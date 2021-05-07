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「童顏巨乳」黃美棋白色貼身衫效應 網民驚訝：身材好爆炸 愈大愈胸狠童星逐個捉

東方新地 - 娛聞

黃美棋（美棋BB），近日連出多張花海美照，她身穿白色貼身上衣令上圍好激凸，不少網民表示驚訝，紛紛留言大讚美棋BB「身材好勁爆」，其實童星出身的黃美棋，有童顏巨乳封號，只是平時收收埋，留到旅行時開放水著放題，掌鏡只限男友獨享﹗
文：東方新地｜圖：黃美棋IG

黃美棋
31歲的黃美棋天生一副童顏臉，美棋BB稱號可以叫一世。

網民誤以為美棋BB晒婚照

31歲的黃美棋連出多張處身於玫瑰花海的相，並留言「輕輕我的走了…」同時#保加利亞#大馬士玫瑰，頭夾上玫瑰花配白色紗裙，有網民以為美棋BB嫁人，美琪BB急澄清指未有耐結婚。同時網民的焦點都全落在她白色露肩貼身衫上，大指美棋BB身材好勁爆，而美棋BB對大家對她身材的讚賞都相當受落，親自回覆。

黃美棋
美棋BB與糖妹、鄺潔楹被封為哈比女神，維基資料顯示美棋BB身高有160cm，美棋BB早前拍片公開度高澄清只有153cm，唔介意被指是哈比族，好鬼可愛。

黃美棋

美棋BB親回網民被讚好身材

黃美棋
美棋BB被指身材好勁爆，親自回覆「勁爆…流行榜」，相當搞笑。
黃美棋
美棋BB親自回覆網民。

美棋BB曾想過束胸出街

身高153cm的黃美棋，哈比身高卻有偉大的D級上圍，黃美棋曾表示被「童顏巨乳」封號嚇親，其母更有微言，美棋BB一度想過要束胸出街，所以平時衣著都是收收埋埋，不過她明白大家沒有惡意，所以也不再介懷。

黃美棋
美棋BB曾以超deep V現身活動，D級效果好震撼。

美棋BB拒出寫真集

近年美棋BB心態稍為開放，每逢去旅行，都有水著巡禮，但只限男友視角，美棋BB坦言家中沒有比堅尼。美棋BB又指其實曾多次獲邀請出寫真集，但都被她一一拒絕，原因是不會無緣無故出寫真集，未突破到此心理關口，

美棋BB水著放題

黃美棋
美棋BB平時衣著密實，只有在旅行時稍為解放。

 

愈大愈『胸狠』童星香港代表

黃美棋（1989）

1989年出生的美棋6歲就接拍第一部電視劇，先後參演過超過50部電視、電影，1998參演了周星馳的電影《行運一條龍》，戲中『小芬女』一角令人印象深刻，之後美棋專注學業，暫別娛樂圈。

由細睇到佢大 港日韓『胸狠』童星逐個數

黃美棋
『美棋BB』同過唔少天王巨星合作。
童星時的黃美棋曾與古天樂合作。
童星時的黃美棋曾與古天樂合作。
《刑視偵輯檔案》
《刑事偵輯檔案》
黃美棋
童星黃美棋在電影《風雲》同楊恭如合作。

但後期在美國讀書的期間因為在社交網站上流出了一張她與朋友外遊時拍得「激凸」身材照，再次成為網民熱話，完成學業後回歸演藝圈，因為童顏加上姣好身材而獲得「美棋BB」稱號。

由細睇到佢大 港日韓『胸狠』童星逐個數

黃美棋
可惜美棋BB已經名花有主，不時與有線主播兼歌手男友鍾健威晒恩愛，拍拖五年已共賦同居，傷盡一班宅男心！

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有不少的童星長大回歸演藝圈，樣子可愛，加上從小就培養的演技算是佔盡優勢，她們除了夠童顏之外小編更發現了一個共通點，就是愈大愈『好雙乳』，導演果然有眼光！馬上為大家盤點一下港日韓愈大愈『胸狠』童星。

黃文意（1992）

『美棋BB』被私有化了，不要緊，還有另一位巨乳童星聲稱單身。她就是黃文意，1992年出生的Mandy，不單樣子童顏，身材逼爆，更重要的她有個富爸爸，傳聞身家超過十億！

黃文意

同樣是6歲開始拍劇的Mandy 作品不算太多，因為9歲就離開香港到了英國貴族私立學校讀書，但大家對她《天地豪情》的演出一定有印象。

黃文意

她也與不少影帝，影后合作過。

黃文意
《天地豪情》

黃文意

黃文意

小時候肥嘟嘟，長大後好『胸狠』，個子嬌小D cup身材，絕對是童顏巨乳！

黃文意

黃文意
黃文意曾拍《3日2夜》，大晒36D身材。

拍攝《3日2夜》成功吸引網民注意。

黃文意

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她在《3日2夜》中泥漿浴一幕更成為熱話，她也曾經聲稱自己推掉了200萬人民幣的飯局（200萬原來對她來說簡直濕濕碎）。

黃文意

愈大愈『胸狠』童星日本代表

南結衣（1990）

1990年出生的南結衣，很小年紀就出道了，曾合組唱歌團體「SHAKE」，中學時期就已經發育得很好，成為寫真女星之後更加生長到F cup好身材，她出道時也說目標是成為下一個星野亞希，不過現在已經成為了人妻。

南結衣

南結衣

南結衣

南結衣

由細睇到佢大 港日韓『胸狠』童星逐個數

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南結衣

入江纱绫 （1993）

1993年出生的入江紗綾11歲就已經以寫真女星出道，但同時亦有接拍不同的電視劇，想不到身材也愈來愈好。入江紗綾

入江紗綾

人間最強『胸器』。

入江紗綾

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愈大愈『胸狠』童星韓國代表

朴信惠（1990）

朴信惠參演的《天國的階梯》，相信很多人都很熟悉，平時一貫以清純造型示人，但原來她的身材也是超級火辣。

朴信惠

朴信惠

朴信惠

而且她出名是男神收割機，圈中很多男藝人都是她的好兄弟。偶爾出席活動，一條deep V裙已經將身材展露無遺。

朴信惠

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金所炫（1999）

1999年出生的金所炫，2007年就入行，今年才剛滿18歲，早前拍的一輯廣告已經展現美好身段，純情的樣子，簡直就是國民初戀的感覺！

由細睇到佢大 港日韓『胸狠』童星逐個數

金所炫

由細睇到佢大 港日韓『胸狠』童星逐個數

金所炫

相信還有發育空間，白滑長腿已經成功俘虜一眾男粉絲的心。

由細睇到佢大 港日韓『胸狠』童星逐個數

最重要的童星出身，確保夠天然。

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