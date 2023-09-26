27歲J2女神黃紫恩著露腰裝大開「古惑的窿」 連東張女神都爭住摸
黃紫恩 騷完美腿曬纖腰
無需再在鼻上貼膠布的黃紫恩，近日來都密密在IG上大派福利，騷完美腿又曬纖腰，日前她就上載了一張在海傍影的靚相，相中她穿著一件黑色露腰裝，內罩白色Bra Top，重點是其褲子側邊竟開了一個大窿，露出了入面同色的喱士底褲邊。
網民勁讚性感又有型
網民即時被引出無限遐想，大讚黃紫恩性感又有型，連《東張西望》女神梁敏巧都引不住問黃紫恩：「La妹，可唔可以摸下大髀？」黃紫恩亦大方回應：「可以。」同為J2ers的蔡景行就搞笑叮囑她：「小心冷親！」
黃紫恩仆傷後康復竟獲讚靚過之前
黃紫恩（Jojo）今年5月在街上仆倒後，眉骨、鼻樑及下巴同告受傷，之後她曾曬出多張近照，向大家報告自己的康復進度。相中她的眉骨已拆線，下巴亦回復光滑，只剩下鼻樑仍貼著一塊膠布，看來康復的狀況十分良好。
本尊用6字親解原因
有不少網民都搞笑大讚她：「點解好似仲靚咗咁喎」、「還原靚靚拳」、「恢復得好好」、「靚過之前」、「可憐，但個鼻好似高大咗」、「靚咗添！」等等，黃紫恩亦有留言解釋自己恢復進度良好的原因係：「醫生好好手勢！」
重溫黃紫恩仆直破相經過
黃紫恩早前於IG分享題為《關於我仆直嘅故事》影片，透露意外發生經過：「當晚明明好生猛，據當時一齊等車嘅市民形容，我係垂直90度暈低，再轟落石屎地面，暈低起身第一件事係即刻跑走，因為覺得好樣衰，所以我指住嚟緊嗰架車大叫車到啦，我要返屋企，大家快啲上車。」
黃紫恩被送上救護車排急症
最後因為多名在場的熱心市民不放心，力勸黃紫恩上救護車入院，非常樂觀的她更向救護員自認頭硬，又感謝對方為她包紮，一心只想知何時可回家，才被告知面上傷勢嚴重。黃紫恩曝光了自己的傷勢照片，可見她的眉骨傷口頗深，鼻樑及下巴亦告受傷。
傷口滲血等足7個半小時
黃紫恩得知自己毀容後亦再笑不出來，更被歸類為「緊急病人」安排在急症室等候治療，面上傷口足足滲血7個半小時，朝早10:30終於見到醫生。
黃紫恩轉私院做手術
黃紫恩在公立醫院準備縫針時，由友人接她到私家醫院找整形醫生求助，黃紫恩笑言獲公院借出病人衫，直接穿到私院做手術，之後她更分享了完成手術後的照片報平安。
胞弟埋單9萬元
完成手術後，黃紫恩再晒出弟弟照，感謝他在醫院照顧她，並幫她埋單：「好彩有個細佬，佢飛過嚟睇等兼幫我『埋單』，前後差唔多成9萬，佢話儲錢就係咁用。」她還懂得開玩笑表示：「我以後生一定要生兩件，兄弟姊妹有個照應。」
黃紫恩出院稱不怕留疤
黃紫恩之後晒出躺在床上的自拍照，精神不俗地透露可以出院，並留言：「好感動，出院有花收。」隨後她接受傳媒訪問透露事發經過，表示可能那天工作太累，血壓低就在街上暈倒，現在已好好多，眉骨上的傷口都縫了很多針。問到何時可以拆線以及會否怕留疤，對此她指醫生告訴她一星期後就可以拆線，她亦不怕留疤的問題，因為好朋友介紹了一個很好的整形醫生給她，會幫她除疤，所以不擔心。
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