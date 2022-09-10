黃紫恩自揭中學時代舊相 反差大到被指「女神崩壞」 仲爆埋當「兵」往事
黃紫恩Jojo「不堪回首」真‧學生相曝光
日前第11集《不正常愛情研究所》除了有主持黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）外，同場仲有兩位客席嘉賓主持麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba），該集研究題目為「校園愛情故事」，五位主持齊齊以學生Look上陣，更各自晒冷「真‧學生相」，不過大家的焦點都落在Jojo及 Karen 身上。
Jojo自認中學時樣子抱歉
Jojo與Karen中學時一個是「亂髮四眼妹」、一個是「中性無眉娘」，Karen的懶型無眉Look更遭Jojo瘋狂取笑：「你係第一個我哋變性嘅主持人，我終於明白人哋睇我張相嘅感受」，Karen聞言反擊：「Jojo冇資格笑我咯」。雖然二人互相踐踏對方，但實則是誰也搶不了誰的風頭；Alan則由於學生 Look太標青，被Jojo指由「顏值巔峰跌咗落嚟」，場面爆笑。
曾被靚仔男同學利用「當兵」
五位主持又輪流自爆讀書時的離奇戀愛經歷，並再次由言行出位的Jojo成功搶焦。自認中學時樣子抱歉、但又雄心壯志專向靚仔男同學示愛的Jojo，曾因癡心錯付「當兵」多年；該名男同學更不止一次利用Jojo追女仔，當中的「借褸」事件更名副其實相當淒「涼」：「我鍾意咗個男同學好多年，但咁多年佢都當我係兵。」
難忘借褸淒「涼」事件
Jojo續說：「我記得有一年冬天，我份人最怕凍，我著咗校褸同冷衫返學，然後個男仔突然走埋嚟問我凍唔凍，我以為佢關心我啦，我就話：『你咁關心我，我梗係唔凍啦』，個男仔就話：『你唔凍呀？咁你除件校褸畀我！』跟住我話：『唔緊要，溫暖吓你，我都OK』，咁我就除件褸畀佢，點知佢話：『唔該晒，我隔籬追緊個女仔話好凍，我要拎畀佢著』。」
Susuca中學被逼公開睇女同學私照
至於Susuca則自爆中學時曾遇上對兩性關係看法隨便的一男一女，就在二人瀕臨分手期間，該名男同學上課Present時，竟意外曝光女方私照及其他女同學們的被偷拍照；當時現場的老師及三十多名同學目瞪口呆，女同學們更被要求逐一檢查皮鞋看看「誰是受害者」。Susuca亦曾試過於午膳期間直擊同學躲藏在無人的已上鎖課室中「偷歡」，並尷尬地數度強調：「我真係唔知佢哋去到咩地步㗎吓！」
即睇《不正常愛情研究所》校園生活可以有幾癲：
黃紫恩言論大膽 頂替波波？
現年26歲的黃紫恩於2019年以本名黃芷恩做KOL，出道前她於香港理工大學修讀設計科，畢業後加入TVB後，曾經主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目。今年她在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋，亦正式改名為黃紫恩。節目初期，網民經常將黃紫恩和同期拍檔波波黃婧靈比較，指她名氣比波波遜色。可是隨著黃紫恩於節目中越來越放的表現，加上她時不時在社交網站上傳性感美照大派福利，令她人氣急升大受網民愛戴，足以挑戰波波於TVB中的地位！
黃紫恩自爆每星期都收到粉絲噁心照片
出道以來一直以性感形象示人的黃紫恩，曾經在訪問中自爆出道後經常受到騷擾訊息，她更表示其中有一名「忠實粉絲」每個禮拜都會發一次噁心照片給她。她笑稱收到這些訊息也不太在意，看一下也無所謂，連面對奇葩粉絲都「Open過人」！
黃紫恩經常於IG大曬性感照大派福利「失守」
除了在節目上表現大膽之外，黃紫恩亦經常於社交平台上大曬性感身形，令網民都拍手叫好。年初的時候，黃紫恩曬出了一系列性感照片，其中有幾張更被懷疑失守！近日又上傳了穿三點式的美照大派福利，令一班網民都紛紛留言大讚，成功吸粉！
父母全力支持 無悔主持性教育節目
黃紫恩的大膽作風，令大眾都十分好奇黃紫恩父母和身邊朋友的反應。黃紫恩在接受傳媒訪問的時候表示父母十分贊成自己擔任性 教育節目主持，更大爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open！家人亦經常看她主持的節目，雖然剛開始會擔心她未能勝任主持一職，但現在都十分放心，支持她繼續做她想做的事。
黃紫恩私下興趣大反轉
雖然節目上言論大膽出位，但私底下黃紫恩的嗜好竟然係「書法」。今日她將自己上堂學書法的照片上傳到社交平台，更表示自己本身信教，所以喜歡抄經，她更表示抄經的時候能夠讓自己心靈平靜！幕前思想開放的性女竟然喜歡如此靜態的活動，認真估佢唔到！
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