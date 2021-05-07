「童顏巨乳」黃美棋白色貼身衫效應 網民驚訝：身材好爆炸 愈大愈胸狠童星逐個捉
文：東方新地｜圖：黃美棋IG
網民誤以為美棋BB晒婚照
31歲的黃美棋連出多張處身於玫瑰花海的相，並留言「輕輕我的走了…」同時#保加利亞#大馬士玫瑰，頭夾上玫瑰花配白色紗裙，有網民以為美棋BB嫁人，美琪BB急澄清指未有耐結婚。同時網民的焦點都全落在她白色露肩貼身衫上，大指美棋BB身材好勁爆，而美棋BB對大家對她身材的讚賞都相當受落，親自回覆。
美棋BB曾想過束胸出街
身高153cm的黃美棋，哈比身高卻有偉大的D級上圍，黃美棋曾表示被「童顏巨乳」封號嚇親，其母更有微言，美棋BB一度想過要束胸出街，所以平時衣著都是收收埋埋，不過她明白大家沒有惡意，所以也不再介懷。
美棋BB拒出寫真集
近年美棋BB心態稍為開放，每逢去旅行，都有水著巡禮，但只限男友視角，美棋BB坦言家中沒有比堅尼。美棋BB又指其實曾多次獲邀請出寫真集，但都被她一一拒絕，原因是不會無緣無故出寫真集，未突破到此心理關口，
美棋BB水著放題
愈大愈『胸狠』童星香港代表
黃美棋（1989）
1989年出生的美棋6歲就接拍第一部電視劇，先後參演過超過50部電視、電影，1998參演了周星馳的電影《行運一條龍》，戲中『小芬女』一角令人印象深刻，之後美棋專注學業，暫別娛樂圈。
由細睇到佢大 港日韓『胸狠』童星逐個數
有不少的童星長大回歸演藝圈，樣子可愛，加上從小就培養的演技算是佔盡優勢，她們除了夠童顏之外小編更發現了一個共通點，就是愈大愈『好雙乳』，導演果然有眼光！馬上為大家盤點一下港日韓愈大愈『胸狠』童星。
黃文意（1992）
『美棋BB』被私有化了，不要緊，還有另一位巨乳童星聲稱單身。她就是黃文意，1992年出生的Mandy，不單樣子童顏，身材逼爆，更重要的她有個富爸爸，傳聞身家超過十億！
她在《3日2夜》中泥漿浴一幕更成為熱話，她也曾經聲稱自己推掉了200萬人民幣的飯局（200萬原來對她來說簡直濕濕碎）。
愈大愈『胸狠』童星日本代表
南結衣（1990）
1990年出生的南結衣，很小年紀就出道了，曾合組唱歌團體「SHAKE」，中學時期就已經發育得很好，成為寫真女星之後更加生長到F cup好身材，她出道時也說目標是成為下一個星野亞希，不過現在已經成為了人妻。