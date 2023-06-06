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J2女神黃紫恩仆傷後康復竟獲讚靚過以前 本尊用6字親解原因

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現年27歲的J2女神黃紫恩（Jojo）上月27日於IG上載影片，講述自己突然於街上暈倒並仆直導致破相的經過，片中更曝光了她嚇人的傷勢，令網民都非常擔心，不過相隔約10日後，黃紫恩終於更新了數張近照，向大家報告自己的康復進度。

黃紫恩 黃紫恩話因為今次撞到頭而擱置了潛水堂。
黃紫恩透露因為今次撞到頭而擱置了潛水堂，未能考牌。（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 有份主持節目《咁你都唔識》的黃紫恩，上月22日曾出席TVB舉行的「Happy Summer」記者會，她大讚公司出的press con圖「好得」。
有份主持節目《咁你都唔識》的黃紫恩，上月22日曾出席TVB舉行的「Happy Summer」記者會，她大讚公司出的press con圖「好得」。（圖片來源：[email protected]

黃紫恩公布最新近照 獲網民大讚：靚過之前

當日在街上仆直後，黃紫恩的眉骨、鼻樑及下巴同告受傷，昨日（6月5日）她曬出了多張近照，相中她的眉骨已拆線，下巴亦回復光滑，只剩下鼻樑仍貼著一塊膠布，看來康復的狀況十分良好，已好得七七八八。

黃紫恩 黃紫恩臉上只剩下鼻樑的傷勢未完全康復。
黃紫恩臉上只剩下鼻樑的傷勢未完全康復。（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 眉骨看來已順利拆線。
眉骨看來已順利拆線。（圖片來源：[email protected]

大讚醫生好手勢

有不少網民都搞笑大讚她：「點解好似仲靚咗咁喎」、「還原靚靚拳」、「恢復得好好」、「靚過之前」、「可憐，但個鼻好似高大咗」、「靚咗添！」等等，黃紫恩亦有留言解釋自己恢復進度良好的原因係：「醫生好好手勢！」

黃紫恩 有網民指黃紫恩康復後個鼻好似仲高過之前。
有網民指黃紫恩康復後個鼻好似仲高過之前。（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 中咗「還原靚靚拳」。
中咗「還原靚靚拳」！（圖片來源：[email protected]

重溫黃紫恩仆直破相經過

黃紫恩早前於IG分享題為《關於我仆直嘅故事》影片，透露意外發生經過：「當晚明明好生猛，據當時一齊等車嘅市民形容，我係垂直90度暈低，再轟落石屎地面，暈低起身第一件事係即刻跑走，因為覺得好樣衰，所以我指住嚟緊嗰架車大叫車到啦，我要返屋企，大家快啲上車。」

j2女神 黃紫恩 黃紫恩在社交網講述意外經過。
黃紫恩在社交網講述意外經過。（圖片來源：[email protected]
j2女神 黃紫恩 黃紫恩因工作太累而暈倒街頭。
黃紫恩因工作太累而暈倒街頭。（圖片來源：[email protected]
j2女神 黃紫恩 黃紫恩不幸撞落石屎地面，頭破血流。
黃紫恩不幸撞落石屎地面，頭破血流。（圖片來源：[email protected]

黃紫恩被送上救護車排急症

最後因為多名在場的熱心市民不放心，力勸黃紫恩上救護車入院，非常樂觀的她更向救護員自認頭硬，又感謝對方為她包紮，一心只想知何時可回家，才被告知面上傷勢嚴重。黃紫恩曝光了自己的傷勢照片，可見她的眉骨傷口頗深，鼻樑及下巴亦告受傷。

j2女神 黃紫恩 黃紫恩上救護車入急症室。
黃紫恩上救護車入急症室。（圖片來源：[email protected]
j2女神 黃紫恩 黃紫恩額頭傷得好嚴重。
黃紫恩額頭傷得好嚴重。（圖片來源：[email protected]

傷口滲血等足7個半小時

黃紫恩得知自己毀容後亦再笑不出來，更被歸類為「緊急病人」安排在急症室等候治療，面上傷口足足滲血7個半小時，朝早10:30終於見到醫生。

j2女神 黃紫恩 黃紫恩望到面部傷口後，笑唔出。
黃紫恩望到面部傷口後，笑唔出。（圖片來源：[email protected]
j2女神 黃紫恩 黃紫恩傷口滲血，等了7個半鐘才見到醫生。
黃紫恩傷口滲血，等了7個半鐘才見到醫生。（圖片來源：[email protected]

黃紫恩轉私院做手術

黃紫恩在公立醫院準備縫針時，由友人接她到私家醫院找整形醫生求助，黃紫恩笑言獲公院借出病人衫，直接穿到私院做手術，之後她更分享了完成手術後的照片報平安。

j2女神 黃紫恩 好友接黃紫恩到私院求助。
好友接黃紫恩到私院求助。（圖片來源：[email protected]
j2女神 黃紫恩 黃紫恩準備做手術不望影相。
黃紫恩準備做手術不忘影相。（圖片來源：[email protected]

胞弟埋單9萬元

完成手術後，黃紫恩再晒出弟弟照，感謝他在醫院照顧她，並幫她埋單：「好彩有個細佬，佢飛過嚟睇等兼幫我『埋單』，前後差唔多成9萬，佢話儲錢就係咁用。」她還懂得開玩笑表示：「我以後生一定要生兩件，兄弟姊妹有個照應。」

j2女神 黃紫恩 黃紫恩完成手術，她稱不擔心留疤。
黃紫恩完成手術，她稱不擔心留疤。（圖片來源：[email protected]
j2女神 黃紫恩 黃紫恩感謝胞弟照顧，更為她找數。
黃紫恩感謝胞弟照顧，更為她找數。（圖片來源：[email protected]

黃紫恩出院稱不怕留疤

黃紫恩之後晒出躺在床上的自拍照，精神不俗地透露可以出院，並留言：「好感動，出院有花收。」隨後她接受傳媒訪問透露事發經過，表示可能那天工作太累，血壓低就在街上暈倒，現在已好好多，眉骨上的傷口都縫了很多針。問到何時可以拆線以及會否怕留疤，對此她指醫生告訴她一星期後就可以拆線，她亦不怕留疤的問題，因為好朋友介紹了一個很好的整形醫生給她，會幫她除疤，所以不擔心。

j2女神 黃紫恩 黃紫恩昨日已出院。
黃紫恩在出院前收花。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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