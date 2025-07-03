35歲黃美棋激罕放負惹擔憂 因1事曾連環出story向老公道歉

35歲童星出身嘅黃美棋一向形象正面，去年更與拍拖11年嘅音樂人兼主持鍾健威（Ray）結婚，生活可謂十分美滿。不過繼早前鍾健威因嚴重頭痛健康狀況引關注一事後，黃美棋日前（2日）突然於社交平台罕有放負，令唔少人都感到驚訝，兼紛紛留言關心她佢嘅近況……