」何遠東對手戲卻不多，已死去的 「龍貓」更只在回憶和幻境中出現。黃穎君劇中為了養大一對仔女，而妻承夫業做的士司機，面對野蠻客人都要頂硬上開工，而現實中她即使已懷孕六個月，為了囝囝出世後能有更好的環境，她仍頂硬上照開工拍劇，幸好獲得監製體諒，取消劇集尾段飛車一幕。
感謝老公幫手湊B
黃穎君與 J2節目《#後生仔傾吓偈》監製丘一峯在2015年結婚，並在2019年誕下兒子丘在源（Ollie），現時囝囝已3歲大，她感性表示：「好多謝老公同父母幫我手照顧囝 囝，支持我去做鍾意嘅事，等我可以認真咁投入工作，同時亦可以畀孩子一個榜樣。」