黃美棋峇里補度蜜月分享老公視角水著照 網民預測：兩個人去三個人返

現年35歲的黃美棋自1993年以童星身份出道，多年來都深得網民喜愛，被暱稱為「美棋BB」，去年4月她已同拍拖11年的男友鍾健威結婚，正式封盤做人妻，踏入結婚一周年，美棋BB繼早前同老公去瑞士慶祝周年紀念外，近日更飛到峇里島，繼續補度蜜月！