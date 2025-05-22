黃美棋峇里補度蜜月分享老公視角水著照 網民預測：兩個人去三個人返
黃美棋 首度遊峇里連環曬水著
今次原來係黃美棋首次到峇里旅遊，為了影靚相和拍片，她和老公鍾健威圍住個Floating Breakfast影足成朝，連鍾健威都取笑她掛住打卡，笑言：「Floating Breakfast嘅重點…永遠唔喺份Breakfast度～你地覺得係喺邊度？」
著桃紅色比堅尼多角度玩老公視角
其後美棋BB亦有出po介紹自己所住的Villa，並附上多張打卡照，不過大家的焦點都只落在Floating Breakfast旁邊的美棋BB身上，只見她穿著一身性感的桃紅色比堅尼泳衣，下身則圍著紗裙，加上由老公揸機的視角有高抄、正面甚至close up等，張張靚相都非常誘人。
江嘉敏focus唔到 網民讚「最美人妻」
圈中人包括江嘉敏、翟威廉、張美妮、李綺雯都有紛紛留言讚好美棋BB的靚相，江嘉敏更搞笑話自己「focus唔到」！而網民就讚美棋BB係「最美人妻」、「有料到」、「要放大嚟睇哈哈」、「流鼻血流到痴線呀」，更有網民猜測今次是他們兩公婆的「生BB之旅」、「可能三個人回港」、「兩個人去三個人返」等。
曾在婚禮上爆生B大計 唔追龍B改追蛇B？
去年4月在婚禮上接受傳媒訪問時，黃美棋曾著上一身中門大開的純白色低胸晚裝，大騷「湯碗胸」加白滑美背，非常養眼。當被問到生B大計時，黃美棋自爆曾經有諗過想追個龍仔BB：「我本身都諗住還掂都係追，不如追個龍仔，跟住佢幫我計，話我哋4月6號結婚，姐係4月6號要有咗，好急喎，所以都係放棄咗龍B，但我哋都係順其自然啦。」
黃美棋 4歲開始做童星
1989年出生的美棋4歲就開始接拍廣告，6歲就演出第一部電視劇，至今已入行近32年，先後參演過超過50部電視、電影，包括《壹號皇庭IV》、《創世紀》、《陀槍師姐IV》等多部經典劇集，1998年更演出了周星馳的電影《行運一條龍》，戲中「小芬女」一角令人印象深刻，之後美棋專注學業，暫別娛樂圈。
但後期在美國讀書的期間因為在社交網站上流出了一張她與朋友外遊時拍得「激凸」身材照，再次成為網民熱話，完成學業後回歸演藝圈，因為童顏加上姣好身材而獲得「美棋BB」稱號。
黃美棋進軍飲食業做老闆娘
2019年黃美棋與美國讀書時的室友一同合資七位數字開設台式餐廳「大茶飯」，不足一年已回本。翌年她再跟男友鍾健威於台北中山區各投資六位數，開設四層的港式餐酒館「樓上見」。之後黃美棋再投資開設了多間分店，擴張飲食版圖，成為「疫市」奇蹟。