黃紫恩公開覺得「最浪漫的事」 原來只要一招就可以冧得女神歸

J2台節目《不正常愛情研究所》由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持，在1月5日晚上即將播出的一集主題是「最浪漫的事」，並請來《CP訓練營》受訓者之一的黃潤祺（Jaxson）做嘉賓。