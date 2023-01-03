黃紫恩公開覺得「最浪漫的事」 原來只要一招就可以冧得女神歸
黃紫恩 踢爆Jaxson買花送Michelle
Jaxson同葉靖儀（Michelle）參加《CP》之後，成為被關注的一對， Jojo當然不放過機會追問，她踢爆Jaxson上次《CP》gathering時，專登買了一紮花送給Michelle。
Jaxson坦承鍾意Michelle
眾人開始大迫供，Jaxson怕醜仔上身，承認喜歡Michelle，希望有發展機會。他自言對Michelle有感覺，始於拍《CP》時二人的一場對手戲，他說︰「一個劇本對戲嘅時候，認定佢係劇本嘅人物。」
曾借凍天氣拖女友手
Jaxson本身戀愛經驗豐富，他分享有一件發生在中二時的戀愛經歷，最為刻骨銘心。當時他在校巴見到一位同校女仔，透過朋友取得聯繫，之後二人開始約會。頭兩次出街都未夠膽拖手，到第三晚借住天氣寒冷，他趁機拖住女孩子的手，放了入袋讓她感受溫暖。
校內晚會大膽送花
之後發展到一次校內晚會，女友上台表演唱歌，Jaxson在台下收集了周圍同學仔的花，然後當住全校人上台，為女友獻花。第二天他被訓導主任叫到教員室，Jaxson心諗「死梗」，估不到訓導主任只是好怕醜地問Jaxson︰「你哋拍咗拖呀？拍拖還拍拖，唔好影響學習。」
Susuca《花樣年華》上身
講到對浪漫看法，一班主持都有不少憧憬，Susuca即刻《花樣年華》的周慕雲上身，對住鏡頭話「如果我有多一張船飛，你會唔會跟我走呀？」，她覺得可以拋開一切，跟一個人走是件非常浪漫的事。
Karen自製浪漫相簿
Karen就化身台劇女星，以冏樣對住空氣猛叫「我喜歡你，大笨蛋」。Karen又透露試過製造浪漫，趁拍拖周年DIY了一本相簿送給男友。身為男生的Alan都唔輸蝕，透露有趟在沒有先兆下，忽然出現廣州巴士站等女友，令她非常驚喜。
Jojo最冧男友為自己做一件事
期間Jojo提到男友為自己吹頭的往事，Susuca同Karen即刻起哄，大表認同男孩子為女朋友吹頭，是無比浪漫的事，Susuca好大反應話︰「吹頭係件好幸福嘅事呀。」三名女仕忠告男仕，一定要為女仔吹頭！
黃紫恩新一代「性女」成功入屋
26歲的黃紫恩於2019年以本名黃芷恩做KOL，出道前她於香港理工大學修讀設計科，畢業後加入TVB後，曾經主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目。去年她在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋，亦正式改名為黃紫恩。
作風大膽挑戰波波地位？
節目初期，網民經常將黃紫恩和同期拍檔波波黃婧靈比較，指她名氣比波波遜色。可是隨著黃紫恩於節目中越來越放的表現，加上她時不時在社交網站上傳性感美照大派福利，令她人氣急升大受網民愛戴，足以挑戰波波於TVB中的地位！
黃紫恩經常於IG大曬性感照大派福利「失守」
除了在節目上表現大膽之外，黃紫恩亦經常於社交平台上大曬性感身形，令網民都拍手叫好。年初的時候，黃紫恩曬出了一系列性感照片，其中有幾張更被懷疑失守！近日又上傳了穿三點式的美照大派福利，令一班網民都紛紛留言大讚，成功吸粉！
父母全力支持 無悔主持性教育節目
黃紫恩的大膽作風，令大眾都十分好奇黃紫恩父母和身邊朋友的反應。黃紫恩在接受傳媒訪問的時候表示父母十分贊成自己擔任性 教育節目主持，更大爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open！家人亦經常看她主持的節目，雖然剛開始會擔心她未能勝任主持一職，但現在都十分放心，支持她繼續做她想做的事。
黃紫恩私下興趣大反轉
雖然節目上言論大膽出位，但私底下黃紫恩的嗜好竟然係「書法」。今日她將自己上堂學書法的照片上傳到社交平台，更表示自己本身信教，所以喜歡抄經，她更表示抄經的時候能夠讓自己心靈平靜！幕前思想開放的性女竟然喜歡如此靜態的活動，認真估佢唔到！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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