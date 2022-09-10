黃紫恩自揭中學時代舊相 反差大到被指「女神崩壞」 仲爆埋當「兵」往事

繼波波後成為新一代「性女」的黃紫恩（Jojo），中學時代的樣貌原來同現在反差極大，仲曾經有過一段淒「涼」的當「兵」歲月！Jojo日前同胡敏芝（Karen）、吳兆麟（Alan）一齊主持J2節目《不正常愛情研究所》，節目中大家除了以學生Look上陣外，仲各自曬出「真‧學生相」！