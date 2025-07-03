35歲黃美棋激罕放負惹擔憂 因1事曾連環出story向老公道歉
35歲童星出身嘅黃美棋一向形象正面，去年更與拍拖11年嘅音樂人兼主持鍾健威（Ray）結婚，生活可謂十分美滿。不過繼早前鍾健威因嚴重頭痛健康狀況引關注一事後，黃美棋日前（2日）突然於社交平台罕有放負，令唔少人都感到驚訝，兼紛紛留言關心她佢嘅近況……
黃美棋激罕放負呻有「無力感」
黃美棋日前在社交平台發文放負，並在帖文中透露自己近半個月獨自面對唔少事：「一個人去面對嘅事都多了，一個人回家、一個人搬行李、一個人送機…爸爸嘅事…」黃美棋亦表示「還沒有足夠時間俾自己去消化，靜下來發覺自己獨立了不少…」，兼直言在交雜的情緒下發現無力感開始出，不過就未有詳細透露發生咩事。
黃美棋曾連環出story向老公道歉
黃美棋曾於社交平台連環出story公開向老公道歉，皆因早前鍾健威曾被傳健康出現極大狀況，但黃美棋事後就在社交平台坦言：「因為我講得唔清楚，搞到個標題變成咁」。黃美棋隨後亦指老公已經睇咗醫生，並透露：「佢腦部正常，一切好健康！只係可能有啲工作壓力，所以有點偏頭痛」，力證老公身體並無任何異樣。
網民留言力撐黃美棋
不少網民看到黃美棋的貼文後，紛紛留言支持，並表示：「每個人都會有低潮」、「要記得身邊有人關心你」、「夫妻間坦誠溝通最重要」、「保持正能量，問題一定迎刃而解」、「相信你有面對困局，獨當一面嘅能力」，並祝福佢她能早日走出陰霾，重拾正能量。
黃美棋41歲老公嚴重頭痛健康狀況引關注！女方緊急解釋「面色極灰」真相
35歲黃美棋自TVB童星出道，去年與41歲鍾健威結束了長達11年的愛情長跑，兩人的婚禮盛大，不少圈中好友到場祝賀。婚後的生活對他們來說依然甜蜜，上月兩人還一同前往峇里島享受浪漫假期，黃美棋的泳裝照更是讓網民眼前一亮。
黃美棋老公壓力影響健康
然而，近期鍾健威因工作壓力過大，出現了視覺模糊和偏頭痛的癥狀，不得不入院進行檢查，讓黃美棋感到非常擔心。由於黃美棋需要頻繁回內地和台灣工作，夫妻倆相聚的時間變得十分有限，這種情況讓她感到內疚。
黃美棋解釋老公「面色極灰」真相
最近，黃美棋和鍾健威一同出席了一個活動，在媒體面前透露了鍾健威的健康狀況。黃美棋解釋道：「老公檢查完後發現並無大礙，但老公在是日活動前一天也感到頭痛，不過因為是活動搞手之一必須出席。」她又指：「老公當時面色極灰，其實是擔心活動日會下雨，但最後活動順利完成，一切安好。」
黃美棋曾大爆生B大計想追個龍仔
婚禮當晚受訪時，黃美棋換上一身中門大開的純白色低胸晚裝，大騷「湯碗胸」加白滑美背，非常養睛。當被問到生B大計時，黃美棋自爆曾經有諗過想追個龍仔BB：「我本身都諗住還掂都係追，不如追個龍仔，跟住佢幫我計，話我哋四月六號結婚，姐係四月六號要有咗，好急喎，所以都係放棄咗龍B，但我哋都係順其自然啦。」