J2女神黃紫恩仆傷後康復竟獲讚靚過以前 本尊用6字親解原因

現年27歲的J2女神黃紫恩（Jojo）上月27日於IG上載影片，講述自己突然於街上暈倒並仆直導致破相的經過，片中更曝光了她嚇人的傷勢，令網民都非常擔心，不過相隔約10日後，黃紫恩終於更新了數張近照，向大家報告自己的康復進度。