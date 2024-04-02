黃美棋婚禮前夕派大禮！大騷超深長事業線相當吸睛
黃美棋婚照夠晒激大騷超深長事業線
婚紗相中可見，美棋BB穿上一套桃紅色長裙華麗晚裝示人，大騷超深長事業線，相當吸睛！美棋BB表示：「唔覺唔覺時間過得咁快～原來得番幾日咋🙈🙈 can’t wait to see u all原來婚禮前真係好忙架～結婚嘅前奏就係同大家share下我地嘅靚相～」不少網友激讚：「靚靚靚呀！」「你們兩個好似樣，好有夫妻相」「最靚又最索嘅新娘」
黃美棋結婚｜點解我咁幸福
黃美棋去年生日在IG公布喜訊，原來其男友鍾健威（Ray）以為她預祝生日為由，在親朋好友的見證下，向她驚喜求婚，結束兩人近10年的愛情長跑，黃美棋以長文抒發感動的心情，並大讚未婚夫Ray的各種驚喜安排「完美無瑕」，給了她一個難忘的生日：
Dear 未婚夫 Ray :
我哋出年真係結婚啦💍❤️
多謝你為我安排嘅呢一個驚喜party 🙈
原本無諗過要特別攪生日…
所以見到d朋友同屋企人嗰下真係好感動🥲
到咗切蛋糕嘅時候，竟然仲有一個神秘嘉賓🕊️
嗰下真係真係好開心亦都好感動，因為你竟然安排咗個氣球帶住隻我地隻求婚戒指飛埋嚟🙈🙈
我無諗過你會記得我講過好得意…好鍾意😆😆
一晚入邊喊咗幾次🥹🥹
但係全部都係幸福嘅眼淚🥰
好多謝大家對我地嘅寵愛…
我真係覺得自己好幸運
好幸福…成長嘅階段，分別遇到身邊嘅每一位❤️～
我切蛋糕嘅時候…手都震埋
心入邊諗…點解我咁幸福…
所有屋企人、好朋友、重要嘅朋友都好錫我…
我心入邊默默祝福你地每一個都要身體健康，事事順心☺️
人大了，已經唔係好在乎自己幾歲…
重視嘅身邊嘅人過得開唔開心
健唔健康😊
未婚夫，多謝你嘅精心安排🥰我哋終於唔使守秘密啦😂
多謝你安排咗呢個咁難忘嘅生日俾我，多謝你由搵地方、偷偷聯絡我嘅屋企人、朋友、買花、搵decor佈置、安排座位、扮做嘢出去先，今次樣樣都完美無瑕，我真心要俾個叻你👍🏻
今次你係勁嘅🥳🥳
冇乜特別嘢可以報答你，
只能用我嘅餘生去繼續煩死你😂
以後我地要繼續相親相愛😘
繼續去創造屬於我地嘅未來❤️
未婚妻 美棋上
✨最後我要再次多謝噚日有出席嘅所有朋友講聲，
多謝你哋一直陪住我成長～
多謝你哋對我嘅愛❤️
黃美棋老公｜鍾健威：多謝妳選擇了我
鍾健威亦以「未婚妻」稱呼美棋BB，並透露明年就係兩人相識10周年，又爆出原來他早在兩年前已向美棋BB求過婚，仲開啟不停「多謝」模式，逐一講出今次再度驚喜求婚的籌備過程：
Dear 未婚妻Meiki✨
生日快樂🎂🎂🎂
出年就相識十年喇～
今個生日就為妳搞得隆重一點點
齊集妳最愛嘅香水玫瑰西瓜蛋糕汽球佈置
同埋我！
邀請妳屋企人及最好既朋友一齊給妳驚喜
然後再給朋友們另一個驚喜～
我帶上兩年前的求婚戒指
再為妳戴上！
宣布我地，出年結婚喇✨✨✨
多謝妳嘅信任
可以俾我借工作之名出去做籌備
多謝妳鍾意留喺屋企
可以出去買花睇禮物唔怕撞到妳
多謝妳睇電視話我知鐘意個搖控汽球裝置
可以俾我諗到隻戒指嘅出場儀式
多謝妳教我用淘寶
可以俾我搵到架搖控飛機汽球
多謝妳無話鍾意嗰間遙控氣球裝置酒店
可以俾我慳返10萬蚊
多謝妳有輕輕化個妝著條裙
可以唔怕俾妳事後埋怨我
多謝妳平時對待朋友有情有義
能夠個個一口答應俾我咁順利約到佢地
多謝妳開啟咗連環感動模式
開心嘅淚水令我哋都覺得好感動
多謝妳肥喺其他地方而無肥喺手指到
可以隔左咁耐仲戴得落
多謝妳笑得咁開心
妳開心我就開心！
最後
多謝妳選擇了我！
I Love You❤️
黃美棋結婚｜2014年拍旅遊節目撻著
早在2014年，美棋BB與鍾健威就因合作拍攝有線旅遊節目《好想戀愛三藩市》而傳出緋聞，但直至2016年，兩人才正式公開戀情，當時兩人早已認定對方，計劃過三年後結婚，更想舉行海外婚禮，但被疫情打亂了他們的結婚計劃。
經典作：2016年台灣旅遊「掛鼓放閃」
黃美棋自2016年公開與鍾健威的戀情，之後兩人就不時公開放閃。最經典是兩人在2016年去高雄墾丁放暑假，於多個景點前自拍片玩「反轉筋斗抱抱」，並拍下甜蜜短片於網上發布，現在就一齊逐格重溫：
黃美棋結婚｜鍾健威 曾組樂隊sp’ACE
現年38歲的鍾健威是前有線電視娛樂新聞台主播，由2007年做到2014年離巢，期間曾主持過《快樂地球》、《潮食男女》和《樂壇第一手》等節目。同時他也做過歌手，曾與《中年好聲音》冠軍周吉佩組過樂隊sp’ACE，鍾健威更是樂隊主音，但樂隊現已解散，早前周吉佩接受訪問時，坦言樂隊是不歡而散，部分兄弟更已反目。
黃美棋 6歲開始做童星
1989年出生的美棋6歲就接拍第一部電視劇，至今已入行28年，先後參演過超過50部電視、電影，包括《壹號皇庭IV》、《創世紀》、《陀槍師姐IV》等多部經典劇集，1998年更演出了周星馳的電影《行運一條龍》，戲中「小芬女」一角令人印象深刻，之後美棋專注學業，暫別娛樂圈。
但後期在美國讀書的期間因為在社交網站上流出了一張她與朋友外遊時拍得「激凸」身材照，再次成為網民熱話，完成學業後回歸演藝圈，因為童顏加上姣好身材而獲得「美棋BB」稱號。
黃美棋進軍飲食業做老闆娘
2019年黃美棋與美國讀書時的室友一同合資七位數字開設台式餐廳「大茶飯」，不足一年已回本。翌年她再跟男友鍾健威於台北中山區各投資六位數，開設四層的港式餐酒館「樓上見」。之後黃美棋再投資開設了多間分店，擴張飲食版圖，成為「疫市」奇蹟。
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