「童顏巨乳」黃美棋白色貼身衫效應 網民驚訝：身材好爆炸 愈大愈胸狠童星逐個捉

黃美棋（美棋BB），近日連出多張花海美照，她身穿白色貼身上衣令上圍好激凸，不少網民表示驚訝，紛紛留言大讚美棋BB「身材好勁爆」，其實童星出身的黃美棋，有童顏巨乳封號，只是平時收收埋，留到旅行時開放水著放題，掌鏡只限男友獨享﹗

文：東方新地｜圖：黃美棋IG