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黃紫恩大爆曾遭教授「A+利誘」陪返內地 教Karen示範「作狀女」上身

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26歲黃紫恩早前在節目《冇人性教育》表現突出，大膽的作風受到觀眾的關注！近日於J2有份主持的《不正常愛情研究所》再度大爆非一般的親身經歷，又「作狀女」上身親授「不露聲色𥄫仔大法」！

黃紫恩 黃紫恩於J2有份主持的《不正常愛情研究所》再度大爆非一般的親身經歷
黃紫恩於J2有份主持的《不正常愛情研究所》再度大爆非一般的親身經歷（圖片來源：TVB提供節目截圖）
黃紫恩 黃紫恩早前在節目《冇人性教育》表現突出，大膽的作風受到觀眾的關注
黃紫恩早前在節目《冇人性教育》表現突出，大膽的作風受到觀眾的關注（圖片來源：[email protected]

黃紫恩Jojo曾遭教授以「 A+利誘」陪返內地

黃紫恩(Jojo)早前在節目中分享過不少驚人經歷，大膽的言論更令她近日人氣急升！今集再度大爆非一般親身經歷，她大爆讀書時期，曾有教授向她開出「離奇」的得高分條件，Jojo邊忍笑邊分享謂：「佢話：『我嚟緊返去內地做 Project，Jojo你不如跟我返去，我包你 A+。』」其他主持聞言即七嘴八舌：「嘩?!咁嚴格嘅」， Jojo又指當時自己反應是：「Sorry 呀，Professor，我過咗暑假就畢業喇。」然後對方的答案竟是:「吓？咁呀？！咁我淨係可以畀 B+你咯！」，此回應相當耐人尋味！

黃紫恩
（圖片來源：TVB提供節目截圖）

胡敏芝Karen曾迷戀靚仔男教授 示範「作狀女」上身

之後當 Karen 提及當年曾情迷靚仔男教授，並指自己會因而特別作狀時，其他主持即起哄要求 Karen 真人示範，可惜 Karen 全程怕怕醜醜慘遭喝倒采；有主持看不過眼，遂要求好玩又夠放的黃紫恩Jojo上陣示範，JoJo亦即時搞笑接招「作狀女」上身。鬼主意多多的 Jojo，又直指男仔很多時𥄫女過份直接，並親授不露聲色𥄫仔大法，超級抵死。

黃紫恩 胡敏芝Karen
Karen 提及當年曾情迷靚仔男教授，並指自己會因而特別作狀（圖片來源：TVB提供節目截圖）
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黃紫恩Jojo上陣示範「作狀女」上身（圖片來源：TVB提供節目截圖）
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Jojo，又直指男仔很多時𥄫女過份直接，並親授不露聲色𥄫仔大法，超級抵死（圖片來源：TVB提供節目截圖）

網傳黃紫恩賣性感照 挑戰波波性女地位

經常在IG大曬性感身形的黃紫恩，日前被網民發現疑似黃紫恩的OnlyFans賬號。OnlyFans成人社交平台主要是讓訂閱者付費看專屬內容，不少網紅都會在該平台上銷售性感照片賺錢。疑似是黃紫恩的OnlyFans賬號簡介不但大膽寫道，「非常期待與粉絲們分享自己的特別私人照片」，並且已經上傳了24個帖子！事後發文否認自己開設Only Fans賬號傳聞：「算冇生意頭腦……幫我開onlyfans會蝕錢」。

黃紫恩 近日網上疑似流傳黃紫恩的OnlyFans賬號，該賬號已經上傳了24個帖子。
近日網上疑似流傳黃紫恩的OnlyFans賬號，該賬號已經上傳了24個帖子。（圖片來源：[email protected]

黃紫恩言論大膽 頂替波波？

26歲的黃紫恩於2019年以本名黃芷恩做KOL，出道前她於香港理工大學修讀設計科，畢業後加入TVB後，曾經主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目。今年她在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋，亦正式改名為黃紫恩。節目初期，網民經常將黃紫恩和同期拍檔波波黃婧靈比較，指她名氣比波波遜色。可是隨著黃紫恩於節目中越來越放的表現，加上她時不時在社交網站上傳性感美照大派福利，令她人氣急升大受網民愛戴，足以挑戰波波於TVB中的地位！

黃紫恩 黃紫恩在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋。
黃紫恩在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋。（圖片來源：TVB《冇人性教育》）

黃紫恩自爆每星期都收到粉絲噁心照片

出道以來一直以性感形象示人的黃紫恩，曾經在訪問中自爆出道後經常受到騷擾訊息，她更表示其中有一名「忠實粉絲」每個禮拜都會發一次噁心照片給她。她笑稱收到這些訊息也不太在意，看一下也無所謂，連面對奇葩粉絲都「Open過人」！

黃紫恩 黃紫恩自爆每星期都收到粉絲私密部位照片
黃紫恩自爆每星期都收到粉絲私密部位照片（圖片來源：[email protected]

黃紫恩經常於IG大曬性感照大派福利「失守」

除了在節目上表現大膽之外，黃紫恩亦經常於社交平台上大曬性感身形，令網民都拍手叫好。年初的時候，黃紫恩曬出了一系列性感照片，其中有幾張更被懷疑失守！近日又上傳了穿三點式的美照大派福利，令一班網民都紛紛留言大讚，成功吸粉！

黃紫恩 黃紫恩經常於IG大派福利
黃紫恩經常於IG大派福利（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 海邊三點式超性感
海邊三點式超性感（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 馮盈盈都讚好！
馮盈盈都讚好！（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 仲好靚女！
仲好靚女！（圖片來源：[email protected]

父母全力支持 無悔主持性教育節目

黃紫恩的大膽作風，令大眾都十分好奇黃紫恩父母和身邊朋友的反應。黃紫恩在接受傳媒訪問的時候表示父母十分贊成自己擔任性 教育節目主持，更大爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open！家人亦經常看她主持的節目，雖然剛開始會擔心她未能勝任主持一職，但現在都十分放心，支持她繼續做她想做的事。

黃紫恩 自爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open
自爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open（圖片來源：[email protected]

黃紫恩私下興趣大反轉

雖然節目上言論大膽出位，但私底下黃紫恩的嗜好竟然係「書法」。今日她將自己上堂學書法的照片上傳到社交平台，更表示自己本身信教，所以喜歡抄經，她更表示抄經的時候能夠讓自己心靈平靜！幕前思想開放的性女竟然喜歡如此靜態的活動，認真估佢唔到！

黃紫恩 幕前做「性女」　私下興趣大反轉
私下興趣大反轉（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 支持環保，窗簾布著上身其實唔差！
支持環保，窗簾布著上身其實唔差！（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 戰鬥格！
戰鬥格！（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 2020年台慶，呢輯由波波做攝影師拍攝。
2020年台慶，呢輯由波波做攝影師拍攝。（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 校服LOOK ！
校服LOOK ！（圖片來源：[email protected]

即睇黃紫恩大鬥波波黃婧靈！

圖片來源：TVB提供節目截圖、[email protected]

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