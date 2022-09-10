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黃紫恩自揭中學時代舊相 反差大到被指「女神崩壞」 仲爆埋當「兵」往事

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繼波波後成為新一代「性女」的黃紫恩（Jojo），中學時代的樣貌原來同現在反差極大，仲曾經有過一段淒「涼」的當「兵」歲月！Jojo日前同胡敏芝（Karen）、吳兆麟（Alan）一齊主持J2節目《不正常愛情研究所》，節目中大家除了以學生Look上陣外，仲各自曬出「真‧學生相」！

黃紫恩 仲好靚女！
黃紫恩早前在節目《冇人性教育》表現突出，大膽的作風受到觀眾的關注，被封為新一代「性女」！（圖片來源：[email protected]

黃紫恩Jojo「不堪回首」真‧學生相曝光

日前第11集《不正常愛情研究所》除了有主持黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）外，同場仲有兩位客席嘉賓主持麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba），該集研究題目為「校園愛情故事」，五位主持齊齊以學生Look上陣，更各自晒冷「真‧學生相」，不過大家的焦點都落在Jojo及 Karen 身上。

黃紫恩 眾人都著校服上陣主持節目。
眾人都著校服上陣主持節目。（圖片來源：TVB提供）
黃紫恩 Jojo話自己中學時代係校花。
Jojo話自己中學時代係校花。（圖片來源：TVB提供）
黃紫恩 Karen同Susuca對呢句說話好大反應！
Karen同Susuca對呢句說話好大反應！（圖片來源：TVB提供）

Jojo自認中學時樣子抱歉

Jojo與Karen中學時一個是「亂髮四眼妹」、一個是「中性無眉娘」，Karen的懶型無眉Look更遭Jojo瘋狂取笑：「你係第一個我哋變性嘅主持人，我終於明白人哋睇我張相嘅感受」，Karen聞言反擊：「Jojo冇資格笑我咯」。雖然二人互相踐踏對方，但實則是誰也搶不了誰的風頭；Alan則由於學生 Look太標青，被Jojo指由「顏值巔峰跌咗落嚟」，場面爆笑。

黃紫恩 原來Jojo中學時個樣同依家爭好遠，不過其實睇真啲，只係副眼鏡爭少少，個樣其實都係清秀嘅。
原來Jojo中學時個樣同依家爭好遠，不過其實睇真啲，只係副眼鏡爭少少，個樣其實都係清秀嘅。（圖片來源：TVB提供）
黃紫恩 Karen中學時期嘅無眉Look就受到猛烈抨擊。
Karen中學時期嘅無眉Look就受到猛烈抨擊。（圖片來源：TVB提供）
黃紫恩 Alan就畀人話愈大愈冇顏值。
Alan就畀人話愈大愈冇顏值。（圖片來源：TVB提供）
黃紫恩 Koba同Susuca就讀書同依家冇乜點變樣。
Koba同Susuca就讀書同依家冇乜點變樣。（圖片來源：TVB提供）

曾被靚仔男同學利用「當兵」

五位主持又輪流自爆讀書時的離奇戀愛經歷，並再次由言行出位的Jojo成功搶焦。自認中學時樣子抱歉、但又雄心壯志專向靚仔男同學示愛的Jojo，曾因癡心錯付「當兵」多年；該名男同學更不止一次利用Jojo追女仔，當中的「借褸」事件更名副其實相當淒「涼」：「我鍾意咗個男同學好多年，但咁多年佢都當我係兵。」

黃紫恩 Jojo話中學時副眼鏡係佢精心挑選㗎。
Jojo話中學時副眼鏡係佢精心挑選㗎。（圖片來源：TVB提供）

難忘借褸淒「涼」事件

Jojo續說：「我記得有一年冬天，我份人最怕凍，我著咗校褸同冷衫返學，然後個男仔突然走埋嚟問我凍唔凍，我以為佢關心我啦，我就話：『你咁關心我，我梗係唔凍啦』，個男仔就話：『你唔凍呀？咁你除件校褸畀我！』跟住我話：『唔緊要，溫暖吓你，我都OK』，咁我就除件褸畀佢，點知佢話：『唔該晒，我隔籬追緊個女仔話好凍，我要拎畀佢著』。」

黃紫恩 Jojo講番中學時「除校褸」當兵嘅經歷，諗起都覺得淒「涼」。
Jojo講番中學時「除校褸」當兵嘅經歷，諗起都覺得淒「涼」。（圖片來源：TVB提供）

Susuca中學被逼公開睇女同學私照

至於Susuca則自爆中學時曾遇上對兩性關係看法隨便的一男一女，就在二人瀕臨分手期間，該名男同學上課Present時，竟意外曝光女方私照及其他女同學們的被偷拍照；當時現場的老師及三十多名同學目瞪口呆，女同學們更被要求逐一檢查皮鞋看看「誰是受害者」。Susuca亦曾試過於午膳期間直擊同學躲藏在無人的已上鎖課室中「偷歡」，並尷尬地數度強調：「我真係唔知佢哋去到咩地步㗎吓！」

黃紫恩 Susuca讀書時間都有唔少離奇嘅親身經歷。
Susuca讀書時間都有唔少離奇嘅親身經歷。（圖片來源：TVB提供）
黃紫恩 其中竟然有被逼喺上堂時公開睇女同學嘅私照。
其中竟然有被逼喺上堂時公開睇女同學嘅私照。（圖片來源：TVB提供）

即睇《不正常愛情研究所》校園生活可以有幾癲：

黃紫恩言論大膽 頂替波波？

現年26歲的黃紫恩於2019年以本名黃芷恩做KOL，出道前她於香港理工大學修讀設計科，畢業後加入TVB後，曾經主持過《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目。今年她在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋，亦正式改名為黃紫恩。節目初期，網民經常將黃紫恩和同期拍檔波波黃婧靈比較，指她名氣比波波遜色。可是隨著黃紫恩於節目中越來越放的表現，加上她時不時在社交網站上傳性感美照大派福利，令她人氣急升大受網民愛戴，足以挑戰波波於TVB中的地位！

黃紫恩 黃紫恩在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋。
黃紫恩在《冇人性教育》節目表現大膽，令她成功上位，正式入屋。（圖片來源：TVB《冇人性教育》）

黃紫恩自爆每星期都收到粉絲噁心照片

出道以來一直以性感形象示人的黃紫恩，曾經在訪問中自爆出道後經常受到騷擾訊息，她更表示其中有一名「忠實粉絲」每個禮拜都會發一次噁心照片給她。她笑稱收到這些訊息也不太在意，看一下也無所謂，連面對奇葩粉絲都「Open過人」！

黃紫恩 黃紫恩自爆每星期都收到粉絲私密部位照片
黃紫恩自爆每星期都收到粉絲私密部位照片（圖片來源：[email protected]

黃紫恩經常於IG大曬性感照大派福利「失守」

除了在節目上表現大膽之外，黃紫恩亦經常於社交平台上大曬性感身形，令網民都拍手叫好。年初的時候，黃紫恩曬出了一系列性感照片，其中有幾張更被懷疑失守！近日又上傳了穿三點式的美照大派福利，令一班網民都紛紛留言大讚，成功吸粉！

黃紫恩 黃紫恩經常於IG大派福利
黃紫恩經常於IG大派福利（圖片來源：[email protected]
黃紫恩
（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 海邊三點式超性感
海邊三點式超性感（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 馮盈盈都讚好！
馮盈盈都讚好！（圖片來源：[email protected]

父母全力支持 無悔主持性教育節目

黃紫恩的大膽作風，令大眾都十分好奇黃紫恩父母和身邊朋友的反應。黃紫恩在接受傳媒訪問的時候表示父母十分贊成自己擔任性 教育節目主持，更大爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open！家人亦經常看她主持的節目，雖然剛開始會擔心她未能勝任主持一職，但現在都十分放心，支持她繼續做她想做的事。

黃紫恩 自爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open
自爆父母本身都知道黃紫恩把嘴好Open（圖片來源：[email protected]

黃紫恩私下興趣大反轉

雖然節目上言論大膽出位，但私底下黃紫恩的嗜好竟然係「書法」。今日她將自己上堂學書法的照片上傳到社交平台，更表示自己本身信教，所以喜歡抄經，她更表示抄經的時候能夠讓自己心靈平靜！幕前思想開放的性女竟然喜歡如此靜態的活動，認真估佢唔到！

黃紫恩 幕前做「性女」　私下興趣大反轉
私下興趣大反轉（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 支持環保，窗簾布著上身其實唔差！
支持環保，窗簾布著上身其實唔差！（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 戰鬥格！
2020年台慶，呢輯由波波做攝影師拍攝。（圖片來源：[email protected]
黃紫恩 2020年台慶，呢輯由波波做攝影師拍攝。
一副戰鬥格出晒嚟！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB提供資料或影片來源：[email protected] USA Official

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