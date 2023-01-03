黃紫恩

黃紫恩公開覺得「最浪漫的事」 原來只要一招就可以冧得女神歸

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J2台節目《不正常愛情研究所》由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持，在1月5日晚上即將播出的一集主題是「最浪漫的事」，並請來《CP訓練營》受訓者之一的黃潤祺（Jaxson）做嘉賓。

黃紫恩 踢爆Jaxson買花送Michelle

Jaxson同葉靖儀（Michelle）參加《CP》之後，成為被關注的一對， Jojo當然不放過機會追問，她踢爆Jaxson上次《CP》gathering時，專登買了一紮花送給Michelle。

黃紫恩 Jaxson右上）被在場主持迫供同Michelle的發展。
Jaxson（右上）被在場主持迫供同Michelle的發展。（圖片來源：TVB提供）

Jaxson坦承鍾意Michelle

眾人開始大迫供，Jaxson怕醜仔上身，承認喜歡Michelle，希望有發展機會。他自言對Michelle有感覺，始於拍《CP》時二人的一場對手戲，他說︰「一個劇本對戲嘅時候，認定佢係劇本嘅人物。」

黃紫恩 Jaxson表示對Michelle動情，始於二人一場對手戲。
Jaxson表示對Michelle動情，始於二人一場對手戲。（圖片來源：TVB提供）

曾借凍天氣拖女友手

Jaxson本身戀愛經驗豐富，他分享有一件發生在中二時的戀愛經歷，最為刻骨銘心。當時他在校巴見到一位同校女仔，透過朋友取得聯繫，之後二人開始約會。頭兩次出街都未夠膽拖手，到第三晚借住天氣寒冷，他趁機拖住女孩子的手，放了入袋讓她感受溫暖。

黃紫恩 Jaxson戀愛經驗豐富，有不少浪漫經歷。
Jaxson戀愛經驗豐富，有不少浪漫經歷。（圖片來源：TVB提供）

校內晚會大膽送花

之後發展到一次校內晚會，女友上台表演唱歌，Jaxson在台下收集了周圍同學仔的花，然後當住全校人上台，為女友獻花。第二天他被訓導主任叫到教員室，Jaxson心諗「死梗」，估不到訓導主任只是好怕醜地問Jaxson︰「你哋拍咗拖呀？拍拖還拍拖，唔好影響學習。」

黃紫恩 Jaxson同Alan示範同女仔拖手。
Jaxson同Alan示範同女仔拖手。（圖片來源：TVB提供）

Susuca《花樣年華》上身

講到對浪漫看法，一班主持都有不少憧憬，Susuca即刻《花樣年華》的周慕雲上身，對住鏡頭話「如果我有多一張船飛，你會唔會跟我走呀？」，她覺得可以拋開一切，跟一個人走是件非常浪漫的事。

黃紫恩 Susuca情迷《花樣年華》梁朝偉的對白。
Susuca情迷《花樣年華》梁朝偉的對白。 （圖片來源：TVB提供）

Karen自製浪漫相簿

Karen就化身台劇女星，以冏樣對住空氣猛叫「我喜歡你，大笨蛋」。Karen又透露試過製造浪漫，趁拍拖周年DIY了一本相簿送給男友。身為男生的Alan都唔輸蝕，透露有趟在沒有先兆下，忽然出現廣州巴士站等女友，令她非常驚喜。

黃紫恩 Karen鍾情台劇男女主角的浪漫情懷，模仿台劇女主角示愛。
Karen鍾情台劇男女主角的浪漫情懷，模仿台劇女主角示愛。（圖片來源：TVB提供）

Jojo最冧男友為自己做一件事

期間Jojo提到男友為自己吹頭的往事，Susuca同Karen即刻起哄，大表認同男孩子為女朋友吹頭，是無比浪漫的事，Susuca好大反應話︰「吹頭係件好幸福嘅事呀。」三名女仕忠告男仕，一定要為女仔吹頭！

黃紫恩 三位女仕也認同男仔幫女仔吹頭最浪漫。
三位女仕也認同男仔幫女仔吹頭最浪漫。（圖片來源：TVB提供）
黃紫恩 Jojo又透露曾將宿舍房布置成粉紅殿堂，同男朋友慶祝白色情人節。
Jojo又透露曾將宿舍房布置成粉紅殿堂，同男朋友慶祝白色情人節。（圖片來源：TVB提供）

黃紫恩新一代「性女」成功入屋

26歲的黃紫恩於2019年以本名黃芷恩做KOL，出道前她於香港理工大學修讀設計科，畢業後加入TVB後，曾經主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目。去年她在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋，亦正式改名為黃紫恩。

黃紫恩 黃紫恩在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋。
黃紫恩在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋。（圖片來源：TVB《冇人性教育》）
黃紫恩 黃紫恩自爆每星期都收到粉絲私密部位照片
黃紫恩自爆每星期都收到粉絲私密部位照片（圖片來源：[email protected]

作風大膽挑戰波波地位？

節目初期，網民經常將黃紫恩和同期拍檔波波黃婧靈比較，指她名氣比波波遜色。可是隨著黃紫恩於節目中越來越放的表現，加上她時不時在社交網站上傳性感美照大派福利，令她人氣急升大受網民愛戴，足以挑戰波波於TVB中的地位！

黃紫恩 戰鬥格！
每次出席大騷都一副戰鬥格！（圖片來源：[email protected]

黃紫恩經常於IG大曬性感照大派福利「失守」

除了在節目上表現大膽之外，黃紫恩亦經常於社交平台上大曬性感身形，令網民都拍手叫好。年初的時候，黃紫恩曬出了一系列性感照片，其中有幾張更被懷疑失守！近日又上傳了穿三點式的美照大派福利，令一班網民都紛紛留言大讚，成功吸粉！

黃紫恩 黃紫恩經常於IG大派福利
黃紫恩經常於IG大派福利（圖片來源：[email protected]
黃紫恩
（圖片來源：[email protected]

父母全力支持 無悔主持性教育節目

黃紫恩的大膽作風，令大眾都十分好奇黃紫恩父母和身邊朋友的反應。黃紫恩在接受傳媒訪問的時候表示父母十分贊成自己擔任性 教育節目主持，更大爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open！家人亦經常看她主持的節目，雖然剛開始會擔心她未能勝任主持一職，但現在都十分放心，支持她繼續做她想做的事。

黃紫恩 自爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open
自爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open（圖片來源：[email protected]

黃紫恩私下興趣大反轉

雖然節目上言論大膽出位，但私底下黃紫恩的嗜好竟然係「書法」。今日她將自己上堂學書法的照片上傳到社交平台，更表示自己本身信教，所以喜歡抄經，她更表示抄經的時候能夠讓自己心靈平靜！幕前思想開放的性女竟然喜歡如此靜態的活動，認真估佢唔到！

黃紫恩 幕前做「性女」　私下興趣大反轉
私下興趣大反轉（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 海邊三點式超性感
海邊三點式超性感（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 馮盈盈都讚好！
馮盈盈都讚好！（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 仲好靚女！
仲好靚女！（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供

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