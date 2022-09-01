黃紫恩大爆曾遭教授「A+利誘」陪返內地 教Karen示範「作狀女」上身
黃紫恩Jojo曾遭教授以「 A+利誘」陪返內地
黃紫恩(Jojo)早前在節目中分享過不少驚人經歷，大膽的言論更令她近日人氣急升！今集再度大爆非一般親身經歷，她大爆讀書時期，曾有教授向她開出「離奇」的得高分條件，Jojo邊忍笑邊分享謂：「佢話：『我嚟緊返去內地做 Project，Jojo你不如跟我返去，我包你 A+。』」其他主持聞言即七嘴八舌：「嘩?!咁嚴格嘅」， Jojo又指當時自己反應是：「Sorry 呀，Professor，我過咗暑假就畢業喇。」然後對方的答案竟是:「吓？咁呀？！咁我淨係可以畀 B+你咯！」，此回應相當耐人尋味！
胡敏芝Karen曾迷戀靚仔男教授 示範「作狀女」上身
之後當 Karen 提及當年曾情迷靚仔男教授，並指自己會因而特別作狀時，其他主持即起哄要求 Karen 真人示範，可惜 Karen 全程怕怕醜醜慘遭喝倒采；有主持看不過眼，遂要求好玩又夠放的黃紫恩Jojo上陣示範，JoJo亦即時搞笑接招「作狀女」上身。鬼主意多多的 Jojo，又直指男仔很多時𥄫女過份直接，並親授不露聲色𥄫仔大法，超級抵死。
網傳黃紫恩賣性感照 挑戰波波性女地位
經常在IG大曬性感身形的黃紫恩，日前被網民發現疑似黃紫恩的OnlyFans賬號。OnlyFans成人社交平台主要是讓訂閱者付費看專屬內容，不少網紅都會在該平台上銷售性感照片賺錢。疑似是黃紫恩的OnlyFans賬號簡介不但大膽寫道，「非常期待與粉絲們分享自己的特別私人照片」，並且已經上傳了24個帖子！事後發文否認自己開設Only Fans賬號傳聞：「算冇生意頭腦……幫我開onlyfans會蝕錢」。
黃紫恩言論大膽 頂替波波？
26歲的黃紫恩於2019年以本名黃芷恩做KOL，出道前她於香港理工大學修讀設計科，畢業後加入TVB後，曾經主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目。今年她在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋，亦正式改名為黃紫恩。節目初期，網民經常將黃紫恩和同期拍檔波波黃婧靈比較，指她名氣比波波遜色。可是隨著黃紫恩於節目中越來越放的表現，加上她時不時在社交網站上傳性感美照大派福利，令她人氣急升大受網民愛戴，足以挑戰波波於TVB中的地位！
黃紫恩自爆每星期都收到粉絲噁心照片
出道以來一直以性感形象示人的黃紫恩，曾經在訪問中自爆出道後經常受到騷擾訊息，她更表示其中有一名「忠實粉絲」每個禮拜都會發一次噁心照片給她。她笑稱收到這些訊息也不太在意，看一下也無所謂，連面對奇葩粉絲都「Open過人」！
黃紫恩經常於IG大曬性感照大派福利「失守」
除了在節目上表現大膽之外，黃紫恩亦經常於社交平台上大曬性感身形，令網民都拍手叫好。年初的時候，黃紫恩曬出了一系列性感照片，其中有幾張更被懷疑失守！近日又上傳了穿三點式的美照大派福利，令一班網民都紛紛留言大讚，成功吸粉！
父母全力支持 無悔主持性教育節目
黃紫恩的大膽作風，令大眾都十分好奇黃紫恩父母和身邊朋友的反應。黃紫恩在接受傳媒訪問的時候表示父母十分贊成自己擔任性 教育節目主持，更大爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open！家人亦經常看她主持的節目，雖然剛開始會擔心她未能勝任主持一職，但現在都十分放心，支持她繼續做她想做的事。
黃紫恩私下興趣大反轉
雖然節目上言論大膽出位，但私底下黃紫恩的嗜好竟然係「書法」。今日她將自己上堂學書法的照片上傳到社交平台，更表示自己本身信教，所以喜歡抄經，她更表示抄經的時候能夠讓自己心靈平靜！幕前思想開放的性女竟然喜歡如此靜態的活動，認真估佢唔到！
即睇黃紫恩大鬥波波黃婧靈！